Un an après son lancement, Ampere fait la différence dans les véhicules électriques intelligents

Au cours des douze derniers mois, Ampere a accéléré ses temps de développement et de fabrication : Twingo sera développée en moins de deux ans, à un prix de vente inférieur à 20 000 euros ; et Renault 5 sera fabriquée en moins de 10 heures au sein d’Ampere ElectriCity .



Après un premier projet réussi autour de son véhicule Compact EV, Nissan a demandé à Ampere d’étudier le développement de son prochain modèle électrique du segment A, en s’appuyant sur les transformations des process mises en place récemment.



Cette nouvelle opportunité démontre l’attrait croissant d’Ampere en tant que plateforme technologique pour de grandes marques : Alpine avec l’A290 et l’A390, Nissan avec son Compact EV et son futur véhicule électrique du segment A, Mitsubishi avec son prochain C-SUV électrique.



Pour accélérer le développement de ses véhicules et proposer les meilleures technologies et expérience client, Ampere s’appuie désormais sur une équipe en Chine qui travaille en étroite collaboration avec ses partenaires chinois, avec l’objectif d’améliorer ses pratiques et apprendre d’eux.



Preuve de son agilité dans des périodes de volatilité et de sa capacité à réduire fortement les coûts, Ampere est prêt à intégrer la chimie LFP (Lithium, Fer, Phosphate) dans ses voitures dès début 2026, et développe pour 2028 une technologie de pointe dans les batteries, à partir d’une chimie sans cobalt.



Ampere proposera en 2026 le premier SDV (Software-Defined Vehicle) européen, grâce à l’approche horizontale que l’entreprise mène notamment dans le software, lui permettant de réduire ses coûts tout en conservant la propriété intellectuelle de ce qui est stratégique.



Ampere est en ligne avec son objectif de réduire ses coûts de 40 % d’ici à 2028, entre la première et la deuxieme génération de véhicules électriques du segment C, grâce au LFP et à de nouvelles technologies comme le cell-to-pack dès 2026.



La prochaine génération de véhicules électriques Ampere du segment C, prévus sur le marché en 2028, intègrera des innovations majeures avec l’ambition d’être au meilleur niveau par rapport à la concurrence et de rattraper deux générations en une.



Au-delà des véhicules électriques, Ampere dévoile, au sein de son démo-car Renault Emblème présenté au Mondial de Paris, les technologies permettant d’atteindre une mobilité net-zero.





Boulogne-Billancourt, France – 30 octobre 2024 – Un an après son lancement, à l’occasion d’une visite de site, Ampere, le spécialiste du véhicule électrique intelligent, présente les avancées réalisées au cours des douze derniers mois.

Malgré le récent ralentissement du marché des véhicules électriques, Ampere accélère pour rattraper les leaders mondiaux du marché et creuser l’écart avec ses pairs en Europe. Ampere veut tirer parti de la croissance attendue de l’électrique, autour de 25 % par an dans les cinq prochaines années.

Avec des racines profondément ancrées en France pour servir le marché européen et au-delà, Ampere s’appuie à la fois sur ElectriCity, son pole industriel spécialisé sur l’électrique, situé dans le nord de la France, et sur un écosystème complet autour pour produire de manière compétitive ses véhicules électriques : Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric, Renault 5 E-Tech Electric et Renault 4 E-Tech Electric. ElectriCity, qui regroupe les manufactures de Douai, Maubeuge et Ruitz et travaille en étroite collaboration avec Cléon pour les moteurs électriques, réduit sensiblement ses temps de fabrication avec l’objectif de produire Renault 5 en moins de 10 heures.

Annoncée il y a un an, Twingo arrivera sur le marché en 2026, grâce à un temps de développement réduit à moins de deux ans, à un prix inférieur à 20 000 euros. Pour y parvenir, Ampere a intégré plusieurs innovations technologiques et des avancées en termes d’expérience client.

Après une première collaboration technologique réussie sur son Compact EV qui sortira prochainement, Nissan a chargé Ampere d’étudier le développement de son prochain véhicule électrique du segment A. Cette voiture bénéficierait ainsi des innovations d’Ampere ainsi que du travail mené sur la réduction des coûts et des temps de développement.

Cette nouvelle opportunité démontre l’attrait d’Ampere en tant que plateforme technologique pour de grandes marques : Alpine avec l’A390 développée sur AmpR Medium, aux côtés de l’A290 développée sur AmpR Small et fabriquée à Douai; Nissan avec son Compact EV developpé et fabriqué par Ampere et son futur véhicule électrique du segment A, et Mitsubishi avec son C-SUV électrique, développé sur la plateforme AmpR Medium et produit à Douai à partir de 2025.

Pour accélérer dans le développement de ses véhicules électriques, Ampere s’appuie désormais sur une entité dédiée appelée Advanced China Development Center, créée pour travailler en étroite collaboration avec ses partenaires chinois. Grace à cette équipe intégrée en Chine, Ampere ambitionne d’apprendre de l’écosysteme chinois sur les processus de développement et en tirer les bons enseignements pour ses équipes et celles de Renault Group.

Ampere a également réussi l’intégration de la technologie LFP (Lithium, Fer, Phosphate) dans ses voitures en 18 mois, qui s’ajoute à la chimie NMC (Nickel, Manganese, Cobalt), preuve de son agitilité dans des périodes de volatilité et de sa capacité à mener des transformations majeures en un temps record afin de réduire fortement ses coûts. Avec la technologie cell-to-pack, et prochainement cell-to-chassis, Ampere offrira à ses clients la meilleure autonomie au meilleur prix, selon leur usage.

D’ici 2028, Ampere sera prêt pour le prochain bond technologique en matière de chimie, avec des batteries sans cobalt, qui réunissent la densité énergétique du NMC, le coût et la sécurité du LFP, et des temps de recharge de moins de 15 minutes. Cela préfigure son objectif de doubler vers 2030 la densité énergétique du NMC grâce à une cathode sans cobalt et une anode Lithium Metal appliquée à une batterie Solid-State.

Ampere proposera en 2026 le premier SDV (Software Defined Vehicle) européen avec FlexEVan, démontrant la pertinence de son approche horizontale, qui lui permet de réduire les coûts tout en conservant la propriété intellectuelle des innovations stratégiques. Cette approche est clé dans le software, avec Google et Qualcomm, mais aussi dans les batteries avec nos quatre partenaires basés en Europe; et dans l’électronique de puissance, domaine stratégique représentant une part significative du coût du groupe motopropulseur électrique.

Toutes ces avancées réalisées au cours de l’année passée permettent à Ampere d’être parfaitement en ligne avec son objectif de réduction des coûts de 40% d’ici à 2028, entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C, notamment grâce au LFP et aux nouvelles technologies telles que le Cell-to-Pack dès 2026.

La prochaine génération de véhicules électriques Ampere du segment C offrira en 2028 la meilleure efficacité énergétique grâce à des innovations en matière d’intégration énergétique et de management thermique. Elle intégrera de nouvelles technologies telles que la troisième génération de moteur sans terres rares. Avec ces voitures, Ampere a pour ambition d’être au meilleur niveau par rapport à la concurrence et de rattraper deux générations en une.

Au-delà des véhicules électriques, Ampere dévoile le travail mené pour tendre vers une mobilité net-zero, challenge majeur d’ingénierie et d’innovations, qui a donné naissance à Renault Emblème. Convaincu que la décarbonation ne peut être atteinte qu’en travaillant en équipe, Ampere a rassemblé les technologies les plus avancées dans les domaines clé pour transformer son ambition en une voiture pleinement opérationnelle.

« Nous avons créé Ampere pour développer des technologies et une experience client uniques, et rattraper en un temps record les meilleurs de l’industrie. Les avancées majeures réalisées par Ampere en une année prouvent que l’entreprise est vraiment la réponse la plus substantielle de l’industrie automobile européenne à la concurrence venue de l’est et de l’ouest. Nous faisons une vraie difference et notre objectif est de devenir leader en Europe et au-delà. » a indiqué Luca de Meo, CEO Renault Group et Ampere.

