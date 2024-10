Groupe Casino : publication du T3 2024

TROISIÈME TRIMESTRE 2024

Plan de restructuration sécurisé

Cessions des Hypermarchés/Supermarchés finalisées conformément au calendrier annoncé Cession de 425 magasins depuis septembre 2023, dont 135 au T3 2024 et 18 au 1 er octobre 2024 L’activité de l’ensemble des HM/SM exploités par le Groupe est désormais quasiment arrêtée, les magasins restants 1 ayant vocation à être cédés ou fermés d’ici la fin de l’année

Homologation et déploiement des Plans de Sauvegarde de l’Emploi Sept accords signés avec les organisations syndicales et validés par l’Administration Mise en œuvre des PSE en cours (phases de départs volontaires, de reclassement interne et premières notifications de licenciement)

Désendettement Quatrim Remboursement de près de 200 M€ aux porteurs d’obligations sécurisées Quatrim grâce aux produits de cessions immobilières, notamment à Tikehau Capital



Transformation du Nouveau Casino enclenchée

Renouvellement des partenariats stratégiques Création de l’alliance aux achats Aura Retail entre Intermarché, Auchan et Casino, pour une durée de 10 ans Renouvellement des partenariats d’approvisionnement avec les réseaux de magasins Sherpa et de stations-services de TotalEnergies

Rationalisation du parc de marques de proximité en cours d’exécution Fermeture de 141 magasins non rentables, ouverture de 50 magasins en franchise et transfert de 15 magasins intégrés en franchise ou location-gérance sur le trimestre

Présentation du Plan Stratégique à horizon 2028 le 14 novembre 2024

Chiffre d’affaires Groupe de 2,1 Mds€ (-1,8% en comparable) 2 au T3 2024 Marques de proximité : 1,8 Md€ (-0,7% en comparable) Monoprix : 1 012 M€ (+0,9%) Franprix : 372 M€ (-1,2%) Casino : 413 M€ (-4,5%) Cdiscount : 243 M€ (-8,1% en comparable)



EBITDA ajusté 2 de 402 M€ sur les 9 premiers mois 2024 (-24%), marge de 6,4%





(-24%), marge de 6,4% Cash-flow libre2 de -539 M€ sur les 9 premiers mois 2024 (-846 M€ sur les 9 premiers mois 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 M€)





Chiffre d’affaires du troisième trimestre

Au T3 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 2,1 Mds€, en recul de -1,8% en données comparable et de -5,1% en données publiées après prise en compte d’un effet périmètre et de rationalisation du parc d’environ -3,0% et d’un effet calendaire de -0,3%.

T3 2024 / 2023 T2 2024 / 2023 CA HT par marque

(en M€)



T3

2024



Variation T2

2024 Variation Comparable Totale Comparable Totale Monoprix 1 012 +0,9% +0,1% 1 071 +0,8% -1,6% Franprix3 372 -1,2% -6,1% 408 +0,1% -6,3% Casino3 413 -4,5% -10,3% 351 -5,1% -13,2% Marques de proximité 1 797 -0,7% -3,8% 1 831 -0,5% -5,1% Cdiscount 243 -8,1% -12,7% 226 -16,5% -20,4% Autres3 28 +2,6% -17,5% 29 +9,3% -13,2% GROUPE CASINO 2 067 -1,8% -5,1% 2 086 -3,1% -7,1%

Marques de proximité





Les marques de proximité (Monoprix, Franprix et Casino) font état d’un chiffre d’affaires en recul de -0,7% en données comparables dans un marché dégradé4, globalement en ligne avec le trimestre précédent.

Le Groupe et ses salariés se sont fortement mobilisés pour répondre à la demande durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en particulier les marques exposées à la région parisienne (Monoprix, Franprix) qui ont enregistré une nette accélération de l’activité durant la première moitié du mois d’août. L’impact est néanmoins globalement neutre sur le trimestre, les effets positifs ayant été neutralisés par (i) les perturbations liées à la sécurité et aux installations de la cérémonie d’ouverture et des épreuves (accessibilité des magasins), et (ii) un départ anticipé des parisiens ainsi qu’une moindre fréquentation des touristes avant et après la période olympique.

La rationalisation du parc de magasins s’est poursuivie durant le trimestre avec la fermeture de 141 magasins non rentables (449 depuis le début de l’année), l’ouverture de 50 magasins en franchise ou location-gérance (192 depuis le début de l’année), le transfert de 15 magasins intégrés en franchise ou location-gérance (76 depuis le début de l’année) et le transfert de 7 magasins franchisés en intégrés ou location-gérance (12 depuis le début de l’année).

Monoprix enregistre une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +0,9% sur le trimestre , reflétant le dynamisme des marques Monop (+4,4%) et Naturalia (+3,9%) et un retour à la croissance de Monoprix City (+0,5%), tirée par le non alimentaire (+3,6%). Les ventes non alimentaires ont particulièrement soutenu la tendance ce trimestre, aussi bien en magasins (+14% sur le textile) que sur internet (ventes Textile/Maison/Loisirs en croissance de +28%). Monoprix a continué de gagner des clients sur la période (trafic client en hausse de +1,8%).

, reflétant le dynamisme des marques Monop (+4,4%) et Naturalia (+3,9%) et un retour à la croissance de Monoprix City (+0,5%), tirée par le non alimentaire (+3,6%). Les ventes non alimentaires ont particulièrement soutenu la tendance ce trimestre, aussi bien en magasins (+14% sur le textile) que sur internet (ventes Textile/Maison/Loisirs en croissance de +28%). Monoprix a continué de gagner des clients sur la période (trafic client en hausse de +1,8%). Les ventes de Franprix s’inscrivent en recul de -1,2% en données comparables , principalement pénalisées par un mois de septembre décevant (-3,7%). La marque poursuit la stratégie d’amélioration de son image prix, avec notamment un plan de baisse de prix sur une sélection de 150 produits les plus vendus en septembre (-0,5 pt sur l’évolution des ventes à volume constant). Le mois de septembre a également été impacté par (i) une météo défavorable qui a pénalisé les ventes de produits saisonniers (-1,9 pt) et (ii) la non reconduction de l’opération commerciale dilutive « Bibi » de septembre 2023 (-1,9 pt). Franprix a continué de gagner des clients sur le trimestre, avec une hausse de +0,8% du trafic.

, principalement pénalisées par un mois de septembre décevant (-3,7%). La marque poursuit la stratégie d’amélioration de son image prix, avec notamment un plan de baisse de prix sur une sélection de 150 produits les plus vendus en septembre (-0,5 pt sur l’évolution des ventes à volume constant). Le mois de septembre a également été impacté par (i) une météo défavorable qui a pénalisé les ventes de produits saisonniers (-1,9 pt) et (ii) la non reconduction de l’opération commerciale dilutive « Bibi » de septembre 2023 (-1,9 pt). Franprix a continué de gagner des clients sur le trimestre, avec une hausse de +0,8% du trafic. Le chiffre d’affaires des marques Casino (Vival, Spar, Casino…) ressort en variation comparable de

-4,5% sur le trimestre, dans un contexte toujours perturbé par la vente des hypermarchés et supermarchés qui a entraîné une refonte du schéma logistique de DCF5 et une revue de l’assortiment. Les ventes ont également été impactées négativement par les baisses de prix pratiquées à destination des clients franchisés et par un mois de septembre décevant (-7,2%) lié à un effet météo défavorable qui s’est traduit par une sous-performance des magasins saisonniers et des familles de produits saisonniers (liquide, frais…).

Cdiscount 6

Le principal fait marquant du trimestre est le retour à une légère croissance du GMV global comparable7 (vs

-12% au T1 2024, -9% au T2 2024) après deux années de transformation, reflétant notamment une hausse de 8% du GMV marketplace ce trimestre, en amélioration graduelle trimestre après trimestre (-4% au T1 2024,

-2% au T2 2024). Les ventes de Cdiscount (-8,1% en comparable) restent logiquement impactées par la stratégie assumée de rationalisation des ventes directes en faveur de la marketplace, dont le GMV a atteint 67% du GMV Produit7 sur le trimestre (+5 pts vs. T3 2023). Elles montrent néanmoins une amélioration séquentielle attendue depuis le début de l’année (-21,1% au T1, -16,5% au T2).

Indicateurs financiers 9 mois 2024

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2023 EBITDA ajusté 402 530 EBITDA ajusté après loyers 59 197 Cash-flow libre -539 -846

EBITDA ajusté8

L’EBITDA ajusté des 9 premiers mois 2024 ressort à 402 M€ (-24%), reflétant une marge de 6,4% (-156 bps).

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2023 Variation Monoprix 273 324 -51 Franprix 75 106 -31 Casino 46 49 -3 Marques de proximité 394 479 -85 Cdiscount 44 50 -6 Autres9 -35 1 -37 EBITDA ajusté Groupe

marge 402

6,4% 530

8,0% -127

-156 bps

Marques de proximité

L’EBITDA ajusté des marques de proximité est en recul de 85 M€ sur les 9 premiers mois 2024. Les 9 premiers mois 2023 avaient bénéficié de 38 M€ de produits, dont 15 M€ de crédits mécénat (aucun crédit mécénat complémentaire n’a été reconnu en 2024) et 23 M€ de produits étalés sur le contrat entre Monoprix et Getir/Gorillas (contrat résilié au cours du T3 2023).

En dehors de ces effets ponctuels, la baisse de l’EBITDA ajusté est de 47 M€ dont :

-18 M€ sur Monoprix, impacté par un mix marge défavorable et une inflation de ses coûts non totalement compensée par les plans d’économies en cours ;

-28 M€ sur Franprix principalement liés à l’impact sur la marge des baisses de prix lancées au T3, à la baisse de performance commerciale au T3, particulièrement décevante en septembre, et à des dépréciations de créances sur les franchisés en relation avec le contexte économique dégradé ;

Une quasi-stabilité (-2 M€) sur Casino malgré la baisse du chiffre d’affaires (baisse des prix, effets du changement de schéma logistique).





Les marques de proximité se concentrent sur la rationalisation de leurs parcs de magasins et des plans de relance commerciale dont les impacts seront progressifs.

Cdiscount

L’EBITDA ajusté10 se dégrade de -6 M€ sur 9 mois mais le taux de marge brute (en pourcentage de chiffre d’affaires net) est en amélioration grâce aux orientations stratégiques vers des services à plus forte marge (marketplace, advertising, B2B). A noter que, compte tenu des plans de rationalisation logistique lancés par Cdiscount depuis deux ans, la charge de loyers est en nette diminution permettant une croissance de +1 M€ de l’EBITDA ajusté après loyers.

Autres

Enfin, l’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding (variation de -37 M€) est fortement impacté par :

-5 M€ de baisse d’honoraires perçus suite à la cession de Sudeco, société de gestion immobilière cédée par IGC en mars 2023 ;

Des dyssynergies de coûts au niveau des sièges (-38 M€) liées à la cession des HM/SM, et tenant compte des conséquences des plans de sauvegarde de l’emploi. Il est rappelé que le Groupe travaille à améliorer le ratio coûts de fonctionnement / chiffre d’affaires. Les plans d’actions seront présentés le 14 novembre avec le Plan Stratégique.

EBITDA ajusté après loyers11

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2023 Monoprix 60 126 Franprix 13 47 Casino 14 16 Marques de proximité 87 189 Cdiscount 27 26 Autres12 -55 -18 EBITDA ajusté après loyers Groupe 59 197

Cash-flow libre11

Sur les 9 premiers mois 2024, le cash-flow libre ressort à -539 M€ (-846 M€ sur les 9 premiers 2023) après paiement de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023. En excluant ce montant non récurrent de -153 M€, le cash-flow libre s’élèverait à -386 M€.

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2023 Capacité d’autofinancement (CAF) 7 60 dont EBITDA ajusté après loyers 59 197 dont éléments non récurrents -57 -99 dont autres éléments 5 -38 Capex nets -214 -252 Impôts -18 -6 Variation de BFR -314 -648 Cash-flow libre -539 -846

Covenant13

Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire, le covenant est indicatif (« holiday period ») jusqu’au 30 septembre 2025. Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité essentiellement des filiales Quatrim, Mayland (Pologne) et Wilkes (Brésil).

(en M€) Au 30 septembre 2024 Au 30 juin 2024 EBITDA ajusté covenant1 181 230 DFN covenant1 1 119 1 244 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 6,17x 5,41x

Le ratio DFN covenant / EBITDA ajusté covenant ressort ainsi à 6,17x. Il sera testé pour la première fois le 30 septembre 2025 avec un niveau de ratio à respecter de 8,34x.

Cessions d’actifs

Cession des Hypermarchés et Supermarchés (HM/SM)

Sur le trimestre, le Groupe a cédé 135 magasins :

131 magasins cédés au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France : Conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, 66 magasins ont été cédés le 1 er juillet au Groupement les Mousquetaires et Auchan Retail France (63 SM, 1 Spar et 2 drives) ; Conformément aux accords conclus le 26 mai 2023, le Groupe a cédé au Groupement les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans 65 magasins , déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023 14 : 1 er juillet : cession de la participation résiduelle contrôlante de 51% dans 5 HM 30 septembre : cession de la participation résiduelle contrôlante de 51% dans 60 magasins (1 HM, 48 SM et 11 Franprix/Leader Price/Casino)

: 4 supermarchés cédés le 30 septembre 2024 et passés depuis sous enseignes Super U et Lidl

L’activité de l’ensemble des HM/SM exploités par le Groupe est désormais quasiment arrêtée, les magasins restants15 ayant vocation à être cédés ou fermés d’ici la fin de l’année.

Cession de Codim 2

Conformément aux accords communiqués le 22 juin 2024, le groupe Casino a finalisé le 1er octobre la cession au groupe Rocca de 100% de sa filiale Codim 216, qui emploie l’ensemble des salariés des magasins cédés, lesquels seront exploités sous l’enseigne Auchan, et qui détient aussi le siège de Codim 2.

Le groupe Casino continue d’exploiter en Corse les marques Vival, Spar et Casino à travers ses magasins de proximité.

Cessions immobilières

Le Groupe Casino a finalisé le 26 septembre, la cession de 26 actifs immobiliers à Tikehau Capital pour un prix net vendeur de plus de 200 M€, hors compléments de prix ultérieurs. La gestion immobilière de ces actifs est confiée par Tikehau Capital au groupe Casino pendant une durée de 5 ans.





Le produit de cession a été affecté à la réduction de la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim, conformément à la documentation financière en vigueur. Le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim a ainsi été réduit à 300 M€.

Par ailleurs, Quatrim et ses filiales ont réalisé sur le trimestre des cessions immobilières d’un montant total de 7 M€.





Partenariat aux achats – Alliance Aura Retail

Intermarché, Auchan, et le groupe Casino ont conclu le 23 septembre dernier un partenariat de long terme aux achats avec la création de l’alliance Aura Retail, offrant des partenariats aux achats entre les trois groupes pour une durée de 10 ans :

Achats alimentaires : trois centrales d’achats pilotées par Intermarché Aura Retail Achats Alimentaires Aura Retail International Food Services

Aura Retail Private Label

Achats non alimentaires de marques nationales : deux structures pilotées par Auchan Aura Retail Achats Non Alimentaires

Aura Retail International Non-Food Services

Achats non alimentaire MDD : centrale d’achat « OIA » (Organisation Intragroupe des Achats)

Voir le communiqué

Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)

Le 24 avril 2024, le groupe Casino a lancé un plan de transformation pour ajuster son organisation à son nouveau périmètre, centré sur le commerce de proximité.

Des accords ont été signés avec les organisations syndicales dans les 7 sociétés concernées et ont été validés par l’Administration.

La mise en œuvre de ces plans de sauvegarde de l’emploi est en cours dans les entités concernées. Le nombre de postes supprimés devrait se situer dans le haut de la fourchette initialement annoncée mais le nombre de licenciements sera sensiblement inférieur au nombre de postes supprimés grâce à la mise en œuvre des dispositifs de départs volontaires (environ 400 postes) et de reclassement interne (1 200 postes actuellement vacants et ouverts au reclassement interne). Les départs naturels (retraite…) intervenus au cours des derniers mois permettent également de réduire le nombre de licenciements envisagés ou créent des postes vacants pouvant être proposés au reclassement interne. L’objectif du Groupe est de limiter les départs contraints.

Voir le communiqué

Le Groupe rappelle qu’une provision pour restructuration a été enregistrée dans les comptes consolidés semestriels 202417 dans la continuité de la décision du Conseil d’administration du 24 avril 2024, afin de couvrir les coûts estimés liés aux PSE. Ces coûts font partie intégrante des charges liées aux activités abandonnées HM/SM.

Plan Stratégique

Le Groupe présentera le 14 novembre prochain son Plan Stratégique à horizon 2028 détaillant le plan de relance destiné au rétablissement de la santé financière du Groupe et de sa transformation visant à en faire le leader du commerce de proximité.

Un communiqué et une présentation seront disponibles sur le site du Groupe.

ANNEXES

Chiffre d’affaires par marque

CA HT par marque

(en M€)



9 mois

2024



Variation Comparable Totale Monoprix 3 163 +0,8% -0,2% Franprix 1 187 -0,1% -5,2% Casino 1 113 -4,1% -9,1% Marques de proximité 5 462 -0,4% -3,3% Cdiscount 711 -15,5% -19,3% Autres 86 +5,1% -19,0% GROUPE CASINO 6 259 -2,9% -5,6%

Volume d’affaires par marque

Volume d’affaires HT

Par marque estimé (en M€, y compris essence) T3 2024 Variation

(y compris calendaire) 9 mois 2024 Variation

(y compris calendaire) Monoprix 1 060 +0,6% 3 313 +0,8% Franprix 451 -4,4% 1 437 -2,7% Casino 703 -6,3% 1 810 -4,7% TOTAL MARQUES DE PROXIMITE 2 213 -2,7% 6 559 -1,5% Cdiscount 541 -2,2% 1 534 -9,4% Autres 28 -17,5 86 -19,0% TOTAL GROUPE CASINO 2 782 -2,8% 8 180 -3,3%

Parc de magasins des activités poursuivies

30 sept. 2023 31 déc. 2023 31 mars 2024 30 juin 2024 30 sept. 2024 Monoprix 862 861 849 842 843 dont Intégrés France hors Naturalia

Franchisés / LG France hors Naturalia 342

285 338

291 336

285 322

296 323

297 Naturalia Intégrés France 170 170 168 168 168 Naturalia Franchisés / LG France 65 62 60 56 55 Franprix 1 186 1 221 1 198 1 179 1 127 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international18 319

754

113 323

782

116 320

768

110 316

758

105 306

716

105 Casino (Vival, Spar, Casino…)

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International19 5 964

543

5 286

135 5 862

493

5 230

139 5 816

450

5 227

139 5 751

389

5 220

142 5 717

369

5 203

145 Autres activités20 5 5 5 5 5 TOTAL 8 017 7 949 7 868 7 777 7 692

LG : Location-gérance

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées

En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur les périodes 2023 et 2024 :

Assaí : le groupe Casino a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí en mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023.

: le groupe Casino a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí en mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023. Grupo Éxito : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).

dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA). GPA : l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. Hypermarchés et Supermarchés Casino (y compris Codim) dans le cadre de la cession des HM/SM

dans le cadre de la cession des HM/SM Activités de Leader Price en France





ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend hors taxes et hors effets calendaires.

Volume d’affaires (GMV)

Pour l’activité e-commerce, la « GMV » (« Gross Merchandise Volume » ou volume d’affaires) correspond au chiffre d'affaires réalisé directement sur les sites internet du groupe Cdiscount et par les vendeurs indépendants sur les marketplaces. Pour les autres activités de distribution, il correspond au chiffre d’affaires réalisé par chaque marque, pour l’ensemble de son parc de magasins intégrés et franchisés, hors taxes.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC.

EBITDA ajusté après loyers

L'EBITDA ajusté après loyers est défini comme l’EBITDA ajusté diminué par les remboursements des passifs de loyer et les intérêts financiers nets versés sur passifs de loyer présentés dans le tableau de flux de trésorerie.

Cash-flow libre avant dividendes et frais financiers

Le cash-flow libre avant dividendes et frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des baux faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et retraités des effets du plan de cession stratégique (jusqu’en 2023), de la conciliation et de la restructuration financière.

Covenant

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’ « EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’ « EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation financière) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers relatif au périmètre du covenant, auquel sont ajoutées des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe) excluant principalement la dette obligataire Quatrim, (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Elle diffère de la « dette financière nette » comptable du Groupe qui reprend en date de clôture comptable de la période l’ensemble des dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

Contacts analystes et investisseurs

Charlotte IZABEL +33 (0)6 89 19 88 33 cizabel@groupe-casino.fr Relations Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr

Contacts presse

Direction de la Communication Groupe Casino Stéphanie ABADIE +33 (0)6 26 27 37 05 sabadie@groupe-casino.fr Direction Communication Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 78 directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Une vingtaine de magasins et 4 plateformes logistiques

2 Voir définitions en annexe page 9

3 Une modification de l'allocation du chiffre d'affaires a été réalisée à partir du T1 2024, consistant à allouer la totalité du chiffre d’affaires d'ExtenC (portant les activités du Groupe à l’international et présenté jusque-là dans le segment "Autres") aux segments " Casino" et "Franprix". Cette réallocation découle d’une volonté de présenter le chiffre d’affaires par marque (et non plus par format) conformément aux nouvelles modalités de pilotage opérationnel du Groupe. L'année 2023 a été retraitée en conséquence pour être comparable. Le changement d’allocation d’ExtenC porte sur 2,1% du chiffre d’affaires au T3 2024.

4 Données Circana : chiffre d’affaires PGC-FLS (France) en baisse de respectivement -1,5%, -0,5% et -1,1% en juillet, août et septembre 2024

5 Distribution Casino France : entité qui regroupait les activités des HM/SM et de la proximité Casino

6 Données publiées par Cdiscount, à l’exception du chiffre d’affaires comparable (-8,1% en vision contributive Casino)

7 GMV (Gross merchandise value) : volume d’affaires TTC

GMV global comparable : les données en base comparable excluent Carya et Neosys (activités cédées) ainsi que Géant et Cdiscount Pro (abandonnées)

GMV Produit : GMV des ventes directes et de la marketplace hors services B2C, autres revenus et B2B

8 Voir définition en annexe page 9

9 Dont respectivement 21 M€ et 30 M€ pour Quatrim sur 9 mois 2024 et sur 9 mois 2023

10 En vision contributive Casino

11 Voir définitions en annexe page 9

12 Dont respectivement 15 M€ et 24 M€ pour Quatrim sur 9 mois 2024 et sur 9 mois 2023

13 Voir définitions en annexe page 9

14 Etant rappelé que le groupe Casino avait encaissé un acompte en septembre 2023 au titre de ces cessions

15 Une vingtaine de magasins et 4 plateformes logistiques

16 Codim 2 exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives

17 Note 11.1 du Rapport Financier semestriel 2024

18 Les affiliés à l’international de Franprix comprennent les magasins Leader Price franchisés à l’international. Les magasins Leader Price franchisés en France sont présentés en activités abandonnées

19 Les affiliés à l’international de la Proximité comprennent les magasins HM/SM affiliés à l’international. Les magasins HM/SM en France sont présentés en activités abandonnées

20 Les autres activités comprennent 3C Cameroun

Pièce jointe