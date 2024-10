Selskabsmeddelelse nr. 48 2024















31. oktober 2024

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne til årets resultat for 2024. Resultatet forventes nu at være på 22,5-23,5 mia. kr.

Det forventede resultat for 2024 opjusteres til 22,5-23,5 mia. kr. Ved offentliggørelsen af vores opjustering den 26. juni i år var det vores forventning, at årets resultat for 2024 ville være på 21-23 mia. kr.

Opjusteringen af resultatet skyldes to ændringer. For det første forventer vi nu, at driftsomkostningerne for hele året vil være omkring 25,8 mia. kr., hvilket afspejler lavere end forventede engangsposter, effekterne fra en forsikringsrelateret godtgørelse og fortsat fokus på omkostningsstyring. Forventningerne omfatter nu engangsposter på ca. 0,3 mia. kr. relateret til flytningen til det nye domicil og mindre omkostninger til afhændelsen af vores privatkundeforretning i Norge. Tidligere forventede vi driftsomkostninger på 26-26,5 mia. kr. inklusive engangsposter på ca. 0,6 mia. kr.

For det andet forventer vi nu, at de samlede nedskrivninger for udlån vil være omkring 0 mod tidligere op mod 0,6 mia. kr., hvilket afspejler vores fortsatte stærke kreditkvalitet og tilbageførsel af nedskrivninger i tredje kvartal af 2024.

Dagens ændring vil ikke have nogen påvirkning af vores finansielle målsætninger for 2026.



