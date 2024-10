Enefit Greeni juhatuse liikmeks saab Argo Rannamets

Enefit Greeni nõukogu nimetas Enefit Greeni juhatuse liikmeks Argo Rannametsa. Argo Rannamets asub juhatuses täitma finantsjuhi funktsiooni vastutades ettevõtte igapäevase finantsjuhtimise, rahastamisvõimaluste ja investeeringute kavandamise eest. Tema kolmeaastane ametiaeg algab 31. jaanuaril 2025.

Argo Rannamets on finantsvaldkonnas tegutsenud üle 20 aasta. Alates novembrist 2023 on ta olnud Ekspress Grupi juhatuse liige ja finantsjuht. Aastatel 2021–2023 oli ta kaasasutajaks idufirmas KWOTA, mis pakub süsinikuheitmete kompensatsiooni mehhanisme. Aastatel 2010–2021 töötas ta jäätmekäitluskontsernis Ragn-Sells, kus vastutas Eestis juhatuse liikmena finantsjuhtimise eest ning juhtis grupi tasandil eri äriüksuste tegevust Ida-Euroopas ja Rootsis.

Rannametsal on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad finants- ja juhtimisarvestuse alal.

Argo Rannamets kuulub ettevõtete Leven Nordic OÜ, Magere OÜ, Samsala OÜ, AS Ekspress Grupp juhatusse ja on Delfi Meedia AS ja AS Õhtuleht Kirjastus nõukogu liige.

Argo Rannametsale ei kuulu Enefit Green AS aktsiaid.

Senise Enefit Greeni finantsjuhi ja juhatuse liikme Veiko Räime volitused lõppesid 24. septembril 2024.

Enefit Greeni juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Juhan Aguraiuja, tootmise eest vastutav Innar Kaasik ja arenduste eest vastutav Andres Maasing.









Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ning Lätis ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.