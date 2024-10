BioNTech veranstaltet am 14. November 2024 „Innovation Series Day“ zu Forschung & Entwicklung

MAINZ, Deutschland, 31. Oktober 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“), veranstaltet am Donnerstag, 14. November 2024 um 10:30 Uhr Eastern Standard Time (16:30 Uhr MEZ) in New York City, USA, eine Ausgabe der „Innovation Series“ des Unternehmens mit Schwerpunkt auf Forschung & Entwicklung.

Bei der Veranstaltung wird das Management des Unternehmens ein Update zu BioNTechs Unternehmensstrategie sowie einen Überblick über die Fortschritte in der Pipeline geben.

Die Veranstaltung wird für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit per Webcast live übertragen.

Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf www.BioNTech.de unter „Events & Präsentationen“ im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für ein Jahr lang über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben ihrer vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Biotheus, DualityBio, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

