CEO und Direktor für den asiatischen Raum von Avance Clinical unterzeichnen im Rahmen der 2024 KoNECT Absichtserklärungen mit wichtigen klinischen Prüfzentren in Korea

WAKE FOREST, North Carolina und ADELAIDE, Australien, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, ein führendes globales Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das für die Bereitstellung hochwertiger, flexibler klinischer Forschungsdienstleistungen bekannt ist, ist stolz darauf, die Unterzeichnung von drei bedeutenden Absichtserklärungen (Memorandums of Unterstanding, MOUs) mit wichtigen koreanischen klinischen Prüfzentren während der KoNECT 2024-Konferenz bekanntzugeben.

Yvonne Lungershausen, CEO von Avance Clinical, und Jessica Han, Asia Regional Director und die drei klinischen Prüfzentren nahmen an der KoNECT-Konferenz teil, um diese Partnerschaften zu besiegeln, die einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Expansion des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum darstellen.

Avance Clinical ist ein mittelgroßes CRO mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der raschen Entwicklung hochwertiger klinischer Biotech-Programme. Das CRO ist bei den in den USA ansässigen Biotech-Unternehmen, die mehr als 80 % seiner Kunden ausmachen, hoch angesehen.

Lungershausen erklärte: „Diese neuen Absichtserklärungen stärken unsere Mission, internationalen Biotech-Kunden erstklassige Dienstleistungen anzubieten. Da Avance Clinical seine globale Präsenz weiter ausbaut, werden diese Partnerschaften mit angesehenen Institutionen unsere Fähigkeit, flexible, effiziente und hochwertige Dienstleistungen für klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum anzubieten, weiter verbessern.“

Jessica Han, die in Seoul ansässig ist, dazu: „Mit seiner hochentwickelten Gesundheitsinfrastruktur und seinem rechtlichen Rahmen bietet Südkorea ein ideales Umfeld für klinische Studien. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärungen festigen nicht nur unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Institutionen, sondern bieten unseren Kunden auch einen nahtlosen Zugang zu hochwertigen klinischen Prüfzentren und Patientengruppen in der Region. Wir freuen uns darauf, unsere Verbindungen zu vertiefen und das Wachstum in Asien voranzutreiben“.

Die Absichtserklärungen wurden mit folgenden Einrichtungen unterzeichnet:

Das CHA University Bundang Medical Center ist ein modernes Krankenhaus mit 1000 Betten und Schwerpunkt auf Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung. Als forschungsorientiertes Krankenhaus hat es sich verpflichtet, ein stabiles Forschungsumfeld und eine Infrastruktur zu schaffen, die die neueste Forschung und modernste medizinische Technologie unterstützen. Diese Partnerschaft mit Avance Clinical wird die Reichweite und den Einfluss des Krankenhauses auf die Entwicklung des Gesundheitswesens weltweit vergrößern.

Unterzeichnet am 28. Oktober 2024

Young-Sang Kim, Director des CHA Global Clinical Trials Center (CHA University Bundang Medical Center) , zeigte sich von der Zusammenarbeit begeistert: „Die Partnerschaft mit Avance Clinical ist eine wertvolle Gelegenheit, unser Fachwissen über klinische Studien zu erweitern, insbesondere in der Frühphase der Forschung. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit nicht nur unsere Fähigkeiten stärken wird, sondern uns auch in die Lage versetzt, innovative therapeutische Lösungen anzubieten, die sich weltweit auf die Patienten auswirken werden.“

Korea University Medicine (Seoul) ist eine führende akademische und medizinische Einrichtung, die für ihre soliden Kapazitäten für klinische Studien bekannt ist. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die klinische Forschung zu beschleunigen und das Fachwissen der Korea University Medicine zu nutzen, um die Entwicklung innovativer Therapeutika voranzutreiben.

Unterzeichnet am 29. Oktober 2024

Hak Jun Kim, President der Medical Research & Business Foundation der Korea University Medicine , äußerte sich optimistisch über die Partnerschaft und erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Avance Clinical, einem globalen CRO, und diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Ausgangspunkt für den weiteren Ausbau unserer einzigartigen Stärken. Wir gehen davon aus, dass wir eine enge Beziehung aufrechterhalten werden, um eine führende Rolle im Bereich der klinischen Studien zu spielen“.

Dong-A University Hospital, Clinical Trial Center (Pusan) ist bekannt für seine umfassende Infrastruktur für klinische Studien und seine erfahrenen Forschungsteams. Die Zusammenarbeit mit Dong-A zielt darauf ab, die Forschungsbeziehungen zu vertiefen, insbesondere bei klinischen Versuchen in der Frühphase, und damit die Möglichkeiten für Kunden zu erweitern, die bahnbrechende Therapien in verschiedenen Therapiebereichen entwickeln wollen.

Unterzeichnet am 30. Oktober 2024

Sung Yong Oh, Director des Dong-A University Hospital, Clinical Trial Center äußerte sich zuversichtlich über die neu gegründete Zusammenarbeit und erklärte: „Diese Partnerschaft mit Avance Clinical ist ein entscheidender Moment für uns. Indem wir zusammenarbeiten, können wir unsere Forschungsinfrastruktur weiter ausbauen und einen wichtigen Beitrag zu weltweiten Innovationen im Gesundheitswesen leisten. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit die Entwicklung fortschrittlicher medizinischer Technologien und Behandlungen beschleunigen wird.“

Die Unterzeichnung der Absichtserklärungen und die Teilnahme von Avance Clinical an KoNECT spiegeln das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, seine globale Präsenz zu erweitern. Die KoNECT 2024, die gemeinsam von der Korea National Enterprise for Clinical Trials (KoNECT) und dem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (Ministry of Health and Welfare, MOHW) veranstaltet wird, ist eine führende Veranstaltung für Vordenker und Fachleute aus der Branche, auf der Innovationen im Bereich der klinischen Studien im asiatisch-pazifischen Raum diskutiert werden.

