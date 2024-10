Financement d'un projet solaire de 126 mégawatts en Ouzbékistan

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature de la documentation financière avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour le financement de la centrale solaire de Sarimay en Ouzbékistan

La cérémonie, qui s'est tenue aujourd'hui à Londres, a réuni des représentants de la BERD et de Voltalia. Le montage financier de la BERD, d'un montant maximum de 54,6 millions de dollars, consistera en un prêt senior d'un montant maximum de 44,8 millions de dollars et en une facilité spéciale de TVA de 9 millions d’euros (9,8 millions de dollars), qui soutiendra Sarimay Solar pendant la phase de construction du projet.

Le projet bénéficiera également d'une garantie non financée couvrant une tranche de prêt senior de 7 millions de dollars fournie par le Fonds Européen pour le développement durable Plus de l’Union Européenne.

Le projet solaire de 126 mégawatts, en cours de construction1, devrait être mis en service au second semestre 2025. Attribué en 2022, le projet bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans.

La centrale produira de l'énergie renouvelable représentant la consommation électrique d'environ 60 000 habitants. Elle soutiendra également les objectifs de transition énergétique de l'Ouzbékistan en évitant 141 000 tonnes d'émissions de CO 2 par an.

« Voltalia est fier d'annoncer l'accord de financement de la centrale solaire de Sarimay Solar en Ouzbékistan. Je remercie sincèrement notre partenaire de longue date, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), pour son soutien dans la réalisation de cette étape. Outre le projet Sarimay Solar, Voltalia est également engagée dans plusieurs autres projets d'énergie renouvelable et de stockage par batterie en Ouzbékistan. Ces initiatives reflètent notre volonté de favoriser le développement durable et de fournir des solutions d'énergie verte dans tout le pays », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Pour franchir cette étape clé du projet Sarimay Solar, Voltalia a été conseillé par Herbert Smith Freehills pour les documents régis par le droit anglais ou français et par Kosta Legal pour les documents régis par le droit local, tandis que la BERD a été conseillée par Trinity et Centil respectivement.

Voltalia a également bénéficié du soutien de Cranmore Partners en tant que conseiller financier exclusif pour la structuration et la négociation du financement.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, 29 janvier 2025 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

Voltalia

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19





1 Communiqué de presse du 15 mai 2024.

Pièce jointe