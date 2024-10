Ubisoft Annonce Ses Résultats Pour Le Premier Semestre 2024-25

UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2024-25

Net bookings du T2 en ligne avec l’objectif révisé et réitération des objectifs FY25

Solide performance sous-jacente du back-catalogue soulignant la force du portefeuille de marques et des services Live

Progrès supplémentaires du programme de réduction des coûts, qui est en bonne voie

PREMIER SEMESTRE 2024-25: Net bookings de 642,3 M€

En M€



Variation publiée vs.

S1 2023-24



En % du net bookings total S1 2024-25 S1 2023-24 Chiffre d’affaires IFRS15 671,9 -19,6% NA NA Net bookings 642,3 -21,9% NA NA Net bookings digital 526,6 -26,5% 82,0% 87,1% Net bookings PRI 312,7 -39,2% 48,7% 62,5% Net bookings back-catalogue 494,2 -28,9% 76,9% 84,5% Résultat opérationnel IFRS -271,8 NA NA NA Résultat opérationnel non-IFRS -252,1 NA -39,3% 5,3%

Solidité du portefeuille de marques et des services Live, avec un engagement sous-jacent robuste au travers de notre catalogue de jeux :

Deuxième trimestre : Net bookings de 352,3 M€, en ligne avec l’objectif révisé. Hors partenariats, le back-catalogue a cru de 12 % par rapport à l'année précédente.



Premier semestre : Des indicateurs d'activité solides sur Console et PC avec une hausse de 9 % du temps de jeu et de 6 % du nombre de jours de session de jeu par rapport à l'année précédente, portés par un temps de jeu et un nombre de jours de session de jeu de Rainbow Six ® Siege tous deux en hausse à deux chiffres sur un an. Les MAUs s'élèvent à 37 millions, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, avec près de 3 millions de nouveaux comptes par mois. Hors partenariats, le net bookings du back-catalogue a augmenté de 12 % par rapport au premier semestre de l’exercice 2023-24.



Douze derniers mois : Ubisoft a attiré 138 millions de joueurs uniques sur Consoles et PC, en hausse de 4% sur un an. La franchise Assassin’s Creed ® et Rainbow Six Siege ont tous deux bénéficié d’une audience importante, avec plus de 30 millions de joueurs uniques actifs.



Nouvelles étapes franchies en termes de dépenses consommateurs, soulignant la valeur à long terme du portefeuille diversifié de marques et des services Live d'Ubisoft : au cours de la dernière décennie, la franchise Assassin's Creed a généré près de 4 Md€, Rainbow Six Siege a généré plus de 3,5 Md€ et Far Cry ® a généré près de 2 Md€. Avec The Division ® , Ghost Recon ® et Just Dance ® , 6 marques d’Ubisoft ont dépassé les 1 Md€ de dépenses consommateurs.





Net bookings de 352,3 M€, en ligne avec l’objectif révisé. Hors partenariats, le back-catalogue a cru de 12 % par rapport à l'année précédente.

Objectifs 2024-25 réitérés : Net bookings d'environ 1,95 Md€, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre

Paris, le 30 octobre 2024 – Ubisoft publie ses résultats pour le premier semestre 2024-25.

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare : « Malgré les difficultés récentes, nous poursuivons la transformation profonde d’Ubisoft afin de retrouver le niveau de créativité et d'innovation qui a bâti le succès d'Ubisoft, tout en renforçant l'exécution et la prédictibilité. Même si la performance du premier semestre n'a pas été à la hauteur de nos attentes initiales, la croissance à deux chiffres de notre back-catalogue hors partenariats réaffirme la qualité, le caractère unique et la valeur de notre portefeuille de marques ainsi que la force de nos services Live. Cela met en évidence notre potentiel à générer davantage de revenus récurrents, une croissance durable et de la valeur à long terme pour nos parties prenantes.

Pour réussir, nous devons redoubler d'efforts sur l'exécution et renforcer l'approche centrée sur le joueur dans tout ce que nous entreprenons. Par exemple, nous améliorons la qualité de Star Wars Outlaws, notamment en intégrant activement les retours des joueurs par le biais de Title Updates, nous préparant au lancement sur Steam, au premier Story Pack et aux fêtes de fin d'année à venir. Nous prenons également le temps nécessaire pour garantir que le prochain opus très ambitieux de notre franchise phare, Assassin's Creed Shadows, soit une expérience exceptionnelle et de qualité dès le premier jour, et qu'il trouve un écho très fort auprès des joueurs.

Au cours du semestre écoulé, nous avons également fait progresser notre plan de réduction des coûts grâce à un contrôle rigoureux des recrutements, des restructurations ciblées et une diminution des dépenses externes. C'est le fruit d'un effort à l'échelle du groupe, et je tiens à remercier les équipes alors que nous transformons l'entreprise en une organisation plus efficace et plus agile. Au premier semestre, nous avons déjà réalisé plus de 200 millions d'euros d'économies par rapport à il y a deux ans sur une base annualisée. Il reste encore du travail à accomplir pour soutenir une solide génération de trésorerie à l'avenir.

La revue du comité exécutif, visant à améliorer notre exécution en mettant l'accent sur une approche axée sur le joueur et sur le gameplay, progresse. Cela inclut notamment des actions visant à adresser la dynamique derrière les commentaires polarisés autour d'Ubisoft afin de protéger la réputation du Groupe et maximiser le potentiel de vente de nos jeux.

Nous restons déterminés à prendre des décisions dans l'intérêt de toutes nos parties prenantes. Dans ce contexte, comme nous l'avons déjà indiqué, la société examine également toutes ses options stratégiques. »

Frédérick Duguet, directeur financier, a commenté : « Le net bookings du deuxième trimestre est en ligne avec l’objectif révisé. Nous réaffirmons nos objectifs pour l'ensemble de l'année, avec un net bookings qui devrait atteindre environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un EBIT non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre. Ces objectifs reflètent une forte génération de flux de trésorerie libre au cours du second semestre de l'année. Par ailleurs, nous continuons d’explorer la vente d'actifs non-essentiels dans le cadre de notre stratégie visant à nous concentrer sur nos deux principaux segments, les jeux d’Aventure en Monde Ouvert et les expériences natives GAAS, tout en renforçant notre flexibilité financière. »

Activité du T2/S1

Dans l'ensemble, les marques du catalogue de jeux d'Ubisoft ont démontré leur attractivité, leur force et leur valeur intrinsèque tout au long du premier semestre, affichant des niveaux d'engagement soutenus sur consoles et PC. Le temps de jeu et les jours de session de jeu ont augmenté respectivement de 9% et de 6% par rapport à l'année dernière. Les MAUs s'élèvent à 37 millions, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, avec près de 3 millions de nouveaux comptes par mois.

Services Live

Dans un environnement FPS difficile, Rainbow Six Siege a réalisé une performance solide malgré une base de comparaison élevée, avec une croissance à deux chiffres du temps de jeu et des jours de session de jeu sur un an au premier semestre. Le Battle Pass de la saison 3 de l'année 9 a atteint le deuxième meilleur taux de conversion jamais enregistré et le nouvel opérateur, Skopós, a été très apprécié par la communauté, notamment grâce à son gameplay innovant, ce qui a contribué à une légère hausse du nombre de jours de session de jeu par joueur au 2ème trimestre. L'adoption du Membership récemment introduit a progressé solidement ce trimestre, et la marketplace a continué de s'établir dans l'écosystème du jeu, engageant un nombre significatif de joueurs. L'équipe continue d'élargir les services d'engagement en lançant la bêta de la Siege Cup sur PC, un nouveau format compétitif.

D'autres titres Live du portefeuille de jeux ont fait preuve d'engagement et d'activité solides. La franchise The Crew a attiré plus de 8 millions de joueurs actifs ce trimestre et a connu une forte croissance de l'engagement grâce aux annonces faites pendant le The Crew Showcase ainsi qu’aux initiatives de promotion de The Crew® 2. Les joueurs ont découvert le contenu étendu de l'Année 2, à venir le 6 novembre, et l'ajout de la nouvelle île de Maui accessible gratuitement à tous les joueurs, en plus de la dernière saison de contenu de l'Année 1 pour The Crew® Motorfest. Riders Republic™ a bénéficié de son inclusion dans le Xbox Game Pass, générant une forte augmentation des jours de session de jeu et de la rentabilité, et compte plus de 10 millions de joueurs. Pour sa part, la franchise Ghost Recon a également enregistré de bonnes performances, progressant à la fois en termes d'activité et de net bookings au cours du premier semestre.

Nouveaux lancements

Ce trimestre a vu la sortie de Star Wars Outlaws™, dont les ventes ont été plus faibles que prévues. Le jeu a obtenu de bonnes critiques et évaluations utilisateurs des magasins First Party et Epic, reflétant l’une des expériences les plus immersives de l’univers Star Wars jamais créées. Les équipes sont actuellement pleinement mobilisées sur la mise en œuvre de changements visant à améliorer les mécanismes de jeu et le polish. Depuis le lancement, l'équipe a livré trois Title Updates axées sur des fonctionnalités de qualité de vie et des corrections de bugs, notamment des améliorations des mécanismes d’infiltration, de l'IA des PNJ et des fonctions de sauvegarde. Cela a produit des premiers résultats tangibles, avec une amélioration significative du sentiment communautaire. Le Title Update le plus important à ce jour sera publié le 21 novembre avec le quatrième Title Update, qui apportera de nouvelles améliorations de combats et d’infiltration et sera lancé en même temps que la sortie sur Steam et le premier Story Pack, Wild Card, avec Lando Calrissian, le personnage de la trilogie originale très apprécié des fans. Cela devrait permettre d'attirer un large public pendant les fêtes de fin d'année et de positionner le jeu comme un jeu très performant sur le long terme.

Un plan de réduction des coûts en bonne voie

Le plan de réduction des coûts, qui a pour objectif de protéger notre capacité de production et de création tout en étant plus sélectif dans nos investissements et de simplifier l'organisation, est en bonne voie.

Grâce à la poursuite d'un contrôle rigoureux des recrutements ainsi qu'à des restructurations ciblées, le nombre total d’employés dans le monde s'élevait à 18 666 à fin septembre 2024, contre 19 410 à fin septembre 2023. Cela représente une diminution de plus de 2 000 personnes sur 24 mois.

La base de coûts fixes1 pour le S1 FY2024-25 s’élève à près de 770 M€, en baisse de 46 M€ et de 6% par rapport à l'année précédente. Cela représente une réduction de 106 M€ par rapport au premier semestre de l'exercice 2022-23, ce qui signifie que, sur une base annualisée, nous avons déjà réalisé plus de 200 M€ d'économies, incluant un effet de change favorable. Il reste encore du travail à accomplir pour soutenir une solide génération de trésorerie à l'avenir.

La rétention des employés est proche des meilleurs niveaux historiques

La rétention a continué de s'améliorer de manière significative au cours de la période, et approche désormais les records historiques observés au cours de la décennie 2010-2020, qui a été le socle du succès d'Ubisoft. De plus, des centaines d'anciens employés d'Ubisoft ont réintégré la société, notamment à des niveaux seniors, apportant une expertise et un savoir-faire considérables, renforçant ainsi nos core teams AAA.

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d’Euros S1

2024-25 % S1

2023-24 % Chiffre d’affaires IFRS15 671,9 836,0 Retraitements liés à la norme IFRS15 -29,7 -13,6 Net bookings 642,3 822,4 Marge brute basée sur le net bookings 552,0 85,9% 734,1 89,3% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -503,5 -78,4% -400,7 -48,7% Frais Commerciaux non-IFRS -178,4 -27,8% -160,6 -19,5% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -122,2 -19,0% -129,3 -15,7% Total Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -300,6 -46,8% -289,9 -35,2% Résultat opérationnel courant non-IFRS -252,1 -39,3% 43,5 5,3% Résultat opérationnel IFRS -271,8 16,1 BPA dilué non-IFRS (en €) -1,64 0,01 BPA dilué IFRS (en €) -1,94 -0,28 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (*) -106,1 -261,3 Dépenses liées aux investissements en R&D 612,5 626,9 Situation financière nette non-IFRS -1 102,2 -880,8

(*) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu).

Chiffre d’affaires et net bookings

Le chiffre d’affaires IFRS15 du deuxième trimestre 2024-25 s'élève à 348,4 M€, en baisse de -36,3% (-36,1% à taux de change constants2), par rapport aux 547,1 M€ réalisés au deuxième trimestre 2023-24. Le chiffre d’affaires IFRS15 au premier semestre 2024-25 s'élève à 671,9 M€, en baisse de 19,6% (19,7% à taux de change constants) par rapport aux 836,0 M€ réalisés au premier semestre 2023-24.

Le net bookings du deuxième trimestre 2024-25 s'élève à 352,3 M€, en baisse de -36,5%

(-36,3% à taux de change constants) par rapport aux 554,8 M€ réalisés au deuxième trimestre 2023-24. Le net bookings au premier semestre 2024-25 s'élève à 642,3 M€, en baisse de 21,9% (21,9% à taux de change constants) par rapport aux 822,4 M€ réalisés au premier semestre 2023-24.

Principaux éléments du compte de résultat3

Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à -252,1 M€ versus les 43,5 M€ réalisés au premier semestre 2023-24.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève à -208,1 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -1,64€. Ils s’étaient respectivement élevés à 1,7 M€ et 0,01€ sur le premier semestre 2023-24.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -246,7 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,94€. Ils s’élevaient respectivement à -34,3 M€ et -0,28€ sur le premier semestre 2023-24.

Principaux éléments de flux de trésorerie4

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s’élève à 106,1 M€ (contre une consommation de 261,3 M€ au premier semestre 2023-24). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -290,9 M€ (contre -188,7 M€ au premier semestre 2023-24) et une baisse du BFR non-IFRS de 184,9 M€ (contre une hausse de 72,6 M€ au premier semestre 2023-24).

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 30 septembre 2024, les fonds propres s'élèvent à 1 697 M€, en hausse sur un an, et l’endettement net non-IFRS s'établit à 1 102 M€ par rapport à un endettement net de 881 M€ au 30 septembre 2023 (l’endettement net IFRS s’élève à 1 408 M€, dont 306 M€ liés au retraitement comptable IFRS16). Au 30 septembre 2024, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’établit à 933,1 M€, en baisse sur un an.

Perspectives

Troisième trimestre 2024-25

Le net bookings pour le troisième trimestre 2024-25 devrait s'élever à environ 380 M€.

Exercice 2024-25

La société confirme ses objectifs financiers. Elle prévoit désormais un net bookings d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre.

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 20 juin 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2023-24, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2,32 milliards d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Les indicateurs de performance alternatifs suivants ne sont pas présentés dans les états financiers :

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires retraité de la composante services, et intégrant les montants inconditionnels liés aux contrats de licence ou de distribution reconnus indépendamment de la réalisation des obligations de performance, et retraité de la composante financement.

PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités).

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings, correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

composante financement des contrats de vente ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.

La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique.

Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction :

des retraitements inclus dans le résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;

des produits et charges liés à la réévaluation postérieurement à la période d’évaluation des éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de regroupements d’entreprises ;

des intérêts selon IFRS 9 sur l’emprunt obligataire OCEANE ;

des effets d’impôts sur ces ajustements.

Le résultat net non-IFRS – part du groupe correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires de la société mère.

Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net – part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs.

Le tableau de financement retraité intègre :

La capacité d’autofinancement non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement, ces coûts faisant partie intégrante de l’activité du groupe ; le retraitement net d’impôt des impacts liés à l’application de la norme IFRS 15 ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16 ; les impôts exigibles et différés ;

qui inclut : La variation du besoin en fonds de roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS 15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS 15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ; La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présenté en IFRS dans la trésorerie provenant des activités de financement ;

qui inclut : La trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS qui exclut les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

Le free cash-flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 ;

Le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16.

La trésorerie provenant des activités de financement non-IFRS qui exclut les engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS.

La situation financière nette IFRS correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie et aux actifs financiers de gestion de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés.

La situation financière nette non-IFRS correspond à la situation financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de location (IFRS 16).

Répartition géographique du net bookings

T2

2024-25



T2

2023-24



6 mois

2024-25



6 mois

2023-24 Europe 37% 39% 35% 37% Amérique du Nord 49% 51% 51% 51% Reste du monde 14% 10% 14% 12% TOTAL 100% 100% 100% 100%

















Répartition du net bookings par plateforme





T2

2024-25



T2

2023-24



6 mois

2024-25



6 mois

2023-24 CONSOLES 60% 72% 55% 65% PC 23% 14% 25% 19% MOBILE 8% 8% 9% 9% Autres *



9% 6% 11% 7% TOTAL 100% 100% 100% 100%

* Produits dérivés…

Calendrier des sorties

3 ème trimestre (Octobre - Décembre 2024)

DIGITAL UNIQUEMENT





ANNO® 1800: End of an Era







PC



AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA™: SECRETS OF THE SPIRES

Story Pack



AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X/S



CHAMPIONS TACTICS™: Grimoria Chronicles



PC



DARK FOREST



ANDROID, IOS







FOR HONOR® Year: 8 – Season 4







PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE



JUST DANCE® 2025 EDITION



NINTENDO SWITCHTM, PLAYSTATION®4,

PLAYSTATION®5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



JUST DANCE® VR



META QUEST 2, META QUEST 3,

META QUEST 3S, META QUEST PRO



RIDERS REPUBLIC™: Season 13



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S







SKULL AND BONES™: Season 4



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S



STAR WARS OUTLAWS™: Wild Card



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION® 5, XBOX SERIES X/S



THE CREW® MOTORFEST: Season 5



AMAZON LUNA, PC

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



THE CREW® MOTORFEST: Year 2 Pass



AMAZON LUNA, PC

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: Year 9 – Season 4



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2: Year 6 – Season 2



AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE



XDEFIANT: Season 3



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S





Extraits des états financiers consolidés au

30 septembre 2024

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes)

(en millions d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Chiffre d’affaires 671,9 836,0 Coût des ventes -90,3 -88,3 Marge brute 581,7 747,7 Frais de recherche et développement -530,8 -430,5 Frais de marketing -174,0 -163,0 Frais administratifs et informatiques -128,5 -137,0 Résultat opérationnel courant -251,6 17,2 Autres produits et charges opérationnels non courants -20,2 -1,0 Résultat opérationnel -271,8 16,1 Coût de l’endettement financier net -27,3 -21,0 Résultat de change -12,2 -1,8 Autres charges financières -2,8 -7,6 Autres produits financiers 5,3 0,5 Résultat financier -37,0 -29,9 Impôts sur les résultats 62,2 -20,7 Résultat net de l’ensemble consolidé -246,5 -34,4 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -246,7 -34,3 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,2 -0,1 Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société Résultat de base par action (en euros) -1,94 -0,28 Résultat dilué par action (en euros) -1,94 -0,28 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 127 026 713 123 180 752 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 127 026 713 123 180 752

Réconciliation du résultat net IFRS et du résultat net non-IFRS

(en millions d’euros) H1

2024-25 H1

2023-24 à l’exception des données par action IFRS Ajustements Non-IFRS IFRS Ajustements Non-IFRS Chiffre d’affaires IFRS 15 671,9 836,0 Retraitements liés à la norme IFRS 15 -29,7 -13,6 Net bookings 642,3 822,4 Charges opérationnelles totales -943,7 49,3 -894,4 -819,9 41,0 -778,9 Composante financement 6,2 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rémunérations payées en actions -35,4 35,4 0,0 -40,0 40,0 0,0 Charges et produits opérationnels non courants -20,2 20,2 0,0 -1,0 1,0 0,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -271,8 19,7 -252,1 16,1 27,4 43,5 Résultat Financier -37,0 14,0 -22,9 -29,9 7,3 -22,6 Impôts sur les résultats 62,2 4,9 67,1 -20,7 1,3 -19,4 Résultat net de l’ensemble consolidé -246,5 38,6 -207,9 -34,4 36,0 1,6 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -246,7 -208,1 -34,3 1,7 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,2 0,2 -0,1 -0,1 Nombre moyen pondéré d'actions dilué 127 026 713 127 026 713 123 180 752 20 860 712 144 041 464 Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de la société mère -1,94 0,30 -1,64 -0,28 0,29 0,01

Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes)

Actif Net Net (en millions d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Goodwill 55,9 73,8 Autres immobilisations incorporelles 2 183,0 2 003,9 Immobilisations corporelles 153,2 174,4 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 263,7 264,3 Actifs financiers non courants 57,4 54,9 Actifs d’impôt différé 289,0 238,4 Actifs non courants 3 002,2 2 809,6 Stocks et en-cours 21,1 22,0 Clients et comptes rattachés 440,5 342,2 Autres créances 170,1 185,7 Actifs financiers courants 0,2 0,4 Actifs d’impôt exigible 59,2 87,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 933,1 1 305,2 Actifs courants 1 624,2 1 943,5 TOTAL ACTIF 4 626,4 4 753,1 Passif Net Net (en millions d’euros) 30/09/2024 30/09/2023 Capital social 10,1 9,9 Primes 712,7 675,0 Réserves consolidées 1 220,9 928,6 Résultat net consolidé -246,7 -34,3 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 697,1 1 579,1 Capitaux propres attribuables aux participations

ne donnant pas le contrôle 2,8 3,4 Total capitaux propres 1 699,9 1 582,5 Provisions 10,2 21,0 Engagements envers le personnel 22,4 17,0 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 2 158,5 1 822,4 Passifs d’impôt différé 26,5 11,6 Autres passifs non courants 9,0 15,3 Passifs non courants 2 226,5 1 887,3 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 182,7 666,7 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 179,3 144,3 Autres dettes 321,0 436,8 Dettes d’impôt exigible 17,0 35,6 Passifs courants 700,1 1 283,3 Total passifs 2 926,5 3 170,6 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 626,4 5 027,2

Tableau de flux de trésorerie consolidé pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

En millions d’euros 30/09/2024 30/09/2023 Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS Résultat net consolidé -246,5 -34,4 +/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films 284,5 229,5 +/- Autres dotations nettes sur autres immobilisations 75,2 58,7 +/- Provisions nettes -11,1 -1,6 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 35,4 40,0 +/- Plus ou moins values de cession — 0,3 +/- Autres produits et charges calculées 8,2 9,1 +/- Frais de développement interne et de développement de licences -393,7 -455,7 +/- Impact IFRS 15 -22,1 -10,3 +/- Impact IFRS 16 -20,8 -24,3 Capacité d’autofinancement Non-IFRS -290,9 -188,7 Stocks -12,7 -1,0 Clients 300,8 -71,0 Autres actifs -2,3 32,8 Fournisseurs 16,1 21,7 Autres passifs -117,0 -55,2 +/- Variation du BFR non-IFRS 184,9 -72,6 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS -106,1 -261,3 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -20,3 -22,9 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles — — Flux de trésorerie libre -126,3 -284,2 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -5,8 -5,3 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 1,1 0,6 +/- Variation de périmètre — — Trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS -25,0 -27,5 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 673,2 236,9 - Remboursement des emprunts -839,4 -185,8 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 38,0 44,9 +/- Reventes / achats d’actions propres — 12,4 Trésorerie provenant des activités de financement -128,1 108,4 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -259,2 -180,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 202,4 1 464,6 Effet de change -11,0 20,0 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 932,2 1 304,2 (1)Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 0,0 0,0

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 932,2 1 304,2 Emprunts bancaires et de location -2 250,9 -2 399,8 Billets de trésorerie -89,0 -87,5 IFRS 16 305,5 302,3 SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS -1 102,2



-880,8

Tableau de flux de trésorerie consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes)

En millions d’euros 30/09/2024 30/09/2023 Flux provenant des activités opérationnelles Résultat net consolidé -246,5 -34,4 +/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles 359,7 288,2 +/- Provisions nettes -11,1 -1,6 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 35,4 40,0 +/- Plus ou moins values de cession — 0,3 +/- Autres produits et charges calculées 8,2 9,1 +/- Charge d’impôt -62,2 20,7 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 83,5 322,3 Stocks -12,7 -1,0 Clients 300,8 -71,0 Autres actifs 121,2 34,4 Fournisseurs 16,1 21,7 Autres passifs -110,9 -3,5 Produits et charges constatés d’avance -27,0 -23,2 +/- Variation du BFR lié à l’activité 287,5 -42,5 +/- Charge d’impôt exigible -62,6 -61,0 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 308,5 218,7 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux développements internes & externes -393,7 -455,7 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -20,3 -22,9 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles — — - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -5,8 -5,3 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 1,1 0,6 +/- Variation de périmètre — — TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT -418,7 -483,2 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 673,2 236,9 - Remboursement des emprunts de location -20,8 -24,3 - Remboursement des emprunts -839,4 -185,8 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 38,0 44,9 +/- Reventes / achats d’actions propres — 12,4 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT -148,9 84,1 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie -259,2 -180,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 202,4 1 464,6 Effet de change -11,0 20,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 932,3 1 304,2 (1) Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 0,0 0,0

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 932,3 1 304,2 Emprunts bancaires et de location -2 250,9 -2 399,8 Billets de trésorerie -89,0 -87,5 SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS -1 407,7



-1 183,1





1 Comprend les coûts de structure du P&L + la partie fixe des coûts des ventes (coûts de service client et de logistique) + la R&D cash (royautés indexées sur la performance) à l’exception de tout bonus de rentabilité

2 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

3 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation publiée sur le site internet

4 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

