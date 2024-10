Fremgang qua bedre makroøkonomiske forhold og god kundeaktivitet, understøttet af omkostningsfokus og stærk kreditkvalitet. Resultat på 17,6 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2024. Forventningerne til årets resultat opjusteres til 22,5-23,5 mia.

Pressemeddelelse





Bernstorffsgade 40

1577 København V

31. oktober 2024











31. oktober 2024

Fremgang på baggrund af bedre makroøkonomiske forhold og god kundeaktivitet, understøttet af omkostningsfokus og stærk kreditkvalitet

Resultat efter skat på 17,6 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2024

Forventningerne til årets resultat for 2024 opjusteres. Resultatet forventes nu at være på 22,5-23,5 mia. kr. mod tidligere 21-23 mia. kr.

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

”I de første tre kvartaler af 2024 har vi konsekvent leveret tilfredsstillende finansielle resultater, samtidig med at vi gjorde fremskridt i forhold til vores strategiske prioriteter. Stabile indtægter i kerneforretningen, konsekvent styring af omkostningerne, større kundeaktivitet og fortsat stærk kreditkvalitet medførte en stigning i resultat efter skat på 14 pct. for årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år.

Den faldende inflation har fået centralbankerne til at begynde at sænke de pengepolitiske renter. Derfor har vi i løbet af perioden også sat renten ned på udvalgte ud- og indlånsprodukter med fokus på at sikre, at vi fortsat har attraktive tilbud til kunderne på tværs af segmenter. Det har ført til en stigning i indlånet fra danske privatkunder på 4 pct., og samtidig oplever vi, at mange flere kunder har valgt at placere overskydende likviditet i vores mange forskellige investeringsløsninger, hvilket bidrog til en stigning i nettogebyrindtægterne på 10 pct. i forhold til samme periode året før. Fortsat vækst i forretningsomfanget i Business Customers og en god udvikling i perioden for vores kapitalmarkedsaktiviteter i Large Corporates & Institutions viser, at der var fremgang på tværs af vores forretning.

Vi fortsætter med at eksekvere på vores Forward ’28-strategi, og med en egenkapitalforrentning på 13,4 pct. og en omkostningsprocent på 45,5 pct. er vi fortsat godt på vej mod at nå vores finansielle mål.”

1.-3. kvartal 2024 i forhold til 1.-3. kvartal 2023

Indtægter i alt på 41,8 mia. kr. (stigning på 8,4 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2023)

Driftsomkostninger på 19,0 mia. kr. (stigning på 1,0 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2023)

Nedskrivninger på udlån på -436 mio. kr. (mod 294 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023)

Resultat efter skat på 17,6 mia. kr. (stigning på 13,8 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2023)

Egenkapitalforrentning på 13,4 pct. (mod 12,5 pct. i 1.-3. kvartal 2023)

Stærkt kapitalgrundlag med en kapitalprocent på 23 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 19,1 pct.

Mere positive makroøkonomiske forhold

I 3. kvartal 2024 blev de makroøkonomiske udsigter bedre, i takt med at der kom styr på inflationen og renterne blev sænket, og samlet set skaber det en forventning om stabil vækst. Blandt de nordiske lande er de makroøkonomiske udsigter særligt positive i Danmark, hvor arbejdsmarkedet fortsat er stærkt, inflationen er lav, og der forventes en solid økonomisk vækst, selv hvis man tager medicinalindustriens væsentlige bidrag til væksten ud af ligningen. Til trods for de mere positive makroøkonomiske udsigter er vi fortsat meget opmærksomme på de risici, der er forbundet med den geopolitiske situation, og de bekymringer, der er omkring en mulig opbremsning i den økonomiske aktivitet.

Selvom de geopolitiske spændinger desværre er blevet et permanent vilkår og fortsat sætter rammen globalt set, er de makroøkonomiske udsigter i Norden blevet bedre, og vi fastholder vores stærke fokus på vores kunder og på at eksekvere på den plan, vi har lagt med vores Forward ’28-strategi. Vores fokus på eksekvering og vores indsats for at gøre Danske Bank til en bedre bank for alle interessenter gør, at vi skaber de forventede fremskridt.

Øget forretningsmæssigt momentum i kernebankaktiviteterne

Vi har fortsat et øget forretningsmæssigt momentum, og der er god interesse for vores førende rådgivningsløsninger blandt kunder med komplekse behov. Vi fortsætter desuden med at forbedre vores produkter for at gøre det både mere enkelt og mere sikkert for kunderne at klare de daglige bankforretninger.

I Personal Customers var der højere nettogebyrindtægter, især indtægter fra daglige bankforretninger og vores investeringsløsninger, højere nettorenteindtægter fra indlån og en nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån. Der var god vækst i forretningsomfanget i Business Customers, og det havde en positiv afsmitning på bankudlånet målt i lokal valuta på tværs af vores nordiske markeder, dog med undtagelse af Danmark. I Large Corporates & Institutions fortsatte den positive udvikling blandet andet med god aktivitet i Loan Capital Markets, hvor vi i 3. kvartal bidrog til at skaffe finansiering af nogle af de største transaktioner i Europa.

Det øgede forretningsmæssige momentum viser, at den underliggende forretning er stærk, understøttet af en balanceret og forsvarlig styring af aktiver og passiver i Group Treasury, og vi har fortsat et stærkt kapitalgrundlag og en stærk likviditetsposition med væsentlige buffere, der gør, at vi ligger godt over lovkravene.

”Vores diversificerede forretningsmodel og kerneaktiviteter skabte fortsat forretningsmæssig fremgang, understøttet af de bedre makroøkonomiske forhold. Nettorenteindtægterne steg 6 pct. og nettogebyrindtægterne 10 pct. i årets første ni måneder som følge af både god kundeaktivitet og vores løbende udvikling af kundetilbud på tværs af forretningen. Vi har fastholdt vores fokus på omkostningerne og en yderligere effektivisering af processer, og derfor har vi kunnet holde driftsomkostningerne på samme niveau, samtidig med at vi udvikler banken som planlagt. Vores fortsatte forretningsmæssige momentum og fokus på at gøre driften mere effektiv har resulteret i en omkostningsprocent på 45,5 pct. og en egenkapitalforrentning på 13,4 pct. Derudover er kreditkvaliteten fortsat stærk, hvilket afspejles i en nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån på tværs af vores markeder. Det fortsatte omkostningsfokus og den stærke kreditkvalitet er desuden grundlaget for vores anden opjustering i år, og vidner om bankens og vores kunders robusthed,” siger CFO Stephan Engels.

Personal Customers

I 1.-3. kvartal 2024 fortsatte vi med at hjælpe vores kunder med at håndtere deres økonomi i et marked, der var præget af faldende renter. Der var stor efterspørgsel efter vores Danske Bolig Fri-lån, som blev kåret som ’Bedst i test’ af Forbrugerrådet Tænk. Det samme var tilfældet for vores lån til førstegangskøbere. Vi oplevede også en øget kundetilgang i vores Private Banking-enhed. Resultat før skat udgjorde 7,48 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024, svarende til en stigning på 21 pct. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet blev primært skabt af højere nettogebyrindtægter, især fra daglige bankforretninger og vores investeringsløsninger, samt en nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån.

Business Customers

I 1.-3. kvartal 2024 var der fortsat bedre økonomiske forhold på vores markeder, primært fordi renteniveauet blev stabiliseret i første del af perioden, efterfulgt af centralbankernes rentenedsættelser i anden halvdel af perioden. Der var fortsat kundetilgang i vores fokussegmenter. Derudover tog vi strategiske pristiltag og støttede kunderne endnu bedre ved at give dem den bedst mulige rådgivning tilpasset deres behov. Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2024 udgjorde 6,69 mia. kr., svarende til et fald på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Nettogebyrindtægterne steg på baggrund af vores abonnementsmodel og pristiltag. Driftsomkostningerne steg imidlertid som følge af de investeringer, vi foretager som led vores eksekvering af Forward ’28-strategien.

Large Corporates & Institutions

Der var i 1.-3. kvartal fortsat et positivt underliggende momentum, særligt inden for den gebyrdrevne del af forretningen, hvor øgede gebyrer fra kapital under forvaltning, produkter til de daglige bankforretninger og kapitalmarkedsaktiviteter opvejede faldet i handelsindtægterne, hvilket viste værdien af vores diversificerede forretningsmodel. Vi drog desuden fortsat fordel af vores strategiske forretningsmæssige position. Dette blev afspejlet i vækst i erhvervskundeporteføljen uden for Danmark, en øget markedsandel på cash management-området og fastholdelsen af vores førende position inden for bæredygtig finansiering. Resultat før skat steg til 7,03 mia. kr., hvilket var en stigning på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldtes højere nettogebyrindtægter og en nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån. Stigningen blev dog delvist modsvaret af et fald i handelsindtægterne.

Danica Pension

De globale markeder fortsatte den positive udvikling i 3. kvartal 2024, trods stor volatilitet. Afkastet til kundernes pensionsopsparinger var i 1.-3. kvartal 2024 positivt påvirket af den gunstige udvikling på de globale finansielle markeder. Vi har således haft en lang periode i 2023 og 2024, hvor vi har kunnet levere betydelige afkast til vores kunder. Dog er der fortsat udfordringer i syge- og ulykkesforretningen som følge af et højere skadesniveau. Dette afspejler den generelle udvikling i samfundet. Resultat af forsikringsaktiviteter steg til 1,41 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024, svarende til en stigning på 53 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2023. Stigningen skyldtes primært et bedre investeringsresultat.

Nordirland

Den stærke underliggende indtjening afspejler vækst i forretningen i et marked, der er præget af stigende renter. Resultat før nedskrivninger på udlån var 7 pct. højere end i 1.-3. kvartal 2023, mens resultat før skat på 1,51 mia. kr. udgjorde en stigning på 3 pct. i forhold til samme periode året før.



Forventninger til den finansielle udvikling i 2024

Det forventede resultat for 2024 opjusteres til 22,5-23,5 mia. kr. Ved offentliggørelsen af vores opjustering den 26. juni i år var det vores forventning, at årets resultat for 2024 ville være på 21-23 mia. kr. Ændringen i vores forventninger er baseret på bedre omkostningsudvikling samt lavere end forventede nedskrivninger på udlån.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Danske Bank

Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, telefon 45 14 14 00

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.

