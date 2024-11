COIL: VERBETERING VAN DE RESULTATEN IN HET EERSTE HALFJAAR 2024

PERSBERICHT



















VERBETERING VAN DE RESULTATEN IN HET EERSTE HALFJAAR 2024

Omzet en licentie-inkomsten: 13,1 mln. € (+ 11,3%)

EBITDA: 2,0 mln. € (tegenover 0 mln. €), oftewel een marge van 15,5%

Bedrijfsresultaat: 0,7 mln. €, een verbetering van +1,4 mln. €

Nettoresultaat: 0,5 mln. €, oftewel een marge van 3,4%

Netto financiële schuldenlast beperkt tot 15,5% van het eigen vermogen per 30 juni 2024

COIL laat zien dat het in staat is zijn economisch model aan te passen en de rentabiliteit te verhogen, ondanks een onzeker economisch klimaat.

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn omzet van het eerste halfjaar 2024 bekend.

Hoogtepunten van het halfjaar





Uitvoering van een strategische overeenkomst in China

In februari 2024 heeft COIL een samenwerkings- en licentieovereenkomst getekend met een Chinees bedrijf om zijn geavanceerde technologie te exploiteren in de Volksrepubliek China en Oost-Azië. Deze overeenkomst voorziet in de bouw van een nieuwe fabriek in Fuzhou, in de provincie Jiangxi, die wordt uitgerust met een ultramoderne continue anodisatielijn die bestemd is voor de architecturale markt.

In dit kader levert COIL zijn technische expertise en engineering voor de bouw van de productielijn, terwijl het Chinese bedrijf verantwoordelijk is voor alle aankopen in verband met de bouw van deze lijn. Bovendien heeft het Chinese bedrijf een exclusieve en permanente licentie gekregen voor het gebruik van de technologie en de merken van COIL in China, in Zuidoost-Azië en in Noordoost-Azië. Als tegenprestatie zal COIL vooruitbetalingen (‘upfront’) en mijlpaalbetalingen (‘milestones’) ontvangen, evenals royalty’s over toekomstige verkopen. Het afgelopen halfjaar werden de eerste vooruitbetalingen (2 mln. €) ontvangen, en COIL moet een participatie van 5% nemen in het kapitaal van het Chinese bedrijf.

Deze strategische overeenkomst in China vormt een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van COIL, omdat hij waarde creëert op de lange termijn en tegelijkertijd nieuwe perspectieven opent op de Aziatische markt.

Solide groei ondanks een moeilijk economisch klimaat

Ondanks een wereldwijde economische vertraging en een daling van de vraag op de belangrijkste markten, boekte COIL in het eerste halfjaar 2024 een stijging van de bedrijfsopbrengsten van 11,3%. Deze prestatie werd ondersteund door de trendmatige verbetering van de verkoop van toeleveringsdiensten en door de eerste royalty’s uit de samenwerkings- en licentieovereenkomst in China.

De toeleveringsactiviteiten (83% van de halfjaarlijkse omzet 2024) herstelden zich in het tweede kwartaal, gedragen door een omvangrijke bestelling voor een walserij, waardoor het begin van het jaar, dat nog werd gekenmerkt door de vertraging van 2023, werd gecompenseerd. In het eerste halfjaar bleef de verkoop van anodisatiediensten vrijwel stabiel met 9,2 mln. €. Na een lange periode van voorraadverminderingen in de distributieketen zou deze verkoop moeten blijven stijgen, temeer daar het herstel van de aluminiumprijzen de distributeurs aanspoort om hun voorraden op te bouwen.

De verkoop van het totaalpakket inclusief metaal (17% van de halfjaarlijkse omzet 2024) leverde 1,9 mln. € op, een daling van -23,0% als gevolg van de vertraging van de vraag op de Europese markt.

De licentie-inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomst in China leverden in het afgelopen halfjaar al 2,0 mln. € aan royalty’s op, en de komende maanden worden bijkomende betalingen verwacht voor een aanvullend totaalbedrag van 2 mln. €. Deze overeenkomst zou zo in de boekjaren 2024 en 2025 een totaalbedrag van 4 mln. € aan niet-recurrente inkomsten moeten opleveren.

Resultaten





De halfjaarresultaten laten een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het eerste halfjaar 2023. Enerzijds is de vennootschap erin geslaagd om de impact van het lage niveau van toeleveringsactiviteiten te beperken door de productie te concentreren op een beperkt aantal productielijnen, zowel op de locatie in Landen, België, als op die in Bernburg, Duitsland. Anderzijds heeft de groei van de bedrijfsopbrengsten, gedragen door de eerste royalty’s in China, samen met een gunstigere inkomstenmix, een significante invloed gehad op de rentabiliteit van de vennootschap.

De EBITDA bedraagt zo 2,0 mln. €, een duidelijke verbetering ten opzichte van het niveau van het eerste halfjaar 2023 dat vrijwel break-even was. Deze vooruitgang is met name te danken aan de stijging van de brutomarge en de daling van de bedrijfskosten.

Na toevoegingen aan de voorzieningen en afschrijvingen die afnamen met 0,1 mln. €, komt het bedrijfsresultaat positief uit op 0,7 mln. €, een stijging van +1,4 mln. € ten opzichte van het voorgaande jaar, wat een operationele marge van 5,7% geeft.

Rekening houdend met de netto financiële lasten van 0,1 mln. € en belastingen van 0,2 mln. €, bedraagt het nettoresultaat 0,5 mln. €, tegen een verlies van (0,1) mln. € een jaar eerder. Er dient aan herinnerd te worden dat de resultaten van het eerste halfjaar 2023 positief waren beïnvloed door buitengewone elementen ter waarde van 1,5 mln. €.

Over het geheel genomen laat COIL zien dat het, ondanks een zeer onzekere conjunctuur, in staat is zijn economisch model aan te passen en de rentabiliteit te verhogen.

Vereenvoudigde resultatenrekening





(in miljoen euro) S1 2024

(6 maanden) S1 2023

(6 maanden) Variatie 2023

(12 maanden) Omzet en licentie-inkomsten 13,1 11,8 + 11,3% 21,8 Omzet toeleverantie 9,2 9,3 - 0,9% 17,4 Omzet totaalpakket 1 1,9 2,5 - 23,0% 4,4 Licentie-inkomsten 2,0 - n.v.t. - EBITDA 2,0 0,0 + 2,0 mln. € 0,6 in % omzet en inkomsten 15,5% 0,1% 2,6% Recurrent bedrijfsresultaat 0,7 (1,4) + 2,2 mln. € (2,1) in % omzet en inkomsten 5,7% (11,9)% (9,8)% Bedrijfsresultaat 0,7 (0,7) + 1,4 mln. € (2,7) in % omzet en inkomsten 5,7% (5,6)% (12,3)% Resultaat vóór belasting 0,6 (0,1) + 0,7 mln. € (2,2) Nettoresultaat 0,5 (0,1) + 0,6 mln. € (2,2) in % omzet en inkomsten 3,4% (0,9)% (10,2)%

Balans





Rekening houdend met het halfjaarlijks resultaat bedraagt het eigen vermogen op 30 juni 2024 21,8 mln. €, een stijging van +0,5 mln. € ten opzichte van 31 december 2023. Per 30 juni 2024 bedraagt de netto financiële schuldenlast 3,4 mln. € (een daling van -1,8 mln. € ten opzichte van eind 2023) en vertegenwoordigt 15,5% van het eigen vermogen, vergeleken met 24,3% op 31 december 2023.

Omzet van het derde kwartaal 2024





De omzet van het derde kwartaal 2024 bedraagt 5,2 mln. €, een lichte daling van -0,8% vergeleken met het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling is het resultaat van de stijging van de verkoop van anodisatiediensten tot 4,4 mln. € (+3,4%), terwijl de verkoop van het totaalpakket uitkomt op 0,9 mln. € (-17,6%). Gedurende dat kwartaal zijn geen royalty’s ontvangen in China.

Over de eerste negen maanden van het boekjaar bedragen de omzet en licentie-inkomsten 18,4 mln. €, een groei van +7,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De verkoop van anodisatiediensten stijgt licht met +0,5% naar 13,6 mln. €, terwijl de verkoop van het totaalpakket daalt met -21,4% naar 2,8 mln. €. In deze periode bedragen de licentie-inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomst in China 2,0 mln. €.

Vooruitzichten





De vennootschap heeft de ambitie om haar succes op het gebied van continue anodisatie voort te zetten op de Aziatische markt, waar de vraag naar geanodiseerd aluminium groot blijft, door te steunen op een competitief en waardecreërend bedrijfsmodel. In Europa blijft zij voorzichtig, gezien de macro-economische uitdagingen en de volatiele vraag. Dankzij haar flexibele industriële middelen is de vennootschap klaar om snel te reageren op een eventueel duurzaam herstel van de markt.

Door te steunen op haar technologische en commerciële troeven en op de diversificatie van haar positie op volwassen markten en opkomende markten, heeft de vennootschap vertrouwen in haar ontwikkelingsperspectieven. Zij profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige en duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om het potentieel van haar activiteiten te versterken en toekomstige mogelijkheden te benutten.

Aanvullende informatie





De financiële overzichten zijn op 30 oktober 2024 goedgekeurd door de Raad Van Bestuur. Ze zijn opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2024 dat kan worden ingezien op de financiële website van de vennootschap (http://investors.coil.be).

Agenda





De jaaromzet 2024 zal op 4 februari 2025 na het sluiten van de beurs worden gepubliceerd.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft onlangs zijn economisch model uitgebreid met de ondertekening van een licentie-overeenkomst waardoor de verspreiding van zijn technologie in Azië wordt versneld. De vennootschap heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 21,8 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

1 Anodisatie inclusief metaal

