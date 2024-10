ACTEOS : Résultats premier semestre 2024

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 31 octobre 2024 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2024. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, ont été effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2024 1er Semestre 2023 Chiffre d’affaires (CA) 7 370 6 937 Marge Brute

En% du CA 4 380

59,4 %



4 189

60,4%



EBITDA 77 233 Résultat Opérationnel (475) (367) Résultat courant (568) (333) Résultat Net (part Groupe) (558) (353)

Une croissance de 6,2% portée par la France et les activités Mobilité

Au titre du premier semestre 2024, ACTEOS affiche un chiffre d’affaires en progression de 6,2% à près de 7,4 M€. Cette progression constitue une performance satisfaisante dans un contexte économique général en demi-teinte. La performance aura été contrastée entre la France, portée par une solide dynamique et l’Allemagne, fortement pénalisée par les conditions de marché locales.

En France, le chiffre d’affaires du premier semestre enregistre une progression de 23,5% à plus de 5 M€ (71% du chiffre d’affaires total du semestre). L’activité en Allemagne ressort à 2,1 M€, en recul de 20,7% par rapport au premier semestre 2023.

L’activité Mobilité aura été au cœur de la croissance du semestre avec un chiffre d’affaires de près de 2,7 M€, en hausse de 33,7%. Sur l’activité Software, le chiffre d’affaires ressort en repli de 4,8% à 4,7 M€ malgré la progression des ventes enregistrée en France (+3,1%).

Hausse de 4,6% de la marge brute, reflet de l’évolution du mix-produits sur le semestre

Compte tenu de l’évolution du mix-produits au bénéfice des activités Mobilité (36% du chiffre d’affaires du semestre contre 28,7% au premier semestre 2023), la marge brute affiche une hausse de 4,6% à comparer à la croissance du chiffre d‘affaires de 6,2%.

Poursuite des efforts de réduction des charges

Au cours du semestre, ACTEOS a poursuivi ses efforts de maîtrise de charges. Les charges externes (1,7 M€) ressortent ainsi à 23,6% du chiffre d’affaires contre 24,7% au titre du premier semestre 2023. Sur la période, une réduction volontaire des effectifs a également été opérée avec un effectif global de 75 collaborateurs à fin juin 2024, contre 84 au 1er janvier. Cette baisse ne s’inscrit pas encore dans l’évolution des charges de personnel qui ressortent à 2,5 M€ contre 2,1 M€ au premier semestre 2023, soit une progression de 17,7%. Cette hausse est la conséquence de la diminution volontaire des investissements R&D de -45%, engendrant une baisse du volume des charges de personnel neutralisées par le biais de la production immobilisée, sur le 1er semestre 2024.

Malgré cet impact transitoire de près de 400 K€, l’EBITDA reste positif à 77 K€. Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 475 K€.

Après prise en compte des effets de change constatés sur la période, le résultat financier est négatif à hauteur de 92 K€ contre un résultat positif de près de 34 K€ au premier semestre 2023.

Après intégration d’un crédit d’impôt de 10 K€, le résultat net ressort en perte de 588 K€ contre une perte de 403 K€ au titre du premier semestre 2023.

Une situation financière maîtrisée

Au 30 juin 2024, la trésorerie de clôture s’apprécie de près de 100 K€ par rapport au 31 décembre à près de 1,2 M€. Sur 2024 et 2025, le solde de l’endettement PGE à rembourser s’établit à 2 M€ à raison d’1 M€ par an. Compte tenu de la baisse des investissements R&D après deux ans d’efforts importants et auto financés et de l’évolution favorable du BFR, le groupe s’appuie sur une situation financière maitrisée lui permettant de se concentrer sur le développement de son activité et le retour à la profitabilité opérationnelle.

Perspectives

La priorité du Groupe est aujourd’hui de retrouver rapidement une rentabilité opérationnelle positive en intensifiant ses efforts commerciaux et en poursuivant une stricte discipline en matière de réduction de la structure de charges. Compte tenu de décalages de projets importants, cet objectif ne sera pas atteint sur le second semestre 2024 comme initialement envisagé, mais décalé sur le premier trimestre 2025.

La restructuration opérée par la nouvelle Direction Générale associée à l’encadrement étroit des charges de personnel, des investissements R&D et des frais généraux constitueront des éléments décisifs dans l’atteinte de cet objectif. Au-delà de cette intensification des efforts de gestion, la cession de la filiale allemande du Groupe est aujourd’hui envisagée.

Enfin, des discussions ont été engagées avec les principaux partenaires financiers afin de trouver des accords permettant de préserver la trésorerie et de sécuriser les financements nécessaires à la poursuite du développement.

En termes d’activité, le déploiement de la nouvelle génération de solutions TMS (solution de planification, de gestion et d’optimisation des transports), WMS (solution de pilotage et gestion des entrepôts) et FPS (solution de prévision et gestion des approvisionnements) va permettre de dynamiser les prises de commandes dès septembre 2024 et de capitaliser ainsi sur l’ensemble des investissements réalisés au cours de ces dernières années grâce à des produits compétitifs d’un point de vue technique et fonctionnel, mais également au niveau de leur positionnement prix.

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires exercice 2024 : Le 27 janvier 2025 après Bourse.

Publication des résultats 2024 : Le 13 mars 2025 après Bourse

