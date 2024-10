Wiztrust renforce sa position dans l’immobilier avec l’arrivée d’Icade

Paris, France, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette collaboration stratégique renforce le positionnement de Wiztrust comme partenaire de confiance des grands groupes immobiliers français, permettant à leurs publics de vérifier l'authenticité de leurs informations et ainsi éviter les fake-news, protéger leurs actionnaires et préserver la réputation de leurs dirigeants.



La blockchain pour sécuriser un secteur sensible

Le secteur immobilier, particulièrement exposé aux enjeux de réputation et de confiance, trouve dans la certification blockchain une réponse adaptée à ses besoins. Avec l'arrivée d'ICADE, Wiztrust consolide son expertise dans ce domaine stratégique, comptant désormais parmi ses clients huit acteurs majeurs du marché immobilier français (Altarea, Bouygues Immobilier, Gecina, Groupama Immobilier, ICADE, Kaufman & Broad, Klépierre et Nexity).

« C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Icade dans la longue liste des sociétés qui investissent pour rendre l'information financière plus sûre pour les acteurs de marchés (assets managers et actionnaires) et lutter contre les fake news. Nous tenons à remercier ICADE de sa confiance dans notre technologie avec son choix de Wiztrust Protect. »

Raphael Labbé cofondateur de Wiztrust

« Pour Icade, entreprise cotée et dont l’actionnaire de référence est la Caisse des Dépôts, s’équiper d’une solution de certification de nos informations est clé et fait partie des bonnes pratiques du secteur. Wiztrust Protect nous permet désormais de certifier l’ensemble de nos communications financières et opérationnelles et ainsi d’en garantir l’authenticité. Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration. »

Véronique Mercier, directrice de la communication et des relations institutionnelles



Un impact majeur sur la capitalisation boursière

Wiztrust protège aujourd'hui plus de 1000 milliards d'euros de capitalisation boursière, dont une part significative dans le secteur immobilier. Cette confiance renouvelée des leaders de l'immobilier témoigne de la pertinence et de l'efficacité de la solution Wiztrust pour répondre aux enjeux de transparence et de lutte contre la désinformation dans ce secteur.

À propos de Wiztrust

Wiztrust est l’éditeur de la première plateforme intégrée de certification de l’information et de management de la communication.

Avec Wiztrust Protect, sa solution de certification de l’information , Wiztrust permet de sécuriser la communication des entreprises, de protéger leurs actionnaires de la désinformation et de réduire leurs risques juridiques en cas de fake news. Avec Wiztrust Protect, les entreprises certifient leurs informations dans la blockchain avant de les diffuser (communiqués, rapports annuels, images, vidéos). Les investisseurs et les médias peuvent ensuite en vérifier l'authenticité sur Wiztrust.com.

Avec Wiztrust PR, sa suite de PR Management , Wiztrust permet aux entreprises d’optimiser la gestion de leur communication (newsrooms et référencement naturel, CRM et bases de données médias , distribution - emailing, newswires-, veille médias et revues de presse)

À PROPOS D’ICADE

À la fois foncière (patrimoine au 30/06/2024 de 6,6 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2023 de 1,3 Md€), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l’ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.