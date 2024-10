Signature de protocoles d’entente entre la PDG d’Avance Clinical, la directrice de sa branche Asie et les principaux sites d’essais cliniques de Corée à la conférence KoNECT 2024

WAKE FOREST, Caroline du Nord et ADELAIDE, Australie, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, un organisme de recherche sous contrat (ou ORC) leader proposant une gamme complète de services à l’échelle mondiale et réputé pour la réactivité et la qualité supérieure de ses services de recherche clinique, annonce fièrement la signature de trois protocoles d’entente majeurs avec des sites cliniques coréens clés à l’occasion de la conférence KoNECT 2024.

Yvonne Lungershausen, PDG d’Avance Clinical, et Jessica Han, Directrice régionale de la branche Asie, ont assisté à la conférence KoNECT aux côtés des trois sites cliniques retenus pour la signature de ces partenariats. Cet événement marque une étape importante du développement stratégique de l’entreprise dans la région Asie-Pacifique.

Avance Clinical est un ORC de taille moyenne qui a fait ses preuves en matière de mise en œuvre rapide de programmes cliniques performants. Il jouit d’une excellente réputation auprès des sociétés biotechnologiques basées aux États-Unis, qui constituent actuellement plus de 80 % de son portefeuille.

« Ces nouveaux protocoles d’entente renforcent notre mission qui consiste à fournir des services de classe mondiale aux clients internationaux du secteur de la biotechnologie. » observe Madame Lungershausen. Et de poursuivre : « À l’heure où Avance Clinical poursuit le développement de son empreinte mondiale, ces partenariats conclus avec des institutions respectées ne feront qu’améliorer notre capacité à proposer des services d’essais cliniques flexibles, efficaces et de grande qualité dans la région Asie-Pacifique. »

Jessica Han, basée à Séoul, ajoute : « À l’appui de la grande sophistication de son infrastructure de soins et de son cadre réglementaire, la Corée du Sud s’avère un environnement idéal pour les essais cliniques. Outre la consolidation de nos collaborations avec des institutions clés, la signature de ces protocoles d’entente nous permettra de fournir à nos clients un accès à des sites d’essais cliniques de qualité supérieure, mais aussi à des populations régionales de patients en toute transparence. Nous avons hâte de tisser des liens plus étroits et de stimuler la croissance en Asie. »

Les protocoles d’entente ont été signés avec :

Le centre médical universitaire CHA University Bundang Medical Center, un hôpital de pointe de 1 000 lits qui met l’accent sur les soins aux patients, la recherche et l’éducation. Considéré comme un hôpital orienté vers la recherche, l’établissement s’engage à fournir un environnement et une infrastructure de pointe pour soutenir les études les plus récentes et les technologies médicales les plus avancées. Ce partenariat avec Avance Clinical renforcera sa portée et son influence sur le développement des soins à l’échelle mondiale.

Il a été signé le 28 octobre 2024

Young-Sang Kim, Directeur du centre d’essais cliniques de l’hôpital universitaire CHA Global Clinical Trials Center (CHA University Bundang Medical Center) n’a pas manqué de faire part de son enthousiasme pour cette collaboration : « Ce partenariat avec Avance Clinical représente une occasion précieuse d’étendre notre expertise en matière d’essais cliniques, en particulier dans le domaine de la recherche de phase précoce. Nous sommes convaincus que cette collaboration renforcera nos capacités, tout en nous permettant également de proposer des solutions thérapeutiques de pointe pertinentes pour les patients à l’échelle mondiale. »

La faculté de médecine de l’université de Corée, Korea University Medicine, située à Seoul, est une institution universitaire et médicale de premier plan, reconnue pour ses vastes capacités en matière d’essais cliniques. Ce partenariat vise à accélérer les perspectives de recherche clinique, en tirant parti de l’expertise de Korea University Medicine pour stimuler le développement de thérapies innovantes.

Il a été signé le 29 octobre 2024

Hak Jun Kim, président de la recherche médicale et de la fondation d’entreprise de Korea University Medicine, s’est montré optimiste quant à ce partenariat : « Nous nous réjouissons de collaborer avec Avance Clinical, un ORC d’envergure mondiale. Ce protocole d’entente marque un point de départ important pour renforcer encore davantage nos atouts uniques. Nous souhaitons maintenir une relation étroite afin de jouer un rôle clé dans le domaine des essais cliniques. »

Le centre d’essais cliniques du Dong-A University Hospital, situé à Busan, est réputé pour son infrastructure complète d’essais cliniques et ses équipes de recherche chevronnées. La collaboration avec l’université Dong-A vise à approfondir les liens de recherche, en particulier dans les essais cliniques de phase précoce, pour proposer de nouvelles options aux clients désireux de mettre au point des traitements innovants dans de multiples domaines thérapeutiques.

Il a été signé le 30 octobre 2024

Sung Yong Oh, Directeur du centre d’essais cliniques du Dong-A University Hospital a exprimé sa confiance dans la nouvelle collaboration, en déclarant : « Ce partenariat avec Avance Clinical marque un tournant pour nous. En coopérant, nous pouvons encore améliorer notre infrastructure de recherche et contribuer de manière significative aux innovations mondiales en matière de soins. Nous sommes convaincus que cette collaboration accélérera le développement de technologies et de traitements médicaux avancés. »

La signature des protocoles d’entente et la participation d’Avance Clinical à KoNECT reflètent bien la détermination de l’entreprise à élargir sa présence dans le monde. KoNECT 2024, organisé conjointement par la Korea National Enterprise for Clinical Trials (ou KoNECT) et le ministère de la santé et des affaires sociales (ou MOHW pour Ministry of Health and Welfare), est un événement de premier plan qui permet aux leaders d’opinion et aux professionnels du secteur d’échanger sur les innovations en matière d’essais cliniques dans la région Asie-Pacifique.

À propos d’Avance Clinical

Avance Clinical est un organisme de recherche sous contrat (ou ORC) de premier plan qui propose aux sociétés de biotechnologie des services d’essais cliniques plus rapides, plus souples et de meilleure qualité. Avance Clinical est l’ORC le plus important et le plus complet en Australie, qui réalise des essais cliniques de qualité, dont les données sont mondialement acceptées, et qui accompagne les sociétés biotechnologiques internationales en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, aux États-Unis et en Europe. À l’appui de ses 30 ans d’expérience, Avance Clinical propose à ses clients des services complets de recherche clinique, en se spécialisant dans les essais cliniques de phase précoce à finale. Forte de son expérience dans plus de 250 indications, l’ORC peut fournir des résultats de niveau mondial et des données de haute qualité reconnues à l’échelle internationale en vue de leur évaluation par la FDA et l’AEM.

L’entreprise a été distinguée par le Frost & Sullivan Global & APAC CRO Market Leadership & Customer Value Leadership Awards au cours des cinq dernières années. Avance Clinical fournit des services depuis la phase préclinique jusqu’à la phase avancée des essais cliniques, en tirant parti d’importantes subventions du gouvernement australien pouvant atteindre 43,5 %, et de processus réglementaires assurant un lancement rapide.

En s’appuyant sur des technologies de pointe telles que Medidata, Oracle et Medrio, Avance Clinical garantit à ses clients les processus de test les plus efficaces, et leur fournit des données de qualité supérieure en vue de leur analyse par la FDA et l’AEM.

Pour de plus amples informations, consultez le site Avance Clinical.

Pour en savoir plus :

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfa483a0-4ec4-4a47-8390-433d09842bb0