COIL : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024 EN AMÉLIORATION

N°1 mondial

de l’anodisation de l’aluminium

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024 EN AMÉLIORATION

Chiffre d’affaires et revenus de licences : 13,1 M€ (+ 11,3 %)

EBITDA : 2,0 M€ (contre 0 M€), soit une marge de 15,5 %

Résultat opérationnel : 0,7 M€, en amélioration de +1,4 M€

Résultat net : 0,5 M€ , soit une marge de 3,4 %

Endettement financier net réduit à 15,5 % des fonds propres au 30 juin 2024

COIL démontre sa capacité à faire évoluer son modèle économique et accroître sa rentabilité malgré une conjoncture incertaine

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats du premier semestre 2024.

Faits marquants du semestre





Mise en œuvre d’un accord stratégique en Chine

En février 2024, COIL a signé un accord de collaboration et de licence avec une entreprise chinoise pour exploiter sa technologie de pointe en République populaire de Chine et en Asie de l'Est. Cet accord prévoit la création d'une nouvelle usine à Fuzhou, dans la province du Jiangxi, équipée d'une ligne d'anodisation en continu ultramoderne destinée au marché architectural.

Dans ce cadre, COIL apporte son expertise technique et son ingénierie pour la construction de la ligne de production, tandis que l'entreprise chinoise se charge de tous les achats liés à la construction de cette ligne. De plus, une licence exclusive et permanente a été accordée à l'entreprise chinoise pour l'utilisation de la technologie et des marques de COIL en Chine, en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est. En contrepartie, COIL percevra des paiements initiaux (« upfront ») et des paiements d’étapes (« milestones »), ainsi que des royalties sur les ventes futures. Des premiers paiements upfront (2 M€) ont été reçus au cours du semestre, et COIL doit prendre une participation de 5 % au capital de l'entreprise chinoise.

Cet accord stratégique en Chine représente un levier clé pour le développement de COIL, créant de la valeur à long terme tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur le marché asiatique

Croissance solide malgré une conjoncture difficile

Malgré un ralentissement économique mondial et une baisse de la demande sur les principaux marchés, COIL a enregistré une progression de 11,3 % de ses revenus d’activité au premier semestre 2024. Cette performance a été soutenue par l’amélioration tendancielle des ventes de services de sous-traitance et par les premières redevances issues de l’accord de collaboration et de licence en Chine.

Les activités de sous-traitance (83 % du chiffre d’affaires semestriel 2024) se sont redressées au deuxième trimestre, portées par une importante commande pour un laminoir, compensant ainsi un début d'année encore marqué par le ralentissement de 2023. Sur le semestre, les ventes de sous-traitance ressortent quasiment stables à 9,2 M€. Après une longue phase de déstockage dans la chaîne de distribution, ces ventes devraient continuer de progresser, d’autant plus que la reprise des prix de l’aluminium incite les distributeurs à restocker.

Les ventes packagées incluant le métal (17 % du chiffre d’affaires semestriel 2024) ont généré 1,9 M€, soit une baisse de -23,0 % en raison du ralentissement de la demande sur le marché européen.

Les revenus de licences issus de l’accord de collaboration en Chine ont déjà produit 2,0 M€ de royalties au cours du semestre, et d'autres paiements sont attendus dans les prochains mois pour un montant total supplémentaire de 2 M€. Cet accord devrait permettre ainsi de comptabiliser un total de 4 M€ de revenus non récurrents sur les exercices 2024 et 2025.

Résultats





Les comptes du semestre affichent une nette amélioration par rapport au premier semestre 2023. D’une part, la Société a réussi à atténuer l’impact du faible niveau d'activité de sous-traitance en concentrant la production sur un nombre restreint de lignes, tant sur son site de Landen en Belgique que sur celui de Bernburg en Allemagne. D’autre part, la progression des revenus d’activité, soutenue par les premières royalties en Chine, et un mix-revenus plus avantageux ont eu un effet significatif sur la rentabilité de la Société.

L'EBITDA s'établit ainsi à 2,0 M€, en nette amélioration par rapport au niveau proche de l'équilibre du premier semestre 2023. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation de la marge brute et la réduction des charges opérationnelles.

Après des dotations aux provisions et amortissements en diminution de 0,1 M€, le résultat opérationnel ressort positif à 0,7 M€, en hausse de +1,4 M€ par rapport à l'année précédente, avec une marge opérationnelle de 5,7 %.

Après prise en compte des charges financières nettes de 0,1 M€ et des impôts de 0,2 M€, le résultat net s’établit à 0,5 M€, contre une perte de (0,1) M€ un an plus tôt. Il convient de rappeler que les résultats du premier semestre 2023 avaient été positivement impactés à hauteur de 1,5 M€ par des éléments exceptionnels.

Au global, malgré une conjoncture économique très incertaine, COIL démontre sa capacité à faire évoluer son modèle économique et accroître sa rentabilité.

Compte de résultat simplifié





(en millions d'euros) S1 2024

(6 mois) S1 2023

(6 mois) Variation 2023

(12 mois) Chiffre d’affaires et revenus de licences 13,1 11,8 + 11,3% 21,8 Chiffre d’affaires sous-traitance 9,2 9,3 - 0,9% 17,4 Chiffre d’affaires packagés1 1,9 2,5 - 23,0% 4,4 Revenus de licences 2,0 - n.a. - EBITDA 2,0 0,0 + 2,0 M€ 0,6 en % CA et revenus 15,5% 0,1% 2,6% Résultat opérationnel courant 0,7 (1,4) + 2,2 M€ (2,1) en % CA et revenus 5,7% (11,9)% (9,8)% Résultat opérationnel 0,7 (0,7) + 1,4 M€ (2,7) en % CA et revenus 5,7% (5,6)% (12,3)% Résultat avant impôts 0,6 (0,1) + 0,7 M€ (2,2) Résultat net 0,5 (0,1) + 0,6 M€ (2,2) en % CA et revenus 3,4% (0,9)% (10,2)%

Bilan





Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres au 30 juin 2024 s’établissent à 21,8 M€ et progressent de + 0,5 M€ par rapport au 31 décembre 2023. L’endettement financier net au 30 juin 2024 s’élève à 3,4 M€ (- 1,8 M€ par rapport à fin 2023) et représente 15,5 % des fonds propres, contre 24,3 % au 31 décembre 2023.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024





Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 s’élève à 5,2 M€, en légère baisse de -0,8 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution résulte d'une progression des ventes de sous-traitance à 4,4 M€ (+3,4 %), tandis que les ventes des offres packagées atteignent 0,9 M€ (-17,6 %). Aucune royaltie n’a été perçue en Chine au cours de ce trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires et les revenus de licences s’élèvent à 18,4 M€, en croissance de +7,6 % par rapport à la même période en 2023. Les ventes de sous-traitance progressent légèrement de +0,5 % à 13,6 M€, tandis que les ventes des offres packagées reculent de -21,4 % à 2,8 M€. Les revenus de licences issus de l’accord de collaboration en Chine s’élèvent à 2,0 M€ sur cette période.

Perspectives





La Société ambitionne de reproduire son succès dans l’anodisation en continu sur le marché asiatique, où la demande en aluminium anodisé reste forte, en s’appuyant sur un modèle d’affaires compétitif et créateur de valeur. En Europe, elle demeure prudente face aux défis macroéconomiques et à la volatilité de la demande. Grâce à ses ressources industrielles flexibles, la Société est prête à réagir rapidement à toute reprise durable du marché.

En s’appuyant sur ses atouts technologiques et commerciaux, ainsi que sur la diversification de ses positions sur les marchés matures et émergents, la Société se montre confiante dans ses perspectives de développement. Elle capitalise sur son large portefeuille de produits durables, de haute qualité et à faible empreinte carbone pour renforcer le potentiel de ses activités et saisir les opportunités à venir.

Informations complémentaires





Les états financiers ont été arrêtés le 30 octobre 2024 par le conseil d’administration. Ils sont repris dans le rapport financier semestriel 2024 disponible sur le site financier de la Société (http://investors.coil.be).

Agenda





Le chiffre d’affaires annuel 2024 sera publié le 4 février 2025 après bourse.

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 110 collaborateurs en Belgique et en Allemagne, et a récemment élargi son modèle économique avec la signature d'un accord de licence accélérant la diffusion de sa technologie en Asie. La Société a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 21,8 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68





1 Anodisation et métal inclus

