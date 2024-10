Meriaura Group Oyj

Liiketoimintakatsaus, sisäpiiritieto 31.10.2024 klo 9.30 (EET)

Meriaura Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2024



Konsernin avainluvut ja merkittävät tapahtumat kolmannella vuosineljänneksellä

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 18,8 milj. euroa (7–9/2023: 15,7 milj. euroa).

Käyttökate (EBITDA) oli 1,4 (1,7) milj. euroa eli 7,6 % liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) 0,0 (0,3) milj. euroa eli 0 % liikevaihdosta.

Tulos ilman kertaluontoisia eriä -0,4 (0,0) milj. euroa ja tulos sisältäen kertaluontoiset erät -3,8 (0,0) milj. euroa eli -20 % liikevaihdosta.

Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynti Meriaura Invest Oy:lle. Kauppahinta 20,6 prosentin omistusosuudesta oli 4,6 miljoonaa euroa.

Uutena toimitusjohtajana aloitti katsauskauden jälkeen 1.10.2024 Jussi Mälkiä. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloitti 1.10.2024 hallituksen aiempi varapuheenjohtaja Antti Vehviläinen.

Konsernin avainluvut tammi-syyskuussa 2024

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 58,8 milj. euroa (1–9/2023: 47,1 milj. euroa).

Käyttökate (EBITDA) oli 4,9 (4,3) milj. euroa eli 8,4 % liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) 0,6 (0,2) milj. euroa eli 1,0 % liikevaihdosta.

Tulos ilman kertaluontoisia eriä tammi-syyskuussa oli -0,6 (-0,6) milj. euroa ja tulos sisältäen kertaluontoiset erät -3,9 (-0,6) milj. euroa eli -7 % liikevaihdosta.

MERIAURA-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI MÄLKIÄ:

“Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi ja oli 18,8 miljoonaa euroa. Kolmas vuosineljännes on Euroopan lomakauden vuoksi tyypillisesti merilogistiikassa vuoden hiljaisin neljännes, niin tänäkin vuonna. Liikevaihdosta 15,7 miljoonaa euroa kertyi Merilogistiikasta ja 3,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Kolmannen vuosineljänneksen tulos ilman kertaluontoisia eriä painui lievästi negatiiviseksi ollen -0,4 miljoonaa euroa.

Myös tammi-syyskuun liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta ja oli 58,8 miljoonaa euroa, josta Merilogistiikan osuus oli 49,8 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 9,0 miljoonaa euroa. Merilogistiikan liikevaihtoa kasvattivat vertailukauteen nähden isompi tonnisto ja uusiutuvan energian osalta aurinkolämpöjärjestelmätoimitukset sekä marraskuussa 2023 hankittu Rasol Oy. Aurinkolämpötoimituksemme Saksassa Bad Rappenaussa ja Lübeckissä sekä Palau-Del-Vidressä Ranskassa etenevät suunnitellusti.

Tammi-syyskuun käyttökate kasvoi euroina, mutta kannattavuus jäi hieman vertailujaksosta. Merilogistiikassa kesäkausi ja yleinen epävarma taloudellinen tilanne näkyivät erityisesti spot-kuljetusten kysynnässä ja hintatasossa. Kysynnän vaihtelut aiheuttivat haasteita operatiiviselle tehokkuudelle, mutta onnistuimme pitämään laivojen käyttö- ja täyttöasteet hyväksyttävällä tasolla keskittymällä mm. satama-aikojen ja painolastimatkojen lyhentämiseen. Uusiutuvan Energian liiketoimintasegmentin kustannustehokkuutta ja kannattavuutta on edelleen parannettu, ja mittakaavaetuja on päästy hyödyntämään sekä aurinkolämpö- että aurinkosähkötoimituksissa. Tavoitteemme on edetä kohti suurempia toimituksia myös aurinkosähköasennuksissa ja saada myös Uusiutuvan Energian liiketoiminta kannattavaksi.

Uusiutuvassa energiassa pitkäjänteinen työ kilpailukykymme edistämiseksi sekä myynti- ja markkinointitoimemme Saksassa kantavat hedelmää. Katsauskauden jälkeen lokakuussa teimme sopimuksen BürgerEnergie Steyerberg-Fermwärme eG:n kanssa arvoltaan noin 5,3 miljoonan euron aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta Steyerbergiin, Saksaan. Projekti on saanut investointitukipäätöksen, mutta sopimus on ehdollinen rahoituspäätökselle ja rakennusluvalle, joiden odotetaan varmistuvan syksyn 2024 aikana.

Odotamme Merilogistiikan kysynnän jatkuvan loppuvuonna kohtuullisena ja Uusiutuvan Energian ratkaisujen kysynnän jatkuvan vähintäänkin kohtuullisena. Näkemyksen taustalla on vahva sopimuskantamme sekä bulk- että projektikuljetuksissa ja pidemmällä aikavälillä myös asiakkaiden kasvava kiinnostus vähäpäästöisiä kuljetuksia ja EcoVoy-konseptiamme kohtaan. Uusiutuvan energian markkinoilla korkojen laskun ja inflaation tasaantumisen odotetaan vahvistavan investointihalukkuutta puhtaaseen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon, jonka käyttökustannukset ovat rakentamisinvestointien jälkeen matalat. Näkemystä tukee ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen painoarvo myös Euroopan Unionin uuden komission agendalla.”



MERIAURA-KONSERNI

Konsernin perustiedot

Meriaura Group -konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Konserni raportoi erikseen molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon, käyttökatteen ja liiketuloksen.

Meriaura Group Oyj toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj.



Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuksiin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluva Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, joissa käytetään yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös osakevaihdolla marraskuussa 2023 hankittu aurinkosähköjärjestelmiä toimittava Rasol Oy.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikassa bulk- eli kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Vuodelle 2024 ei ole suunniteltu merkittäviä omien alusten telakointeja. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu valtaosa Merilogistiikan koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä heikentää ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan. Aurinkosähköjärjestelmien asennuksia voidaan tehdä kattojen lumipeitteiden ja liukkauden vuoksi talvikuukausina vain rajoitetusti.

Raportointiperiaatteet

Tämä tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2023 tilinpäätöksen laadinnassa. Liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2023 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 20 prosenttia ja oli 18,8 (15,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 15,7 (15,5) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 3,2 (0,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle ja Lübeckin kaupungin kaukolämpöyhtiöille Saksaan sekä marraskuussa 2023 hankittu Rasol Oy. Aurinkosähköjärjestelmissä on onnistuttu kasvattamaan toimitusten keskikokoa, mutta markkinan hiljentyminen sähkön hinnanvaihteluiden tasaantumisen seurauksena piti tilausmäärät kesällä odotettua matalammalla.

Merikuljetusten liikevaihto jatkoi maltillista kasvuaan muutamasta kolmannelle kvartaalille osuneesta vuokra-aluksen telakoinnista huolimatta.

Meriaura Group -konsernin heinä-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 1,4 (1,7) miljoonaa euroa eli 7,6 (10,6) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 1,9 (2,3) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -0,5 (-0,7) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Liiketulos (EBIT) oli 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Siitä Merilogistiikan osuus oli 0,6 (1,0) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian -0,6 (-0,7) miljoonaa euroa.

Uusituvan Energian liiketoiminta-alueen kannattavuudessa on edelleen haasteita, vaikkakin työ kannattavuuden parantamiseksi on tuottanut tulosta ja suhteellinen kannattavuus on parantunut. Merilogistiikassa kolmas vuosineljännes on tyypillisesti heikoin. Näin ollen varsinaisen liiketoiminnan kolmannen neljänneksen kannattavuus oli lievästi negatiivinen.

Katsauskauden tulos oli -3,8 (0,0) miljoonaa euroa eli -20,0 (0,0) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen tulosta heikentää 3,3 miljoonan myyntitappio, joka muodostui Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä Meriaura Invest Oy:lle. Tappio on kirjattu rahoituskulujen ryhmään, koska liiketoimella on järjestelty konsernin rahoitusta. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta.

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 25 prosenttia ja oli 58,8 (47,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 49,8 (46,5) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 9,0 (0,6) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Uusiutuvan Energian liikevaihtoa kasvatti erityisesti aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle Saksaan ja marraskuussa 2023 hankittu Rasol Oy. Myös merilogistiikan liikevaihto on kehittynyt myönteisesti huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen lakoista ja haastavista sääolosuhteista. Bulk-kuljetusten osuus liikevaihdosta oli edelleen noin 2/3, ja siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja noin 1/3 spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.

Meriaura Group -konsernin tammi-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 4,9 (4,3) miljoonaa euroa eli 8,4 (9,0) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 6,8 (7,2) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -1,7 (-2,9) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Liiketulos (EBIT) oli 0,6 (0,2) miljoonaa euroa. Siitä Merilogistiikan osuus oli 2,9 (3,3) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian -1,9 (-3,1) miljoonaa euroa. Suhteellista kannattavuutta paransi Uusiutuvan Energian liikevaihdon kasvu ja kustannustehokkuuden nousu. Kannattavuuden kasvua hidastivat hieman spot-markkinan heikentynyt hintataso sekä ensimmäisen vuosineljänneksen lakot ja haastavat sääolot.

Katsauskauden tulos oli -3,9 (-0,6) miljoonaa euroa eli -6,7 (-1,0) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta heikentää kolmannelle vuosineljännekselle kohdistunut 3,3 miljoonan euron myyntitappio Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä Meriaura Invest Oy:lle.



Meriaura Group -konsernin kassavarat 30.9.2024 olivat 10,6 (3,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli noin 37,8 (35,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste noin 49,9 (57,5) prosenttia.

Avainluvut (FAS, tilintarkastamaton) (1 000 euroa) 7-9 / 2024 7-9 / 2023 1-9 / 2024 1-9 / 2023 Muutos, % 1-12 / 2023 Liikevaihto, konserni 18 820 15 674 58 771 47 145 25 % 66 183 Merilogistiikka 15 654 15 488 49 776 46 470 7 % 62 836 Uusiutuva Energia 3 166 186 8 995 675 1233 % 3 386 Muut -39 Käyttökate (EBITDA), konserni 1 434 1 661 4 927 4 263 16 % 6 325 Merilogistiikka 1 907 2 344 6 783 7 151 -5 % 10 149 Uusiutuva Energia -486 -683 -1 720 -2 888 40 % -3 544 Muut 13 - -136 - -280 Käyttökate % liikevaihdosta 7,6 % 10,6 % 8,4 % 9,0 % 9,6 % Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni -24 261 571 197 190 % 1 043 Merilogistiikka 588 1 002 2 850 3 279 -13 % 5 149 Uusiutuva Energia* -550 -741 -1 896 -3 082 38 % -3 796 Muut -62 - -384 - -310 Liikevoitto % liikevaihdosta -0,1 % 1,7 % 1,0 % 0,4 % 1,6 % Katsauskauden tulos, konserni -3 766 32 -3 943 -552 -271 Tulos % liikevaihdosta -20,0 % 0,2 % -6,7 % -1,2 % -0,4 %

* Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Meriaura Groupin hallitus päätti 2.7.2024 Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle 25.4.2024 tiedotetun suunnitelman mukaisesti. Kauppahinnaksi 20,6 prosentin omistusosuudesta muodostui 4,6 miljoonaa euroa, jolla kuitattiin Meriaura Investin 4,4 miljoonan euron lainasaatava korkoineen. Lainalla mahdollistettiin Bad Rappenau -projektin toimitus. Laina oli sovittu pitkäaikaiseksi kuuden prosentin vuosikorolla, ja se oli vakuudeton. Kauppa vahvisti konsernin tasetta ja parantaa mahdollisuutta laajentaa rahoituspohjaa jatkossa. Järjestely tukee myös osaltaan keväällä julkistettua Meriauran laivainvestointia varmistaen sen rahoituksessa edellytetyn omistuksen pysyvyys -ehdon täyttymisen. Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä muodostui 3,3 miljoonan euron myyntitappio konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Meriaura Oy:n keväällä 2024 tilaaman kahden Eco Trader -rahtialuksen rakennusprojekti on aloitettu aikataulun mukaisesti, ja ensimmäisen laivan rakentaminen alkaa kevättalvella 2025. Hollantilaiselta Bodewes International Shipbuilding B.V:lta tilatut laivat toimitetaan Meriauralle vuonna 2026.

Meriaura Energyn keväällä 2024 julkistama aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimitus Palau-del-Vidreen, Ranskaan, aloitettiin lokakuussa. Noin 1,7 miljoonan euron arvoinen järjestelmä tuottaa valmistuttuaan lämpöä luomuvihannestuottaja Les Serres Vermeil SARL:n kasvihuoneeseen, ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2025.

Toukokuussa julkistettu toimitussopimus aurinkolämpölaitoksesta Lübeckin kaupungin kaukolämpöyhtiölle Saksaan on edennyt hyvin ja asiakas on saanut lopullisen rakennusluvan. Meriaura Energy Oy:n ja Stadtwerke Lübeck Energie GmbH:n välinen kokonaissopimus on arvoltaan lähes 5 miljoonaa euroa, ja järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2025.

Aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bad Rappenauhun Saksaan on loppusuoralla ja järjestelmän käyttöönotto suunniteltu vuoden 2024 viimeiselle neljännekselle.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Meriaura Group tiedotti 15.10.2024, että Meriaura Energy Oy on sopinut BürgerEnergie Steyerberg-Fermwärme eG:n kanssa aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta Steyerbergiin, Saksaan.

Noin 5,3 miljoonan euron arvoinen voimalatoimitus kattaa noin 13 700 m2:n aurinkolämpölaitoksen sekä lämpövaraston kaukolämmön tuotantoon. Projekti on saanut investointitukipäätöksen, mutta sopimus on ehdollinen rahoituspäätökselle sekä rakennusluvalle, joiden odotetaan varmistuvan syksyn 2024 aikana. Kokonaisuuden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 aikana.

MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 40 078 5489

Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 31.10.2024 klo 9.30 (EET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

