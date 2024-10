Viridien : Viridien annonce la démission d’Helen LEE BOUYGUES de son mandat d’administrateur et la cooptation d’Amélie OYARZABAL

Paris (France), 31 octobre 2024

Viridien annonce la démission d’Helen LEE BOUYGUES de son mandat d’administrateur et la cooptation d’Amélie OYARZABAL

Afin de pouvoir se consacrer pleinement à de nouvelles fonctions, Helen LEE BOUYGUES a démissionné de son mandat d’administrateur de Viridien, avec effet au 11 septembre 2024.

Le 31 octobre 2024, sur recommandation du Comité de Rémunération, de Nomination et de Gouvernance, le Conseil d’administration de Viridien, a coopté Amélie OYARZABAL en qualité d’administrateur indépendant en remplacement d’Helen LEE BOUYGUES, pour la durée du mandat d’Helen LEE BOUYGUES restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. La cooptation d’Amélie OYARZABAL en tant qu’administrateur sera soumise à la ratification de l’Assemblée générale en 2025.

Le Conseil a également nommé Amélie OYARZABAL membre du Comité d’audit et de gestion des risques ainsi que du Comité Nouveaux Business et M&A. Sophie ZURQUIYAH, Directeur Général et administrateur, assurera la présidence du Comité Nouveaux Business et M&A par intérim jusqu’à la nomination d’un remplaçant.

Philippe SALLE, Président du Conseil d’administration de Viridien, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Amélie OYARZABAL au sein de notre Conseil d’administration. Sa carrière, son expertise et ses réalisations dans le domaine financier seront des atouts très précieux pour notre Société. Par ailleurs, au nom du Conseil d'administration, je remercie chaleureusement Helen LEE BOUYGUES pour son engagement en tant qu’administrateur de la Société depuis 2018. Ses conseils avisés ont fortement contribué à la stratégie de transformation du Groupe.».

Biographie d’Amélie Oyarzabal :

Amélie Oyarzabal est diplômée de Science Po Paris et de The London School of Economics and Political Science (LSE).

Amélie Oyarzabal a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du conseil financier. Associé-Gérante chez Lazard Frères pendant 16 ans, Amélie Oyazabal a également joué un rôle de premier plan dans le lancement du bureau de Lazard à Pékin et, plus tard, à Chicago. En 2019, Amélie Oyarzabal a rejoint Greenhill & Co., Inc. en tant que Managing Director pour ouvrir le bureau France de Greenhill qu’elle dirige.

A propos de Viridien:

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN: FR001400PVN6)

Contact: Direction Juridique, 27 avenue Carnot, 91300 Massy

Pièce jointe