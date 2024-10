OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj:n liikevoitto kasvoi 336 miljoonaan euroon (259).

liikevoitto kasvoi 336 miljoonaan euroon (259). Korkokate kasvoi 11 prosenttia 466 miljoonaan euroon (421). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 57 prosenttia 23 miljoonaan euroon (53). Nettopalkkiotuotot olivat 53 miljoonaa euroa (52).

Saamisten arvonalentumiset laskivat 15 miljoonaan euroon (63).

Liiketoiminnan kulut yhteensä laskivat 5 prosenttia 217 miljoonaan euroon (229). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 38 prosenttia (42).

Luottokanta laski vuodessa 1,8 prosenttia 27,5 miljardiin euroon (28,0). Talletuskanta kasvoi vuodessa 31,9 prosenttia 16,2 miljardiin euroon (12,3).

Yrityspankki ja pääomamarkkinat -segmentin liikevoitto kasvoi 216 miljoonaan euroon (150). Korkokate kasvoi 23 prosenttia 287 miljoonaan euroon (233). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 54 prosenttia 19 miljoonaan euroon (42). Liiketoiminnan kulut laskivat 10 prosenttia 88 miljoonaan euroon (97). Saamisten arvonalentumiset olivat 9 miljoonaa euroa (32).

-segmentin liikevoitto kasvoi 216 miljoonaan euroon (150). Korkokate kasvoi 23 prosenttia 287 miljoonaan euroon (233). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 54 prosenttia 19 miljoonaan euroon (42). Liiketoiminnan kulut laskivat 10 prosenttia 88 miljoonaan euroon (97). Saamisten arvonalentumiset olivat 9 miljoonaa euroa (32). Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike -segmentin liikevoitto kasvoi 123 miljoonaan euroon (100). Korkokate kasvoi 3 prosenttia 162 miljoonaan euroon (157). Nettopalkkiotuotot olivat 44 miljoonaa euroa (47). Liiketoiminnan kulut, 88 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tasolla (88). Saamisten arvonalentumiset olivat 9 miljoonaa euroa (27).

-segmentin liikevoitto kasvoi 123 miljoonaan euroon (100). Korkokate kasvoi 3 prosenttia 162 miljoonaan euroon (157). Nettopalkkiotuotot olivat 44 miljoonaa euroa (47). Liiketoiminnan kulut, 88 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tasolla (88). Saamisten arvonalentumiset olivat 9 miljoonaa euroa (27). Baltia -segmentin liikevoitto kasvoi 31 miljoonaan euroon (27). Korkokate laski 44 miljoonaan euroon (50). Nettopalkkiotuotot olivat 8 miljoonaa euroa (7). Liiketoiminnan kulut laskivat 7 prosenttia 24 miljoonaan euroon (26). Saamisten arvonalentumisia palautui 3 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 4 miljoonaa euroa.

-segmentin liikevoitto kasvoi 31 miljoonaan euroon (27). Korkokate laski 44 miljoonaan euroon (50). Nettopalkkiotuotot olivat 8 miljoonaa euroa (7). Liiketoiminnan kulut laskivat 7 prosenttia 24 miljoonaan euroon (26). Saamisten arvonalentumisia palautui 3 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 4 miljoonaa euroa. Ryhmätoiminnot -segmentin liiketappio oli -35 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketappio oli -18 miljoonaa euroa. Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina.

-segmentin liiketappio oli -35 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketappio oli -18 miljoonaa euroa. Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina. OP Yrityspankki Oyj:n CET1-vakavaraisuus vahvistui 14,0 prosenttiin (13,0), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,3 prosenttiyksiköllä.





OP Yrityspankki Oyj:n avainlukuja



Liikevoitto (-tappio), milj. € 1–9/2024 1–9/2023 Muutos, % 1–12/2023 Yrityspankki ja pääomamarkkinat 216 150 43,9 198 Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike 123 100 23,4 126 Baltia 31 27 15,7 27 Ryhmätoiminnot -35 -18 - -22 Yhteensä 336 259 29,5 329 Tuotot yhteensä 568 551 3,1 738 Kulut yhteensä -217 -229 -5,2 -313 Kulu-tuotto-suhde, % 38,2 41,5 -3,4* 42,4 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,6 6,2 1,4* 5,9 Koko pääoman tuotto (ROA), %** 0,46 0,32 0,15* 0,30 30.9.2024 30.9.2023 Muutos, % 31.12.2023 CET1-vakavaraisuus, % 14,0 13,0 1,1* 13,0 Luottokanta, milj. € 27 536 28 040 -1,8 28 076 Takauskanta, milj. € 2 727 2 865 -5,3 3 184 Muut vastuut, milj. € 5 398 6 103 -11,6 5 745 Talletukset, milj. € 16 229 12 301 31,9 14 629 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 2,0 2,0 0,02* 2,2 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,07 0,27 -0,20* 0,31

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos, prosenttiyksikköä.

** Johdannaissopimuksiin liittyviä korkosaamisten ja -velkojen esittämistä on muutettu vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana. Vertailukauden tiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet sekä laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset.





Vuoden 2024 näkymät

Suomen talous kehittyi heikosti vuoden alkupuoliskolla. BKT supistui edellisestä vuodesta ja työttömyys nousi. Ennakoivien tietojen mukaan Suomen talous kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun. Hidastuvan inflaation ja laskevien korkojen myötä taloudella on edellytykset jatkaa elpymistä. Talouden näkymien riskit ovat yhä tavanomaista suuremmat. Geopoliittisten kriisien laajeneminen voi äkillisesti vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin ja taloudelliseen toimintaympäristöön.

Arvio vuoden 2024 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.

OP Yrityspankin loppuvuoden tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat markkinoiden kasvuvauhti ja kilpailutilanteen muutos.

Osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön sekä OP Yrityspankki Oyj:n ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.





Vuoden 2024 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Yrityspankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2024 Viikko 11, 2025 Selvitys OP Yrityspankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024 Viikko 11, 2025

Vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2025 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:

Tilinpäätöstiedote 1.1.−31.12.2024 6.2.2025 Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2025 7.5.2025 Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2025 30.7.2025 Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2025 28.10.2025



