PAT : Résultats semestriels 2024 non consolidés

Résultats semestriels 2024 de PAT

non consolidés

Résultats au 30 juin 2024 bénéficiaires Chiffre d’affaires PAT : 1, 14 M€ en forte progression Résultat net : 0,45 M€ (-0,55 M€ au S1 2023)







Perspectives Renforcement financier de PAT Confiance dans l'atteinte des objectifs financiers pour 2024 Dynamisme des filiales, diversification du portefeuille et engagement RSE : solides leviers de croissance pour les prochaines années



Principaux indicateurs financiers PAT SA



(En k€) S1 2024* S1 2023 2023 Chiffre d’affaires net 1 140 290 1 681 Résultat d’exploitation 85 (1 046) (778) Résultat financier (17) (23) (78) Résultat exceptionnel 109 142 258 Résultat net 455 (555) 79

* Les résultats semestriels 2024 ne sont pas consolidés , ils concernent uniquement la maison mère PAT SA. Ils n’intègrent donc pas les filiales StratiCELL, Cellengo (filiales à 100%), PAT Zerbaz (filiale à 99%), Temisis (filiale à 98%) et Couleurs de Plantes (filiale à 66%).

Rappel Chiffre d’affaires combiné Groupe PAT au 30 juin 2024

Chiffre d’affaires combiné (En M€)



30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 2,1* 0,8 2,3

Le conseil d’administration s’est réuni le 30 octobre 2024 à l’effet d’arrêter les comptes sociaux au 30 juin 2024.

Pour rappel, sur Euronext Growth, les comptes semestriels ne sont pas nécessairement soumis à l’audit des commissaires aux comptes (Règles d’Euronext Growth, art. 4.2.1). Les comptes présentés ici ne sont et ne seront donc pas audités.

PAT ne produit pas de comptes consolidés semestriel 2024, seuls les comptes sociaux étant demandés par la réglementation.

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2024

L'augmentation du chiffre d'affaires au 30 juin 2024 de Plant Advanced Technologies PAT SA et le passage à des résultats d'exploitation et financiers positifs montrent une meilleure performance opérationnelle et une gestion financière efficace qui permettent une amélioration de ses finances.

Ainsi, au 30 juin 2024, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 140 k€ en croissance de + 293% par rapport au 1er semestre 2023, porté par l’augmentation des ventes d’actifs en cosmétique.

Le Résultat d’Exploitation est passé d'une perte significative au S1 2023 (- 1 046 k€) à un bénéfice au 30 juin 2024 de 85 k€, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts.

Le Résultat net semestriel 2024 de PAT SA est donc positif à 0,45 M€ (contre une perte de 0,55M€ au S1 2023).

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN AU 30 JUIN 2024 NON CONSOLIDÉ

ACTIF PASSIF En k€ 30/06/2024 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2023 ACTIF IMMOBILISÉ 12 003 11 151 CAPITAUX PROPRES 8 627 7 499 Stocks 1 274 1 169 Dettes financières ​ 3 672 4 526 Créances 1 919 1 755 Dettes fournisseurs et autres 2 377 1 602 Charges constatées d’avance 121 227 Produits constatés d’avance​ 306 355 TOTAL ACTIF 15 341 14 304 TOTAL PASSIF​ 15 341 14 304

Les capitaux propres de PAT sortent renforcés et les dettes financières diminuent notamment par des remboursements de Prêts Garantis par l’Etat.

FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2024

Cosmétique





Le premier semestre 2024 a été marqué par de belles réussites pour l'activité cosmétique de PAT :

Les avancées significatives du projet européen InnCoCell promettent de nouvelles innovations pour 2025.

Reconnue pour son engagement en faveur du développement durable, PAT a obtenu une Médaille d'Or ECOVADIS, positionnant ainsi l'entreprise parmi le top 5% des meilleures entreprises de son secteur. Cette distinction vient récompenser ses efforts continus en matière de responsabilité sociale et environnementale.

La finalisation imminente de deux nouveaux produits pour des clients prestigieux témoigne de son expertise et de sa capacité à répondre aux attentes de marchés exigeants.





En janvier, PAT a annoncé le lancement d’HydraQueen Exudactive®, son premier produit en propre à base d’actifs innovants qui rétablit l’équilibre cutané.





Enfin, la récompense de Clariant pour l'actif Rootness Mood+ aux Pure Beauty Global Awards viennent confirmer la pertinence de l'offre cosmétique de PAT et son attractivité auprès des acteurs majeurs du marché. Pour mémoire, Clariant totalise ainsi 14 prix internationaux avec les 4 actifs PAT en 4 ans.





Pharmaceutique





L'activité pharmaceutique de PAT, portée par sa filiale Temisis, a connu des avancées significatives au cours du premier semestre 2024 :

Les recherches précliniques sur TEM2085, une molécule prometteuse pour le traitement de l'inflammation chronique, ont démontré des résultats encourageants, notamment une efficacité significative contre le psoriasis et la colite.

Par ailleurs, la découverte des propriétés d’une de nos molécules ouvre de nouvelles perspectives en oncologie.

Ces avancées scientifiques sont le fruit d'une collaboration étroite avec des acteurs de référence tels que IMoPA (laboratoire UL-CNRS) et l'IHU Infiny à Nancy.

Pour soutenir le développement de ces projets, Temisis a réalisé une augmentation de capital, témoignant de la confiance des investisseurs dans le potentiel de ses programmes.





Nutraceutique





L'activité nutraceutique de PAT, portée par sa filiale Cellengo, s’est concentrée au cours du 1er semestre 2024 sur une étude réalisée pour un tiers.

En parallèle, ses recherches internes ont progressé de manière significative. Ces avancées scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement de produits innovants, tant dans le domaine de la nutraceutique que de la cosmétique.



EVENENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2024

Le conseil d'administration de PAT s'enrichit d'une nouvelle expertise avec l'arrivée de la Société Financière Hoche Bains-les-Bains, représentée par Monsieur Jacques Colignon. Cette société de gestion, reconnue pour sa solide expérience dans le secteur financier, apportera une vision stratégique précieuse pour accompagner PAT dans sa croissance future et optimiser sa gestion financière.



PERSPECTIVES

Les résultats du premier semestre 2024, combinés à la mise en œuvre d'un plan d'économies rigoureux, renforcent la solidité financière du Groupe PAT et sa confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2024.

Les récents succès de ses projets phares, tels que chez Temisis ainsi que les avancées significatives dans le domaine de la nutraceutique et la diversification de ses activités lui permettent d'envisager l'avenir avec confiance.

Son portefeuille de produits innovants, associé à son engagement en faveur du développement durable, constitue un solide levier de croissance pour les prochaines années.



CALENDRIER FINANCIER 2024

Rapport financier semestriel 2024 PAT SA 31 octobre 2024

Chiffre d’affaires combiné 2024 Groupe PAT 1er mars 2025

Résultats Annuels 2024 PAT SA 30 avril 2025



