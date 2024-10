A Industrial Gate, a plataforma industrial da TC Latin America Partners, forma joint-venture de 450 milhões de dólares com investidor institucional global para capitalizar o ímpeto de deslocalização de proximidade ("nearshoring") no México

NOVA IORQUE e CIDADE DO MÉXICO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Industrial Gate (“IG”), a plataforma de investimento e desenvolvimento industrial integrada verticalmente formada pela TC Latin America Partners (“TC”), fechou um acordo de joint-venture com um investidor institucional global para expandir o desenvolvimento de propriedades industriais de Classe A no México. Esta parceria visa capitalizar o aumento da procura que resulta da atividade de deslocalização de proximidade no país.

Nos últimos três anos, a IG construiu uma carteira de 353 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) estabilizada e está a desenvolver mais de 100 mil metros quadrados, um projeto que será concluído nos próximos 12 meses.

Com uma meta de 450 milhões de dólares em capital, a nova joint-venture terá como foco a aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos industriais em mercados-chave, incluindo a Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Tijuana. Espera-se que estes projetos sirvam as necessidades de arrendatários multinacionais, com locações denominadas em dólares norte-americanos, em resposta à procura específica destes clientes.

"O setor industrial no México encontra-se num ponto de inflexão. Esta joint-venture irá permitir que lideremos o desenvolvimento de soluções imobiliárias para empresas multinacionais que procurem reforçar as suas cadeias de abastecimento", afirmou Gregorio Schneider, Diretor Executivo de Investimentos da TC Latin America Partners e da Industrial Gate. "A deslocalização de proximidade está a transformar a produção e logística globais e estamos preparados para oferecer aos nossos clientes propriedades de alto nível, que respondam às suas necessidades neste panorama em constante evolução. A nossa equipa conta com as competências necessárias e uma vasta experiência no setor imobiliário mexicano e está preparada para enfrentar os desafios desta joint-venture."

Com o México a emergir como um centro estratégico para a produção e logística globais, a IG está empenhada em liderar o desenvolvimento de propriedades industriais no México através de uma plataforma totalmente integrada, da aquisição de terrenos à gestão dos imóveis. O objetivo é alcançar resultados fortes e maximizar o valor em todo o ciclo de vida do projeto.

Antonio Báez, Diretor-Geral da Industrial Gate, afirmou: "O nosso primeiro projeto ao abrigo desta joint-venture será um imóvel criado à medida no Estado do México, com uma área superior a 33 400 metros quadrados, com um investimento de, aproximadamente, 40 milhões de dólares. Isto marca o início de um plano para desenvolver cerca de 1 milhão e 950 mil metros quadrados de imóveis industriais de Classe A nos próximos três a cinco anos, com um investimento total previsto de 1,5 mil milhões de dólares."

A joint-venture tem como objetivo desenvolver imóveis sustentáveis com as certificações LEED ou EDGE em resposta à crescente procura global de eficiência e sustentabilidade.

Raúl Arroyo, Managing Director da Industrial Gate, acrescentou, "O nosso objetivo é responder às necessidades de empresas multinacionais que tenham planos de expansão ou entrada no México pela primeira vez, com projetos estratégicos de classe mundial, que respondam à atual procura do mercado e promovam a eficiência e a sustentabilidade a longo prazo."

Sobre a TC Latin America Partners – www.tclatam.com

A TC Latin America Partners é uma empresa de gestão de investimento em imobiliário institucional, centrada na aquisição e desenvolvimento de imóveis para fins industriais, digitais, de cuidados de saúde, comerciais e residenciais na América Latina. Fundada em 2012, a empresa está inscrita como consultora de investimento na SEC, nos Estados Unidos, e conta com escritórios em Nova Iorque, Cidade do México, São Domingos, Porto Rico, Bogotá e Lima.

Sobre a Industrial Gate –www.industrialgate.mx

A Industrial Gate é uma construtora e promotora de imóveis industriais de Classe A no México. Com uma carteira estável de 353 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e mais de 93 mil metros quadrados em desenvolvimento, a IG está empenhada em criar espaços industriais modernos e sustentáveis, que respondam às crescentes necessidades dos clientes nos setores de produção e logística.

A Industrial Gate resulta da integração vertical entre a TC Latin America Partners ("TC") e a Real Estate Investments ("REI"). Ao combinar a vasta experiência em desenvolvimento industrial da REI com os conhecimentos especializados de gestão de ativos institucionais da TC, a equipa oferece excelência em cada etapa, da aquisição à gestão e alienação, cumprindo as normas internacionais.

Aviso legal

