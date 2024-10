Selskabsmeddelelse – 1.-3. kvartal 2024

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om 3. kvartal 2024:

”Resultatet i 3. kvartal er stabilt og på linje med forventningerne for hele 2024.

Både på privat- og erhvervsmarkedet ligger nedskrivningerne fortsat på et lavt niveau.

Aktiviteten på boligmarkedet er efter en langsom start på året tilbage på et mere normalt niveau. Det er dog et stykke fra det høje aktivitetsniveau, vi så i perioden under Covid-19-pandemien og frem til 2022.

Der er en stabil udvikling i det samlede boligudlån i Danske Bank-koncernen på tværs af realkredit- og bankboligudlån. Vi oplever, at kunderne er glade for, at Realkredit Danmark og Danske Bank-koncernen har fokus på at rådgive om boligfinansiering på tværs af bank og realkredit. I tillæg hertil sætter kunderne også pris på at komme hele vejen rundt om deres økonomi og fremtidsplaner.

Introduktionen af klimalån til privatkunderne sammen med et favorabelt tilbud om rådgivning i forbindelse med klimasikring af boliger vidner om det fokus vi har på den grønne omstilling og de udfordringer, som klimforandringerne allerede nu udgør.

På erhvervsområdet har vi i Realkredit Danmark og Danske Bank yderligere styrket vores fokus på den grønne omstilling ved at indgå partnerskaber med en af Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomheder, Sweco, og klimatech-virksomheden Comundo. Gennem de nye partnerskaber kan vores erhvervskunder nemmere få overblik over energidata og få den rette rådgivning til at energieffektivisere deres ejendomme. Baseret på den viden og kundens ESG-strategi kan vi sammen skræddersy en finansieringsplan, der gør det muligt for kunden at realisere sine ESG-mål.

Vores arbejde med at hjælpe vores kunder med den grønne omstilling afspejles også ved, at Euronext Securities har tildelt Realkredit Danmark prisen for den største udstedelse af grønne obligationer i 2024.”

1.-3. kvartal 2024

Realkredit Danmark-koncernen opnåede et resultat efter skat på 3.186 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024 mod 3.218 mio. kr. i samme periode i 2023. Toplinjen steg, primært som følge af det højere renteniveau. Dog blev denne stigning modsvaret af modelbaserede nedskrivninger.

Omkostningerne beløb sig til 772 mio. kr. mod 766 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023.

Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån udgjorde 336 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024 mod en nettoindtægt på 18 mio. kr. i samme periode sidste år. Nedskrivninger på udlån var påvirket af en planlagt modelbaseret ændring på 100 mio. kr. samt en nettostigning i de modelberegnede nedskrivninger på 75 mio. kr. som delvist kunne henføres til landbrugssegmentet og som blev foretaget for at imødegå effekten af en potentiel CO 2 -beskatning. Korrektivkontoen udgjorde pr. 30. september 2024 2.997 mio. kr. mod 2.738 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Realkreditudlån til nominel værdi faldt med 6,8 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024. Bruttoudlånet udgjorde 62,1 mia. kr. mod 75,0 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023. Det samlede grønne udlån udgjorde 28,4 mia. kr. pr. 30. september 2024.

Realkredit Danmark har en egenbeholdning på 52,5 mia. kr., hvoraf 31,1 mia. kr. forvaltes gennem en hold-til-udløb portefølje. Porteføljen indregnes til amortiseret kostpris, og pr. 30. september 2024 var markedsværdien 0,2 mia. kr. lavere mod 0,8 mia. kr. lavere pr. 31. december 2023.

Realkredit Danmark forventer, at resultat efter skat for 2024 bliver på niveau med resultatet for 2023.

Realkreditmarkedet

Dansk økonomi som helhed og arbejdsmarkedet har fortsat klaret sig rimeligt godt. Dette smitter positivt af på boligmarkedet, som også nyder godt af, at obligationsrenten falder, i takt med udsigterne til at centralbankerne sætter renten ned. I september vendte det 30-årige fastforrentede 3,5 pct.-lån tilbage, men 4 pct.-lånet var dog stadig kundernes fortrukne lån. Dette skyldes, at kursen på 4 pct.-lånet er tættere på pari og at kundens kursrisiko derfor er lavere.

Desuden var der en god reallønsudvikling som følge af store lønstigninger og lav inflation. En analyse foretaget i sommer viste, at for en typisk familie faldt indkomstkravet ved huskøb i 91 ud af landets 98 kommuner, når man tager indkomstudviklingen i betragtning.

Når vi ser på de seneste indikatorer for boligmarkedet, kan vi konstatere, at salgsaktiviteten er kommet sig efter nedgangen i begyndelsen af året, og vi har næsten ’normal’ aktivitet på boligmarkedet, selvom der er langt til de høje niveauer under pandemien og frem mod 2022.

Huspriserne har oplevet en moderat opadgående tendens i 2024. Priserne på ejerlejligheder i København er også næsten 3 pct. højere end ved udgangen af 2023, selvom den permanente skatterabat blev afskaffet ved årsskiftet.

På markedet for erhvervsejendomme sås fortsat et godt underliggende cashflow fra ejendommene, hvilket afspejler en periode med høj udnyttelse. Vi ser også en fortsat positiv udvikling i forholdet mellem afkastet på ejendomme og finansieringsrenten, hvilket understøtter markedet for køb og salg af ejendomme efter en periode med lav aktivitet.

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82.

Hovedtal – Realkredit Danmark-koncernen

PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Indeks 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Mio. kr. 2024 2023 24/23 2024 2024 2024 2023 2023 2023 Bidragsindtægter 4.155 4.200 99 1.386 1.382 1.387 1.393 1.394 5.593 Nettorenteindtægter 1.112 724 154 403 342 367 390 314 1.114 Nettogebyrer -32 -85 38 -85 3 50 15 -87 -70 Beholdningsindtægter 101 139 73 65 25 11 44 42 183 Øvrige indtægter 71 62 115 29 22 20 22 23 84 Indtægter i alt 5.407 5.040 107 1.798 1.774 1.835 1.864 1.686 6.904 Omkostninger 772 766 101 261 233 278 289 250 1.055 Resultat før nedskrivninger på udlån 4.635 4.274 108 1.537 1.541 1.557 1.575 1.436 5.849 Nedskrivninger på udlån 336 -18 - 109 28 199 -96 -4 -114 Resultat før skat 4.299 4.292 100 1.428 1.513 1.358 1.671 1.440 5.963 Skat 1.113 1.074 104 371 389 353 495 363 1.569 Periodens resultat 3.186 3.218 99 1.057 1.124 1.005 1.176 1.077 4.394 BALANCE (ULTIMO) Mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 15.693 13.759 114 15.693 12.030 16.632 11.618 13.759 11.618 Realkreditudlån 758.532 726.741 104 758.532 744.296 746.880 753.624 726.741 753.624 Obligationer og aktier mv. 47.629 45.827 104 47.629 48.045 53.949 49.580 45.827 49.580 Øvrige aktiver 2.347 1.803 130 2.347 2.076 2.888 1.441 1.803 1.441 Aktiver i alt 824.201 788.130 105 824.201 806.447 820.349 816.263 788.130 816.263 Gæld til kreditinstitutter mv 2.000 2.000 100 2.000 2.000 2.005 2.000 2.000 2.000 Udstedte realkreditobligationer 761.675 728.989 104 761.675 746.434 760.589 756.509 728.989 756.509 Øvrige passiver 7.113 8.064 88 7.113 5.660 6.529 7.531 8.064 7.531 Egenkapital 53.413 49.077 109 53.413 52.353 51.226 50.223 49.077 50.223 Forpligtelser og egenkapital i alt 824.201 788.130 105 824.201 806.447 820.349 816.263 788.130 816.263 NØGLETAL Periodens resultat i % p.a. af gns. egenkapital 8,2 8,7 8,0 8,7 7,9 9,5 8,9 8,8 Nedskrivninger i % p.a. af realkreditudlån 0,06 -0,01 0,06 0,02 0,11 -0,05 -0,01 -0,02 Omkostninger i % af indtægter 14,3 15,2 14,5 13,1 15,1 15,5 14,8 15,3 Kapitalprocent 30,6 29,3 30,6 31,6 31,4 31,5 29,3 31,5 Kernekapitalprocent 30,6 28,8 30,6 31,6 31,4 31,1 28,8 31,1 Realkreditudlån, nominel værdi 799.342 807.956 799.342 801.855 801.172 806.154 807.956 806.154 Heltidsmedarbejdere, ultimo 231 231 231 226 224 229 231 229

Selskabsmeddelelsen for 1.-3. kvartal 2024 er ikke præsenteret i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer.

Selskabsmeddelelsen for 1.-3. kvartal 2024 er oversat fra den originale selskabsmeddelelse på engelsk ”Company announcement for the first nine months of 2024”. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

