Nr. 11 2024 Vi fastholder forventningerne til EBITDA på DKK 600 mio. for 2024

EBITDA var på niveau med forventningerne på trods af en langsommere bedring i markedsforholdene end oprindeligt ventet. Derfor fastholder vi forventningerne til EBITDA på DKK 600 mio., men nedjusterer forventningerne til omsætningen fra DKK 12.500 mio. til DKK 12.300 mio.

CEO Jens Andersen udtaler:

"I september udgjorde den justerede organiske vækst -0,6%. Det viser, at opsvinget fortsat slår rod, især i Danmark. Andre markeder viser også tegn på kvartalsvis fremgang, omend i et langsommere tempo end oprindeligt forventet.

I forhold til industrielle højkapacitetsvarmepumper ser vi en stigning i konverteringsraten, hvilket resulterer i stigende ordrer.

Derfor bekræfter vi vores forventninger til EBITDA på DKK 600 mio. for 2024."





Finansielle hovedbudskaber i Q3

EBITDA i Q3 var på niveau med forventningerne.

Løbende forbedring af EBITDA kvartal for kvartal.

Forventningerne til EBITDA for 2024 på DKK 600 mio. fastholdes.

Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q3 2024 Q3 2023 Q1-Q3 2024 Q1-Q3 2023 Omsætning 2.860 2.965 8.990 9.871 EBITDA 202 187 427 681 Pengestrømme fra driftsaktivitet -196 190 13 369 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -5,3 -4,7 -9,4 0,5 EBITDA-margin 7,1 6,3 4,7 6,9 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 16,8 16,6 16,8 16,6 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 2,7 1,5 2,7 1,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) 6,8 16,9 6,8 16,9





Forventninger

Som følge af et langsommere opsving end ventet er forventningerne til omsætningen blevet nedjusteret fra DKK 12.500 mio. til DKK 12.300 mio. Forventningerne til EBITDA på DKK 600 mio. fastholdes.

Generel forudsætning

Vores forventninger til 2024 er fortsat påvirket af uforudsigelige markedsudsigter som følge af makroøkonomisk usikkerhed. Vi forventer dog et opsving i den makroøkonomiske situation hen mod årets udgang, omend i et langsommere tempo end oprindeligt ventet.

