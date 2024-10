Nanterre, le 30 octobre 2024

VINCI annonce l’acquisition de FM Conway Limited au Royaume-Uni

Acquisition par VINCI Construction de FM Conway Limited, entreprise britannique de travaux publics

Chiffre d’affaires en 2024 d’environ 690 millions d’euros (580 millions de livres sterling), pour un effectif de 2 000 salariés

Renforcement de la présence de VINCI Construction au Royaume-Uni

VINCI Construction annonce un accord pour l’acquisition de FM Conway Limited, entreprise de premier plan dans le domaine des travaux publics en Angleterre.

Les expertises de FM Conway englobent les travaux routiers, le génie civil, la production d’enrobés et de liants ainsi que différents métiers de spécialité (réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, éclairage, câblage et gestion du trafic routier).

Créée en 1961 par Francis Michael Conway, FM Conway est détenue par la famille Conway. Basée à Sevenoaks dans le Kent, l'entreprise est présente dans toute l'Angleterre, et plus particulièrement dans le sud-est du pays.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et est prévue début 2025. L’intégration de FM Conway renforcera le positionnement de VINCI Construction sur le marché très dynamique du sud-est de l’Angleterre.

Il convient de rappeler que le groupe VINCI a réalisé au Royaume-Uni en 2023, au travers de ses trois branches d’activités (concessions, énergie et construction), un chiffre d’affaires total de près de 6 milliards d’euros et y emploie environ 13 000 collaborateurs.

À propos de VINCI

