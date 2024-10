CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Leasing & Factoring accélère le développement de son activité en Allemagne et annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir Merca Leasing

Montrouge, le 31 octobre 2024

Crédit Agricole Leasing & Factoring accélère le développement de son activité en Allemagne et annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir Merca Leasing

Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. (CAL&F) annonce avoir signé un accord engageant sous condition d’obtention des autorisations réglementaires nécessaires pour l’acquisition de Merca Leasing, classée dans le Top 10 des sociétés de leasing indépendantes en Allemagne1.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de CAL&F qui ambitionne de compléter son offre sur le marché européen et particulièrement sur le marché dynamique du leasing allemand.

Créé en 1989, Merca Leasing est basée à Kronberg, près de Francfort, avec des succursales situées à Hambourg et Berlin. Merca Leasing offre aux PME des solutions de leasing sur-mesure avec une expertise forte en matière de financement d’équipements industriels, en canal direct. Partenaire de l’industrie manufacturière allemande depuis plus de trois décennies, Merca Leasing gère aujourd’hui un portefeuille d’actifs de 750m€ environ (valeur brute des actifs).

CAL&F est présent sur le marché allemand du factoring depuis plus de 30 ans et du leasing depuis 2020, via sa succursale CAL&F Allemagne2. Avec l’acquisition de Merca Leasing, CAL&F étend son empreinte sur le marché particulièrement dynamique du leasing allemand : 3 entreprises sur 4 intègrent les solutions de leasing dans leurs plans d’investissements3, ce mode de financement étant considéré comme catalyseur d’innovation pour les PME.

En intégrant l’expertise de Merca Leasing, CAL&F accélère son développement européen et élargit son offre, notamment en matière de Mobilité, IT et Machines-Outils. C’est également l’opportunité pour CAL&F de renforcer sa position sur le canal Direct, tout en ouvrant progressivement de nouveaux canaux de distribution, comme le Vendor Program4.

La signature est intervenue ce 30 octobre, après consultation des instances représentatives du personnel. La finalisation de l’opération est prévue début 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises auprès de la BaFin et de l’Autorité de la Concurrence allemande.

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. à l’issue de l’opération est non significatif.

"Nous réalisons aujourd’hui avec Frédéric MADALLE, DGA en charge du développement du Pôle International, une opération importante pour Crédit Agricole Leasing & Factoring Groupe. Elle nous permet d’intégrer une activité stable et profitable sur le canal direct en Allemagne et de développer une offre Vendor. L’acquisition de Merca Leasing s’inscrit pleinement dans notre stratégie et la mise en œuvre de notre plan moyen terme 2025 Transitions to the Future à principalement deux titres : elle nous permet de renforcer notre expertise et offre de services sur la Mobilité ainsi que d’accélérer notre croissance dans un marché allemand très fragmenté qui constitue une des priorités de développement de Crédit Agricole Leasing & Factoring Groupe."

Hervé VARILLON, Directeur Général de Crédit Agricole Leasing & Factoring

"Dès les premiers échanges avec Crédit Agricole Leasing & Factoring, j’ai ressenti que nous partagions des valeurs communes, et que nos visions sur le positionnement stratégique et les perspectives de développement de Merca Leasing étaient alignées, au profit de nos clients. Avec l’appui du Groupe Crédit Agricole, les ambitions de croissance de Merca Leasing seront plus fortes. Andreas Werner, chez Merca 2013, poursuit l’aventure. Il fera partie du Board dans un souci de continuité vis-à-vis de nos salariés, clients et partenaires. Je soutiens pleinement cette transition."

Ulrich ELMDACH, Fondateur, Actionnaire principal, et Directeur Général de Merca Leasing



À propos de Crédit Agricole Leasing & Factoring

Présent dans 10 pays en Europe, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un acteur majeur du crédit-bail, de l’affacturage, et du financement des énergies et des territoires en France et en Europe. CAL&F propose des financements spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales. Chiffres clés à fin 2023 : France et international : 257 000 clients, 2 703 collaborateurs, 32 Mds€ d'encours dont 28% à l’international.

Pour en savoir plus : www.ca-leasingfactoring.com

À propos de Merca Leasing GmbH

Merca Leasing a été créée en 1989 par Kredietbank N.V., Bruxelles, Belgique, & U. Helmdach puis a intégré le KBC Bank & Insurance Group en 1998. En 2012, le KBC Lease (Deutschland) Group est repris par une partie du management et de ses salariés ; il redevient Merca Leasing, et s’établit à Kronberg / Taunus (près de Francfort). Le groupe offre des solutions de financement (crédit-bail, location-vente, lease-back, financement de rétrofit, solutions de forfaiting via Merca Vendor) d’équipements destinés aux entreprises, avec une expertise forte sur les machines de production.

Chiffres clés à fin 2023 : 37 collaborateurs - Production 240M€ - Portefeuille sous gestion : 420M€

Pour en savoir plus : www.merca-leasing.de

1 - Source : BDL / Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (Association fédérale des sociétés de leasing allemandes)

2 - Crédit Agricole Leasing & Factoring SA – Niederlassung Deutschland (succursale de CAL&F SA)

3 - Source : BDL / Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (Association fédérale des sociétés de leasing allemandes)

4 - Financement des ventes fournisseurs

