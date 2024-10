Selskabsmeddelelse nr. 51/2024

30. oktober 2024

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2024

Større Sydbank – ny 3-årig strategiplan

Med afsæt i de meget tilfredsstillende resultater, der er opnået under den nuværende strategiperiode, der udløber med udgangen af 2024, offentliggør Sydbank i dag en ny 3-årig strategiplan, der skal sikre, at banken fortsætter den gode udvikling, den har vist siden 2014. Strategien hedder: ”Større Sydbank – værdi for alle gennem rådgivning og relationer”.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2024

Periodens resultat på 2.396 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 21,7 pct. p.a. efter skat

Basisindtjening på 5.447 mio. kr. er 4 pct. højere end i samme periode i 2023

Handelsindtjening på 223 mio. kr. mod 240 mio. kr. i samme periode i 2023

Basisomkostninger på 2.453 mio. kr. mod 2.335 mio. kr. i samme periode i 2023

Basisresultat før nedskrivninger på 3.217 mio. kr. er 3 pct. højere end i samme periode i 2023

Nedskrivninger på udlån mv. udgør en udgift på 87 mio. kr.

Bankudlån stiger med 8,0 mia. kr., svarende til en stigning på 11 pct. i forhold til ultimo 2023

Egentlig kernekapitalprocent er på 18,0 og er faldet med 0,9 procentpoint i forhold til ultimo 2023

Administrerende direktør Mark Luscombe udtaler om resultatet:

Det er glædeligt, at vi i årets første 9 måneder har løftet basisindtjeningen og den samlede indtjening fra rekordniveauet sidste år. Omkostningerne stiger med 3 pct. – ekskl. Coop Bank – sammenlignet med sidste år. Bankens konstante fokus på at blive stadig mere effektiv medfører, at omkostningerne stiger mindre end effekten af de aftalte generelle lønstigninger og afskaffelsen af store bededag. Resultatet for årets første 9 måneder er på samme niveau som rekordåret 2023 og forrenter egenkapitalen med 21,7 pct., hvilket er på et meget tilfredsstillende niveau.





Som kommentar til udviklingen i forretningsomfanget siger Mark Luscombe:

Vi er tilfredse med, at den fortsatte effekt af vores stærke fokus på at yde værdiskabende rådgivning til vores kunder skaber vækst i forretningsomfanget på bankudlån, indlån og investeringsområdet. Bankudlånet udgør 82,5 mia. kr. – en stigning på 8,0 mia. kr. i perioden. Indlån udgør 114,8 mia. kr. – og er dermed på et historisk rekordniveau.





Som kommentar til Sydbanks nye 3-årige strategiplan siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen:

- Som en naturlig forlængelse af den igangværende strategi ”Vækst i forretningen” hæver vi barren og vil i den kommende strategiperiode skabe en Større Sydbank. Heri ligger, at vi vil fastholde vores udgangspunkt som Danmarks Erhvervsbank og øge vores markedsandel på erhverv. Vi vil have mere tilfredse privatkunder og have væsentligt flere privat- og Private Banking-kunder. Vi vil have mere kapital under forvaltning som følge af vores fortsatte kundefokus i Wealth Management.

Mark Luscombe uddyber:

- Strategien ”Større Sydbank” har fokus på 5 temaer: ”Kundefokuseret”, ”Større og effektiv”, ”Attraktiv og samarbejdende”, ”Data, digitalisering, AI og sikkerhed” og ”ESG integreret i kerneforretningen”. Temaerne skal gå hånd i hånd med en lønsomhed, der er helt i top i den danske banksektor. Vi vil fortsat have kunden i centrum og være arbejdsplads for nogle af sektorens dygtigste og mest engagerede medarbejdere.

Forventninger til 2024

Der forventes moderat vækst i dansk økonomi.

Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 2.800-3.100 mio. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.





Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Pressechef Lars Grubak Lohff, tlf. 20 31 54 65

