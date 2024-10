Société Générale : Résultats du troisième trimestre 2024

RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2024





31 octobre 2024

PERFORMANCE SOUTENUE DES MÉTIERS AU T3-24,

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 1,4 MD EUR

Revenus de 6,8 milliards d’euros, en hausse de +10,5% vs. T3-231, portés notamment par le fort rebond de la marge nette d’intérêt en France, conformément à l’estimation de fin d’année, et par une performance une nouvelle fois solide en Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, en particulier sur les métiers Actions et de Transaction Banking

Effets de ciseaux positifs, maîtrise des frais de gestion, en baisse de -0,8% vs. T3-23

Coefficient d’exploitation de 63,3% au T3-24, en amélioration de 7,1 points de pourcentage vs. T3-23

Coût du risque stable à 27 points de base au T3-24

Rentabilité (ROTE) de 9,6%, vs. 3,8% au T3-23

RÉSULTATS SUR 9M-24 EN HAUSSE DE 53% VS. 9M-23 À 3,2 MD D’EUROS, TIRÉS PAR L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Revenus de 20,2 milliards d’euros, en progression de +5,3% vs. 9M-23

Frais de gestion stables, +0,1% vs. 9M-23

Coefficient d’exploitation de 68,8%, en amélioration de 3,6 points de pourcentage vs. 9M-23

Rentabilité (ROTE) de 7,1%, vs. 5,0% sur 9M-23

RATIOS DE CAPITAL ET DE LIQUIDITÉ SOLIDES

Ratio de CET 1 de 13,2%2 à fin T3-24, environ 300 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire

Liquidity Coverage Ratio de 152% à fin T3-24

Provision pour distribution de 1,663 euro par action, à fin septembre 2024

EXÉCUTION RÉSOLUE DU PLAN STRATÉGIQUE

Niveau de capital en avance sur la trajectoire présentée au Capital Markets Day

Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité

Refonte du portefeuille d’activités largement engagée

Slawomir Krupa, Directeur général du Groupe, a commenté :

« Nous publions aujourd’hui des résultats trimestriels solides et en nette progression. Les premiers bénéfices de l’exécution de notre plan stratégique se matérialisent de façon tangible dans nos résultats. Nos revenus sont en hausse grâce à la bonne performance de nos métiers avec un fort rebond de la marge nette d’intérêt en France et une contribution toujours remarquable de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Les frais généraux sont stables et le coût net du risque maîtrisé. Nous affichons un coefficient d’exploitation et une rentabilité en nette amélioration tandis que notre ratio de capital augmente à nouveau.

Depuis un an, nous travaillons sans relâche, toutes nos équipes sont mobilisées et nous avons progressé sur trois points fondamentaux : le renforcement de notre capital, l’amélioration de la rentabilité, la refonte du portefeuille d'activités. Nous continuons à mettre en œuvre nos diverses initiatives stratégiques, telles que le développement de BoursoBank, l'intégration de LeasePlan au sein d'Ayvens et l’accélération de notre contribution à la transition énergétique. Notre objectif demeure inchangé : une performance durable, créatrice de valeur à long terme. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE

En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 6 837 6 189 +10,5% +11,8%* 20 167 19 147 +5,3% +6,5%* Frais de gestion (4 327) (4 360) -0,8% -0,3%* (13 877) (13 858) +0,1% +0,5%* Résultat brut d'exploitation 2 511 1 829 +37,3% +41,0%* 6 290 5 289 +18,9% +22,4%* Coût net du risque (406) (316) +28,4% +30,5%* (1 192) (664) +79,6% +81,0%* Résultat d'exploitation 2 105 1 513 +39,1% +43,2%* 5 098 4 625 +10,2% +13,9%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 21 6 x 3,5 x 3,4* (67) (92) +27,5% +27,3%* Impôts sur les bénéfices (535) (624) -14,3% -12,7%* (1 188) (1 377) -13,7% -11,3%* Résultat net 1 591 563 x 2,8 x 3,0* 3 856 2 836 +35,9% +41,3%* Dont participations ne donnant pas le contrôle 224 268 -16,5% -16,1%* 696 774 -10,1% -11,2%* Résultat net part du Groupe 1 367 295 x 4,6 x 5,1* 3 160 2 062 +53,2% +62,2%* ROE 8,4% 0,9% 6,2% 3,6% ROTE 9,6% 3,8% 7,1% 5,0% Coefficient d'exploitation 63,3% 70,4% 68,8% 72,4%

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 30 octobre 2024, a examiné les résultats du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2024 du Groupe Société Générale.

Produit net bancaire

Le produit net bancaire du trimestre s’établit à 6,8 milliards d’euros, en hausse de +10,5% vs. T3-23.

Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances progressent de +18,7% vs. T3-23 et s’établissent à 2,3 milliards d’euros au T3-24. La marge nette d’intérêt a poursuivi son rebond au T3-24 (+43% hors PEL/CEL vs. T3-23), conformément aux dernières estimations, dans un contexte toujours attentiste en matière de crédits et de poursuite d’une hausse des dépôts rémunérés. Les actifs sous gestion des métiers de Banque Privée et d’Assurances poursuivent quant à eux leur progression et affichent une croissance de +8% et +10% respectivement au T3-24 vs. T3-23. Enfin, BoursoBank poursuit sa croissance maîtrisée avec, une fois encore, plus de 300 000 nouveaux clients sur le trimestre, ce qui permet d’atteindre une base clientèle proche de 6,8 millions de clients à fin septembre 2024. De même, les encours sous gestion augmentent de plus de 14% vs. T3-23. A l’image du second trimestre, BoursoBank extériorise au T3-24 une contribution positive au résultat net part du Groupe.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus en hausse de +4,9% par rapport au T3-23. Ils s’établissent à 2,4 milliards d’euros sur le trimestre, toujours portés par la forte dynamique des Activités de Marché et de Global Transaction & Payment Services dont les revenus progressent respectivement de +7,6% et +9,0% au T3-24 vs. T3-23. Au niveau des Activités de Marché, les revenus des métiers actions sont en hausse de +10,1%. Il s’agit du second meilleur troisième trimestre historique. Les métiers de taux et de change affichent également une performance solide avec une progression de +6,1% des revenus dans un environnement de baisse des taux. Les activités de Financement et Conseil contribuent à hauteur de 843 millions d’euros, un niveau stable par rapport au T3-23. La dynamique commerciale sur les métiers de titrisation reste très solide et la performance des activités de financement demeure bonne, en retrait toutefois par rapport à un T3-23 élevé. De même, les activités de Global Transaction & Payment Services affichent des revenus en hausse de +9,0% par rapport au T3-23, portés par un environnement de marché favorable et un développement commercial soutenu dans les activités de gestion de trésorerie et de banque correspondante.

S’agissant des activités de Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International, les revenus sont en baisse de -5,4% vs. T3-23 du fait principalement d’effets de base au niveau d’Ayvens. La Banque de détail à l’international publie des revenus en croissance de +1,4% vs.

T3-23 à 1,1 milliard d’euros, portés par une dynamique favorable dans l’ensemble des régions. Les revenus des activités de Mobilité et Services financiers à l’international sont, de leur côté, en recul de -11,4% vs T3-23 en raison d’effets de base défavorables non récurrents sur Ayvens.

Les revenus du Hors Pôles ressortent quant à eux à +54 millions d’euros au T3-24. Ils intègrent la comptabilisation d’un montant exceptionnel d’environ 0,3 milliard d’euros4.

Sur les neuf mois, le produit net bancaire est en hausse de +5,3% vs. 9M-23.

Frais de gestion

Au T3-24, les frais de gestion s’élèvent à 4 327 millions d’euros, en baisse de -0,8% vs. T3-23.

Le coefficient d’exploitation s’établit à 63,3% au T3-24, en forte baisse par rapport au T3-23 (70,4%) ainsi qu’au T2-24 (68,4%).

Sur les neuf mois, les frais de gestion sont stables (+0,1% vs. 9M-23) et le coefficient d’exploitation s’établit à 68,8% (vs. 72,4% au 9M-23), un niveau en-deçà de la cible de 71% pour l’ensemble de l’année 2024.

Coût du risque

Le coût du risque reste stable et contenu sur le trimestre à 27 points de base, soit 406 millions d’euros. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 400 millions d’euros (environ 27 points de base) et une provision sur encours sains de +6 millions d’euros.

Le Groupe dispose à fin septembre d’un stock de provision sur encours sains de 3 122 millions d’euros, en légère baisse de -56 millions d’euros par rapport au 30 juin 2024 du fait notamment de l’application de la norme IFRS 5 sur les activités en cours de cession. Le recul de -450 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023 résulte essentiellement de l’application de cette norme IFRS 5.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,95%5,6 au 30 septembre 2024, en baisse par rapport à son niveau de fin juin 2024 (3,03%). Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 84%7 au 30 septembre 2024 (après prise en compte des garanties et des collatéraux).

Gains nets sur autres actifs

Le Groupe a comptabilisé au T3-24 un gain net de 21 millions d’euros avec, d’un côté, le produit lié à la cession du siège social de la banque KB en République tchèque et, de l’autre, des impacts comptables principalement issus des ventes d’actifs en cours.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 367 millions d’euros sur le trimestre correspondant à une rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) de 9,6%.

Sur les neuf mois, le résultat net part du Groupe s’établit à 3 160 millions d’euros, soit une rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) de 7,1%.



EXÉCUTION RÉSOLUE DU PLAN STRATÉGIQUE

Depuis l’annonce du plan stratégique en septembre 2023, le Groupe a fait des progrès significatifs dans sa mise en œuvre avec des bénéfices qui commencent à se matérialiser, y compris sur le plan financier. Des avancées fondamentales ont notamment été réalisées sur trois points fondamentaux, le renforcement du capital, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la profitabilité et la refonte du portefeuille d’activités.

S’agissant du portefeuille d’activités, le Groupe a fait montre de proactivité ces derniers mois en annonçant la cession de plusieurs actifs non-cœur et non synergétiques. Ces cessions contribuent non seulement à la simplification du Groupe mais également au renforcement prochain du ratio de capital pour environ 60 points de base, dont environ 15 points de base attendus d’ici la fin de l’année.

Dans le même temps, le Groupe prépare le futur en investissant dans ses franchises cœur comme en témoignent notamment le développement de BoursoBank, l’intégration de LeasePlan au sein d’Ayvens, la création de Bernstein, le partenariat avec Brookfield, ou encore la fusion de nos réseaux en France ainsi que la digitalisation de notre banque en République tchèque.

Le déploiement de notre feuille de route ESG progresse également de manière satisfaisante, notamment sur l'alignement de notre portefeuille. Le Groupe a déjà réduit de plus de 50% son exposition au secteur de la production de pétrole et de gaz à fin T2-24 par rapport à fin 20198.

De même, le Groupe a atteint en avance son objectif de financement durable de 300 milliards d’euros, prévu sur la période 2022-2025. Société Générale annonce aujourd’hui un nouvel objectif de finance durable de 500 milliards euros sur la période 2024-2030 se décomposant de la manière suivante :

- 400 milliards euros de financements et 100 milliards d’obligations durables9,

- 400 milliards euros sur le volet environnemental et 100 milliards sur le volet social.

Une grande partie du financement sera consacrée à des transactions dédiées à l'énergie propre, à l'immobilier durable, à la mobilité à faible émission de carbone et d'autres sujets liés à l'industrie et à la transition environnementale.

STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE





Au 30 septembre 2024, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,2%10, soit environ 300 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. De même, le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 152% à fin septembre 2024 (156% en moyenne sur le trimestre) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 116% à fin septembre 2024.

Les ratios de capital et de liquidité s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires.

30/09/2024 31/12/2023 Exigences CET1(1) 13,2% 13,1% 10,22% CET1 non phasé 13,2% 13,1% 10,22% Tier 1 ratio(1) 15,5% 15,6% 12,15% Total Capital(1) 18,2% 18,2% 14,71% Ratio de levier(1) 4,25% 4,25% 3,60% TLAC (%RWA)(1) 27,8% 31,9% 22,29% TLAC (%leverage)(1) 7,6% 8,7% 6,75% MREL (%RWA)(1) 32,2% 33,7% 27,56% MREL (%leverage)(1) 8,8% 9,2% 6,23% LCR fin de période 152% 160% >100% LCR moyen de la période 156% 155% >100% NSFR 116% 119% >100%





En Md EUR 30/09/2024 31/12/2023 Total bilan consolidé 1 580 1 554 Capitaux propres part du Groupe 67 66 Encours pondérés des risques (RWA) 392 389 dont au titre du risque de crédit 331 326 Total bilan financé 948 970 Encours de crédit clientèle 453 497 Dépôts clientèle 608 618

Au 11 octobre 2024, la maison mère a émis 38,0 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, dont 17,5 milliards d’euros d’émissions vanilles. Le programme de financement vanille long-terme pour 2024 est achevé. Les filiales ont émis 4,6 milliards d’euros. Au total, le Groupe a émis 42,6 milliards d’euros.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », perspectives stables, notation dette senior préférée « A », notation court terme « F1 », (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives négatives, notation court terme « P-1 », (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court terme « A-1 ».

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES





En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 2 254 1 900 +18,7% 6 390 6 090 +4,9% Produit net bancaire hors PEL/CEL 2 259 1 895 +19,2% 6 392 6 090 +5,0% Frais de gestion (1 585) (1 608) -1,4% (4 962) (5 073) -2,2% Résultat brut d'exploitation 669 292 x 2,3 1 428 1 017 +40,5% Coût net du risque (178) (144) +23,4% (597) (342) +74,7% Résultat d'exploitation 491 148 x 3,3 831 675 +23,1% Gains ou pertes nets sur autres actifs (1) 0 n/s 7 4 x 2,1 Résultat net part du Groupe 368 109 x 3,4 631 506 +24,8% RONE 9,4% 2,8% 5,4% 4,4% Coefficient d'exploitation 70,3% 84,7% 77,7% 83,3%

Activité commerciale

Réseau SG, Banque Privée et Assurances

Les encours moyens de dépôts du Réseau SG s’élèvent à 236 milliards d’euros au T3-24, en hausse de +0,6% par rapport au trimestre précédent (-1% vs. T3-23), avec une poursuite de la hausse des dépôts rémunérés et de l’épargne financière.

Les encours moyens de crédits du réseau SG sont en recul de -5% par rapport au T3-23 à 195 milliards d’euros. Les encours de crédits aux entreprises et professionnels sont stables vs. T3-23 hors PGE, les crédits moyen-long terme étant en hausse vs. T2-24. La production de prêts immobiliers poursuit son rebond (x 2,4 sur le trimestre par rapport au T3-23 et +15% par rapport au T2-24).

Le ratio crédits sur dépôts moyens s’établit à 82,5% au T3-24, en baisse de 3,3 points de pourcentage par rapport au T3-23.

Les activités de Banque Privée voient leurs actifs sous gestion11 atteindre un nouveau niveau record de 154 milliards d’euros au T3-24, en hausse de +8% vs. T3-23. La collecte nette s’établit à 5,9 milliards d’euros au 9M-24, le rythme de collecte d’actifs (collecte nette annualisée divisée par les actifs sous gestion) progressant de +5,5% depuis le début de l’année. Le produit net bancaire s’établit à 368 millions d’euros sur le trimestre, stable vs. T3-23. Il est de 1 121 millions d’euros sur les 9M-24, en hausse de 1% vs. 9M-23.

Les activités d’Assurances, qui incluent les activités en France et à l’international, affichent de très solides performances commerciales. Les encours d’assurance vie-épargne sont en forte hausse de +10% vs. T3-23 pour atteindre un niveau record de 145 milliards d’euros à fin septembre 2024. La part d’unités de compte reste élevée à 40%. La collecte brute de l’activité d’assurance vie-épargne s’établit à 3,6 milliards d’euros au T3-24, en hause de +35% vs. T3-23.

Les primes en prévoyance et en assurance dommages affichent une croissance de +5% par rapport au T3-23.

BoursoBank

BoursoBank compte près de 6,8 millions de clients à fin septembre 2024, en hausse de +27% vs. T3-23 (hausse d’environ 1,4 million de clients sur l’année). Le rythme de conquête de BoursoBank (environ 310 000 nouveaux clients sur le T3-24) est parfaitement en ligne avec l’objectif de 7 millions de clients à fin 2024. BoursoBank peut s’appuyer sur une base clientèle engagée, fidèle et de grande qualité. Les activités de courtage enregistrent 2 millions de transactions, en hausse de +18% vs. T3-23. Enfin, preuve de la pertinence du modèle et d’un niveau de satisfaction très élevé, le taux d’attrition demeure bas à environ 3% et inférieur au marché.

Les encours moyens de crédits progressent de +4,2% par rapport au T3-23 à 15 milliards d’euros au T3-24.

Les encours moyens d’épargne, qui incluent les dépôts et l’épargne financière, sont en hausse de +13,8% par rapport au T3-23 à 63 milliards d’euros. Les encours moyens de dépôts atteignent 38 milliards d’euros au T3-24, toujours en forte progression de +16,2% vs. T3-23. Les encours moyens en assurance-vie, à 12 milliards d’euros au T3-24, progressent de +7,3% vs. T3-23 (dont 47% en unités de compte, +3,3 points de pourcentage vs. T3-23). Cette activité bénéficie toujours d’une collecte brute élevée sur le trimestre (+55% vs. T3-23, taux en unités de compte de 53%).

Pour le deuxième trimestre consécutif, BoursoBank affiche une contribution positive au résultat net part du Groupe sur le T3-24.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus ressortent à 2 254 millions d’euros, en hausse de +19% par rapport au

T3-23 et +6% vs. T2-24. La marge nette d’intérêt croît de +43% vs. T3-23 (hors provision PEL/CEL) et de +19% (169 millions d’euros) vs. T2-24. Les commissions progressent de +5,0% par rapport au T3-23.

Sur 9M-24, les revenus atteignent 6 390 millions d’euros, en hausse de +4,9% vs. 9M-23. La marge nette d’intérêt hors PEL/CEL progresse de +15,9% par rapport au 9M-23. Les commissions sont en hausse de +1,7% par rapport au 9M-23.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’établissent à 1 585 millions d’euros, en baisse de -1,4% par rapport au T3-23. Les frais de gestion au T3-24 tiennent compte de 12 millions d’euros de coûts de transformation. Le coefficient d’exploitation s’établit à 70,3% au T3-24, en amélioration de plus de 14 points de pourcentage vs. T3-23.

Sur 9M-24, les frais de gestion ressortent à 4 962 millions d’euros (-2,2% par rapport au 9M-23). Le coefficient d’exploitation est de 77,7%, en amélioration de 5,7 points de pourcentage vs. 9M-23.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque commercial s’établit à 178 millions d’euros, soit 30 points de base, un niveau stable par rapport au T2-24 (29 points de base).

Sur 9M-24, le coût du risque commercial s’établit à 597 millions d’euros, soit 34 points de base.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 368 millions d’euros. La rentabilité normative ressort à un niveau de 9,4% sur T3-24.

Sur 9M-24, le résultat net part du Groupe s’établit à 631 millions d’euros. La rentabilité normative ressort à 5,4% sur 9M-24.

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS





En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 2 422 2 309 +4,9% +5,2%* 7 666 7 457 +2,8% +2,8%* Frais de gestion (1 494) (1 478) +1,1% +1,3%* (4 898) (5 187) -5,6% -5,5%* Résultat brut d'exploitation 928 831 +11,6% +12,0%* 2 768 2 270 +21,9% +21,8%* Coût net du risque (27) (14) +95,3% x 2,0* (29) 8 n/s n/s Résultat d'exploitation 901 817 +10,2% +10,5%* 2 739 2 278 +20,2% +20,0%* Résultat net part du Groupe 699 645 +8,2% +8,5%* 2 160 1 814 +19,1% +18,8%* RONE 18,0% 16,8% 19,0% 15,6% Coefficient d'exploitation 61,7% 64,0% 63,9% 69,6%

Produit net bancaire

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs continue de délivrer de très bonnes performances avec des revenus en hausse de +4,9% au troisième trimestre par rapport au T3-23 à 2 422 millions d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus sont en progression de +2,8% vs. 9M-23 (7 666 millions d’euros contre 7 457 millions d’euros sur 9M-23).

Les Activités de Marché et Services aux Investisseurs sont en progression de +7,6% sur le trimestre par rapport au T3-23 à 1 579 millions d’euros. Sur 9M-24, ils s’élèvent à 5 063 millions d’euros, en hausse de +3,1% vs. 9M-23. Cette croissance tire essentiellement sa source des Activités de Marché dont les revenus atteignent 1 410 millions d’euros au T3-24, en hausse de +8,6% par rapport au T3-23 dans un environnement favorable en particulier sur les Actions. Sur 9M-24, ils s’inscrivent à 4 553 millions d’euros, en croissance de +4,5% par rapport au 9M-23.

Les activités Actions extériorisent une nouvelle performance solide avec des revenus de 880 millions d’euros au T3-24, en hausse soutenue de +10,1% par rapport au T3-23, grâce notamment à une très bonne performance des produits dérivés dans un contexte de marché favorable. Il s’agit du second meilleur troisième trimestre historique. Sur 9M-24, les revenus sont en forte progression de +12,9% par rapport aux 9M-23 à 2 739 millions d’euros.

Les activités Taux, Crédit et Change progressent de +6,1% à 530 millions d’euros au T3-24, grâce notamment à une demande soutenue dans les activités de flux taux et change, en particulier de la part des clients américains. Sur 9M-24, les revenus sont en recul de -6,0% à 1 814 millions d’euros.

Les revenus du Métier Titres sont quant à eux en hausse de +0,6% par rapport au T3-23 à 169 millions d’euros, et en croissance de +9,9% hors effet lié aux participations. L’activité a continué de bénéficier d’une tendance porteuse sur les commissions et d’une solide dynamique dans le non coté et la distribution de fonds. Sur les 9M-24, les revenus sont en recul de -8,2% mais en hausse de +2,1% en excluant les participations. Les actifs en conservation et les actifs administrés du Métier Titres s’élèvent respectivement à 4 975 milliards d’euros et 614 milliards d’euros.

Les revenus des Activités de Financement et Conseil s’élèvent à 843 millions d’euros, stables vs. T3-23. Sur 9M-24, ils s’inscrivent à 2 602 millions d’euros, en hausse de +2,3% par rapport au 9M-23.

Le métier Global Banking & Advisory est en recul de -3,2% par rapport au T3-23. Les activités de titrisation délivrent une nouvelle fois une performance solide et la dynamique est porteuse dans la distribution de crédits. Les activités de financement réalisent une bonne performance, en recul toutefois par rapport à un T3-23 élevé. Les activités logées en banque d’investissement affichent des performances résilientes. Sur 9M-24, les revenus sont en légère baisse de -0,3% par rapport au 9M-23.

Le métier Global Transaction & Payment Services délivre une fois encore une très bonne performance par rapport au T3-23 avec des revenus en hausse de +9,0%, portés par une bonne dynamique dans la gestion de trésorerie et les activités de banque correspondante. Sur 9M-24, les revenus sont en hausse de +10,1%.

Frais de gestion

Les frais de gestion ressortent à 1 494 millions d’euros sur le trimestre dont 21 millions d’euros de charges de transformation. Ils sont en hausse de +1,1% par rapport au T3-23. Le coefficient d’exploitation ressort à 61,7% au T3-24.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, les frais de gestion sont en baisse de -5,6% par rapport au 9M-23 et le coefficient d’exploitation s’établit à 63,9%.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque reste à un niveau faible de 27 millions d’euros, soit 7 points de base contre 3 points de base au T3-23.

Sur 9M-24, le coût du risque est de 29 millions d’euros, soit 2 points de base.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe est en progression de +8,2% par rapport au T3-23 à 699 millions d’euros. Sur 9M-24, il est en forte hausse de +19,1% à 2 160 millions d’euros.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche une rentabilité normative élevée de 18,0% sur le trimestre et de 19,0% sur les neuf premiers mois de l’année.

MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL





En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 2 108 2 228 -5,4% -2,8%* 6 403 6 491 -1,4% +1,8%* Frais de gestion (1 221) (1 239) -1,4% +0,3%* (3 832) (3 479) +10,2% +12,7%* Résultat brut d'exploitation 887 989 -10,4% -6,6%* 2 570 3 013 -14,7% -10,9%* Coût net du risque (201) (175) +14,9% +18,1%* (572) (349) +63,7% +65,9%* Résultat d'exploitation 685 814 -15,8% -12,0%* 1 998 2 663 -25,0% -21,2%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 94 1 x 77,0 x 76,7* 98 0 x 375,7 x 304,1 Participations ne donnant pas le contrôle 223 237 -6,1% -3,6%* 623 674 -7,6% -7,8%* Résultat net part du Groupe 367 377 -2,4% +3,1%* 956 1 325 -27,8% -22,1%* RONE 14,1% 14,9% 12,2% 18,6% Coefficient d'exploitation 57,9% 55,6% 59,9% 53,6%

(2)()

Activité commerciale

Banque de détail à l’international

La Banque de détail à l’international12 affiche une bonne dynamique commerciale au T3-24 avec une croissance des encours de crédits de +4,2%* vs. T3-23 (+1,8%, encours de 68 milliards d’euros au T3-24) et une hausse des dépôts de +4,1%* vs. T3-23 (+1,2%, encours de 83 milliards d’euros au T3-24).

En Europe, l’activité commerciale est bien orientée sur les différents segments de clientèle dans les deux entités. Les encours de crédits progressent de +6,0%* vs. T3-23 (+3,1% à périmètre et changes courants, encours de 43 milliards d’euros au T3-24), tirés par l’habitat et les crédits aux entreprises à moyen et long terme, dans un environnement de taux en baisse. Les encours de dépôts augmentent de +4,6%* vs. T3-23 (+1,9% à périmètre et changes courants, encours de 55 milliards d’euros au T3-24), essentiellement sur des supports rémunérés.

Dans la région Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, les encours de crédits s’établissent à 25 milliards d’euros au T3-24 (+1,2%* vs. T3-23, stables à périmètre et changes courants), tirés par la hausse de +5,6%* vs. T3-23 en Afrique sub-Saharienne (stables vs. T3-23 à périmètre et changes courants). Les encours de dépôts s’élèvent à 27 milliards d’euros au T3-24. Ils progressent de +3,0%* vs. T3-23 (stables à périmètre et changes courants) sur tous les segments de clientèle en Afrique.

Mobilité et Services financiers

Les activités de Mobilité et Services financiers maintiennent dans l’ensemble une bonne dynamique commerciale.

Au niveau d’Ayvens, les actifs productifs s’établissent à 53,1 milliards d’euros à fin septembre 2024, en progression de +5,8% par rapport à fin septembre 2023.

Les activités de Crédit à la consommation ont des encours de 23 milliards d’euros au T3-24, en recul de -4,5% vs. T3-23 dans un environnement toujours incertain.

Avec 15 milliards d’euros d’encours au T3-24, les activités de Financement des ventes et des biens d’équipement professionnels restent au même niveau que l’an dernier.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus du pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International ressortent à 2 108 millions d’euros, en recul de -2,8%* vs. T3-23 (-5,4% à périmètre et changes courants).

Sur 9M-24, les revenus atteignent 6 403 millions d’euros, en légère hausse de +1,8%* vs. 9M-23 (-1,4% à périmètre et changes courants).

La Banque de détail à l’international affiche une bonne performance sur le trimestre avec un produit net bancaire de 1 058 millions d’euros, en hausse de +5,1%* vs. T3-23 (+1,4% à périmètre et changes courants). Sur 9M-24, les revenus s’élèvent à 3 131 millions d’euros en hausse de +4,0%* vs. 9M-23 (stables à périmètre et changes courants).

L’Europe enregistre des revenus de 506 millions d’euros au T3-24, en hausse sur les deux entités (+3,0%* vs. T3-23, stables à périmètre et changes courants).

La région Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer poursuit sa bonne dynamique, avec des revenus de 552 millions d’euros au T3-24. Ils progressent de +7,2%* vs. T3-23 (+2,8% à périmètre et changes courants), tirés par une hausse significative de la marge nette d’intérêts en Afrique (+10,5%* vs. T3-23).

Les revenus du périmètre Mobilité et des Services financiers sont en baisse de -11,4% vs. T3-23, à 1 049 millions d’euros. Ils sont en recul de -2,9% sur les neufs mois 2024, à 3 271 millions d’euros.

Au niveau d’Ayvens, le produit net bancaire s’établit à 732 millions d’euros au T3-24, en retrait de -14,8% vs. T3-23, et de -4,0% ajusté des éléments non-récurrents13. Le montant sous-jacent des marges reste stable vs. T3-23, à environ 690 millions d’euros1. S’agissant des ventes secondaires de véhicules d’occasion, le résultat moyen par véhicule continue de se normaliser mais reste à un niveau élevé de 1 420 euros1 par unité ce trimestre, vs. 1 480 euros1 au T2-24.

Les activités de Crédits à la consommation, en recul de -3,5% vs. T3-23, se stabilisent depuis T2-24 avec un produit net bancaire de 218 millions d’euros au T3-24. Les revenus des activités de Financement des ventes et des biens d’équipement professionnels restent également stables vs. T3-23 (99 millions d’euros au T3-24).

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion sont stables (+0,3%* vs. T3-23, -1,4%), à 1 221 millions d’euros dont 29 millions d’euros de charges de transformation. Le coefficient d’exploitation s’établit à 57,9%

au T3-24.

Sur 9M-24, les frais de gestion s’élèvent à 3 832 millions d’euros, en hausse de +12,7%* vs. 9M-23 (+10,2% à périmètre et changes courants). Ils tiennent compte de charges de transformation à hauteur de 148 millions d’euros environ.

Dans un contexte de forte transformation, les coûts de la Banque de détail à l’international progressent de +3,4%* vs. T3-23 (stables à périmètre et changes courants, à 567 millions d’euros au T3-24), du fait notamment de l’impact de la nouvelle taxe sur les banques en Roumanie mise en place depuis janvier 2024.

Le pôle Mobilité et Services financiers affiche des coûts en baisse sur le trimestre par rapport à l’année dernière (-2,4% vs. T3-23, à 654 millions d’euros au T3-24).

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque se normalise à un niveau de 48 points de base (soit 201 millions d’euros).

Sur 9M-24, le coût du risque est de 45 points de base par rapport à 32 points de base au 9M-23.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe ressort à 367 millions d’euros, en recul de -2,4% par rapport au T3-23. La rentabilité normative ressort à 14,1% au T3-24. Dans la Banque de détail à l’international, la rentabilité normative est de 21,4% (impact positif de la vente du siège de la KB pour environ 40 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe), et de 9,2% dans la Mobilité et Services financiers au T3-24.

Sur 9M-24, le résultat net part du Groupe ressort à 956 millions d’euros, en recul de -27,8% par rapport au 9M-23. La rentabilité normative ressort à 12,2% au 9M-24. Dans la Banque de détail à l’international, la rentabilité normative est de 16,4% et de 9,5% dans la Mobilité et Services financiers au 9M-24.

7. HORS PÔLES





En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Produit net bancaire 54 (249) n/s n/s (291) (891) +67,3% +67,8%* Frais de gestion (27) (35) -22,8% -25,8%* (185) (119) +55,2% +48,2%* Résultat brut d'exploitation 27 (283) n/s n/s (476) (1 010) +52,9% +54,2%* Coût net du risque 1 17 +95,9% +95,9%* 6 19 +70,6% 70,6%* Gains ou pertes nets sur autres actifs (73) 4 n/s n/s (172) (96) -78,9% -79,1%* Impôts sur les bénéfices (26) (214) -87,7% -87,5%* 118 (85) n/s n/s Résultat net part du Groupe (67) (836) +92,0% +92,2%* (587) (1 582) +62,9% +63,7%*

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les activités de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux ainsi que certains coûts engagés par le Groupe non refacturés aux métiers.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à +54 millions d’euros, contre un montant de -249 millions d’euros au T3-23. Ils intègrent la comptabilisation d’un montant exceptionnel reçu d’environ 0,3 milliard d’euros14.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’élèvent à 27 millions d’euros au T3-24 contre 35 millions d’euros au T3-23.

Pertes nettes sur autres actifs

En vertu notamment de l’application de la norme comptable IFRS 5, le Groupe a comptabilisé au T3-24 divers impacts issus des ventes d’actifs en cours.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -67 millions d’euros contre -836 millions d’euros au T3-23.

6 février 2025 Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2024

30 avril 2025 Résultats du premier trimestre de l’année 2025

20 mai 2025 Assemblée générale mixte des actionnaires





9. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER

En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 368 109 x 3,4 631 506 +24,8% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 699 645 +8,2% 2 160 1 814 +19,1% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 367 377 -2,4% 956 1 325 -27,8% Total Métier 1 434 1 131 +26,7% 3 747 3 644 +2,8% Hors Pôles (67) (836) +92,0% (587) (1 582) +62,9% Groupe 1 367 295 x 4,6 3 160 2 062 +53,2%

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS

En M EUR T3-24 T3-23 9M-24 9M-23 Produit Net Bancaire - Total éléments exceptionnels 287 0 287 (240) Eléments exceptionnels hérités du passé - Gestion Propre 0 0 0 (240) Montant exceptionnel reçu - Gestion Propre 287 0 287 0 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et charges de transformation (62) (145) (538) (662) Charges de transformation (62) (145) (538) (627) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (12) (46) (139) (330) Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (21) (41) (204) (102) Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International (29) (58) (148) (195) Dont Gestion Propre 0 0 (47) 0 Eléments exceptionnels 0 0 0 (35) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 0 0 0 60 Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 0 0 0 (95) Autres éléments exceptionnels - Total 13 (625) 13 (704) Gains ou pertes sur autres actifs 13 (17) 13 (96) Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 86 0 86 0 Dont Gestion Propre (73) (17) (73) (96) Dépréciation écarts d'acquisition - Gestion Propre 0 (338) 0 (338) Provision pour actifs d'impôts différés - Gestion propre 0 (270) 0 (270)

BILAN CONSOLIDÉ

En M EUR 30/09/2024 31/12/2023 Caisse et banques centrales 199 140 223 048 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 528 259 495 882 Instruments dérivés de couverture 8 265 10 585 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 93 795 90 894 Titres au coût amorti 29 908 28 147 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 87 153 77 879 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 446 576 485 449 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (330) (433) Actifs des contrats d'assurance et de réassurance 438 459 Actifs d'impôts 4 535 4 717 Autres actifs 75 523 69 765 Actifs non courants destinés à être cédés 39 940 1 763 Participations dans les entreprises mises en équivalence 384 227 Immobilisations corporelles et incorporelles 60 970 60 714 Ecarts d'acquisition 5 031 4 949 Total 1 579 587 1 554 045





En M EUR 30/09/2024 31/12/2023 Banques centrales 10 134 9 718 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 391 788 375 584 Instruments dérivés de couverture 14 621 18 708 Dettes représentées par un titre 162 997 160 506 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 105 320 117 847 Dettes envers la clientèle 526 100 541 677 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (5 074) (5 857) Passifs d'impôts 2 516 2 402 Autres passifs 93 909 93 658 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 29 802 1 703 Passifs des contrats d'assurance et de réassurance 150 295 141 723 Provisions 3 954 4 235 Dettes subordonnées 15 985 15 894 Total dettes 1 502 347 1 477 798 Capitaux propres - - Capitaux propres part du Groupe - - Actions ordinaires et réserves liées 21 166 21 186 Autres instruments de capitaux propres 8 918 8 924 Réserves consolidées 34 074 32 891 Résultat de l'exercice 3 160 2 493 Sous-total 67 318 65 494 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 128 481 Sous-total capitaux propres part du Groupe 67 446 65 975 Participations ne donnant pas le contrôle 9 794 10 272 Total capitaux propres 77 240 76 247 Total 1 579 587 1 554 045

10 ANNEXE 2 : NOTES MÉTHODOLOGIQUES

1 – Les éléments financiers présentés au titre du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2024 ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 30 octobre 2024 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette date. Ces éléments n’ont pas été audités.

2 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

3 - Frais de gestion

Les Frais de gestion correspondent aux « Charges Générales d’exploitation » telles que présentées dans la note 5 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2023. Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale.

4 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque est défini en pages 43 et 770 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

En M EUR T3-24 T3-23 9M-24 9M-23 Banque de Détail en France, Banque Privéee et Assurances







Coût net du risque 178 144 597 342 Encours bruts de crédits 234 420 243 740 236 286 248 757 Coût du risque en pb 30 24 34 18 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs







Coût net du risque 27 14 29 (8) Encours bruts de crédits 163 160 167 057 163 482 170 165 Coût du risque en pb 7 3 2 (1) Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International







Coût net du risque 201 175 572 349 Encours bruts de crédits 168 182 162 873 167 680 145 227 Coût du risque en pb 48 43 45 32 Gestion propre







Coût net du risque (1) (17) (6) (19) Encours bruts de crédits 25 121 22 681 24 356 19 364 Coût du risque en pb (1) (31) (3) (13) Groupe Société Générale







Coût net du risque 406 316 1 192 664 Encours bruts de crédits 590 882 596 350 591 804 583 512 Coût du risque en pb 27 21 27 15

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »).

5 - ROE, ROTE, RONE

La notion de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en pages 43 et 44 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 44 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale.

Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d’émission ». Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d’acquisition.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

151617

Fin de période (en M EUR) T3-24 T3-23 9M-24 9M-23 Capitaux propres part du Groupe 67 446 68 077 67 446 68 077 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (8 955) (11 054) (8 955) (11 054) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (45) (102) (45) (102) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 560 853 560 853 Provision pour distribution(2) (1 319) (1 059) (1 319) (1 059) Distribution à verser au titre de N-1 - - - - Fonds propres ROE fin de période 57 687 56 715 57 687 56 715 Fonds propres ROE moyens 57 368 56 572 56 896 56 326 Ecarts d'acquisition moyens(3) (4 160) (4 279) (4 079) (3 991) Immobilisations incorporelles moyennes (2 906) (3 390) (2 933) (3 128) Fonds propres ROTE moyens 50 302 48 903 49 884 49 207 Résultat net part du Groupe 1 367 295 3 160 2 063 Intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d'émission (165) (165) (521) (544) Annulation des dépréciations d'écarts d'acquisition - 338 - 338 Résultat net Part du Groupe corrigé 1 202 468 2 639 1 858 ROTE 9,6% 3,8% 7,1% 5,0%

Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

En M EUR T3-24 T3-23 Variation 9M-24 9M-23 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 15 695 15 564 +0,8% 15 602 15 457 +0,9% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 15 490 15 324 +1,1% 15 149 15 485 -2,2% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 10 433 10 136 +2,9% 10 425 9 505 +9,7% Total Métier 41 618 41 024 +1,4% 41 177 40 448 +1,8% Hors Pôles 15 750 15 548 +1,3% 15 719 15 878 -1,0% Groupe 57 368 56 572 +1,4% 56 896 56 326 +1,0%

6 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 45 du Document d’enregistrement universel 2024 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période (en M EUR) 9M-24 S1-24 2023 Capitaux propres part du Groupe 67 446 66 829 65 975 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (8 955) (9 747) (9 095) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (45) (19) (21) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités du trading 97 96 36 Actif Net Comptable 58 543 57 159 56 895 Ecarts d'acquisition(2) (4 178) (4 143) (4 008) Immobilisations incorporelles (2 895) (2 917) (2 954) Actif Net Tangible 51 471 50 099 49 933 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA(3) 796 498 787 442 796 244 Actif Net par Action 73,5 72,6 71,5 Actif Net Tangible par Action 64,6 63,6 62,7

181920

7 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. page 44 du Document d’enregistrement universel 2024 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE.

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

Nombre moyen de titres, en milliers 9M-24 S1-24 2023 Actions existantes 802 314 802 980 818 008 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 4 548 4 791 6 802 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 2 930 3 907 11 891 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA(4) 794 836 794 282 799 315 Résultat net part du Groupe (en M EUR) 3 160 1 793 2 493 Intérêts sur TSS et TSDI (en M EUR) (521) (356) (759) Résultat net part du Groupe corrigé (en M EUR) 2 638 1 437 1 735 BNPA (en EUR) 3,32 1,81 2,17

21

8 - Fonds propres Common Equity Tier 1 du Groupe Société Générale

Ils sont déterminés conformément aux règles CRR2/CRD5 applicables. Les ratios de solvabilité non phasés sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Lorsqu’il est fait référence aux ratios phasés, ceux-ci n’intègrent pas les résultats de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Le ratio de levier est également déterminé selon les règles CRR2/CRD5 applicables intégrant la notion de phasage suivant la même logique que pour les ratios de solvabilité.

9 - Bilan financé, ratio crédits sur dépôts

Le bilan financé est basé sur les états financiers du Groupe. Il est obtenu en deux étapes :

Une première étape visant à reclassifier les postes des états financiers selon des natures permettant une lecture plus économique du bilan. Principaux retraitements :





Assurances : regroupement des montants comptables relevant des assurances dans un poste unique à l’actif et au passif.

Crédits à la clientèle : incluent les encours de crédit avec les clients (nets de provisions et dépréciations, y compris les encours nets de location financement et les opérations en juste valeur par résultat) ; excluent les actifs financiers reclassés en prêts et créances en application d’IFRS 9 (ces positions ont été reclassées dans leurs lignes d’origine).

Wholesale funding : inclut les passifs interbancaires et les dettes représentées par un titre. Les opérations de financement ont été réparties en ressources à moyen-long terme et ressources à court-terme sur la base de la maturité des encours, supérieure ou inférieure à 1 an.

Reclassement de la quote-part des émissions placées par les Réseaux de Banque de détail en France (inscrites parmi les opérations de financement à moyen-long terme), et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients (figurant précédemment parmi les financements à court terme).

Déduction des dépôts de la clientèle et réintégrés aux financements à court terme certaines opérations assimilables à des ressources de marché.

Une seconde étape visant à exclure les actifs et passifs des filiales d’assurance et à compenser les opérations de pensions livrées et de prêt/emprunts de titres, les opérations de dérivés, les comptes de régularisation et les dépôts en banques centrales.





Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts à la clientèle et les dépôts de la clientèle tels que présentés dans le bilan financé.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

