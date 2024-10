ARTEX Global Markets élargit son offre en ITALIE

Press release

Rome, Vaduz - 31 October 2024 – ARTEX Global Markets (ARTEX GM) – premier marché boursier réglementé (MTF, Multilateral Trading Facility) dédié à l’Art, sur lequel sont négociées des actions cotées en continu d’œuvres d’art emblématiques et de renommée mondiale – poursuit son expansion avec l’intégration d’un nouveau partenaire dans son écosystème.

EQUITA – banque d’investissement indépendante en Italie, reconnue pour son engagement de longue date à offrir à ses clients de nouvelles opportunités de diversification de portefeuille et une gamme complète de services financiers, allant de la gestion d'actifs alternatifs à l'accès aux marchés de capitaux, tant en Italie qu’à l’international – devient partenaire d’ARTEX GM en tant qu’agent de notification. À ce titre, la banque d'investissement italienne informera ses clients professionnels des nouvelles cotations d'œuvres d'art emblématiques, facilitant ainsi l'accès à l'art (de plus en plus reconnu comme une classe d'actifs de grande valeur par les investisseurs) et à la négociation sur le marché secondaire, en transférant les ordres de ses clients vers des membres de la bourse.

La mission d'ARTEX GM est d'offrir une plateforme de négociation d'œuvres d'art réglementée, liquide et transparente, accessible à toute personne ou institution souhaitant investir dans des parts de chefs-d’œuvre. À l’instar des instruments financiers traditionnels cotés, ces actions ordinaires sont des titres financiers négociables et transférables en temps réel.

ARTEX GM est un marché boursier traditionnel agréé dans l'Espace Économique Européen (EEE), conforme à la directive MiFID II de l'Union Européenne, et est supervisé par l’Autorité des marchés financiers (FMA) du Liechtenstein, garantissant un environnement de négociation transparent et sécurisé.





* * *





À propos d'ARTEX Global Markets

ARTEX Global Markets AG ("ARTEX GM" ou "ARTEX Global Markets") est une plateforme multilatérale de négociation (MTF) sécurisée et dédiée à l'art, réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers du Liechtenstein et conforme à la directive de l'Union Européenne MiFID II. En offrant un accès privilégié au marché de l'art, traditionnellement confidentiel et restreint, ARTEX GM vise à démocratiser l'investissement dans les plus grands chefs-d'œuvre du monde, couvrant une période allant de la Renaissance au vingtième siècle. Les chefs-d'œuvre cotés sur ARTEX GM seront exposés publiquement dans des musées et des expositions à travers le monde. ARTEX GM s'efforcera de permettre aux investisseurs de mieux appréhender le marché de l’art en leur proposant des analyses, notamment sur les dernières actualités du monde de l’art, ainsi que du contenu éducatif, afin de leur offrir un accès uniformisé à l’investissement dans l’art. ARTEX GM a été cofondé en 2020 par des passionnés d'art et des experts des marchés financiers, S.A.S. le Prince Wenceslas de LIECHTENSTEIN et Yassir BENJELLOUN-TOUIMI.

ARTEX GM une société constituée dans la Principauté du Liechtenstein sous le numéro FL-0002.682.571-2, avec des bureaux enregistrés à Wuhrstrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

ARTEX GM est régulée par Autorité de surveillance des marchés financiers du Liechtenstein sous le numéro de référence 307407.

Pour plus d'informations sur ARTEX, veuillez visiter www.artexgm.com.

Press contacts

ARTEX GM Liechtenstein, France and Global

Aliénor Miens | Alienor.miens@margie.fr | +33 (0)6 64 32 81 75

Bertrand Chambenois | Bertrand.chambenois@margie.fr | +33 (0)6 11 84 34 92