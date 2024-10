Aspo Oyj

9.10.2024 klo 09.45

Sisäpiiritieto: Aspon tytäryhtiö ESL Shipping rakennuttaa sarjan fossiilivapaita, handy-kokoluokan aluksia vauhdittamaan Pohjoismaiden vihreää siirtymää

ESL Shipping, Aspo Oyj:n tytäryhtiö, rakennuttaa neljä uutta fossiilivapaata handy-kokoluokan rahtilaivaa. Näiden 1A-jääluokan alusten lastikapasiteetti, teknologia ja innovaatiot ovat markkinoidensa huippuja. Neljän laivan yhteenlaskettu arvo on noin 186 miljoonaa euroa, ja investointi toteutetaan vuosien 2024–2028 aikana. ESL Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla laivoilla.

Näiden seuraavan sukupolven laivojen kilpailuetu perustuu asiakkaiden ajan myötä kasvavaan kiinnostukseen fossiilivapaita kuljetusratkaisuja kohtaan. Uusia aluksia voidaan käyttää täysin fossiilivapaasti käyttämällä vihreää, vetypohjaista e-polttoainetta, e-metanolia. Lisäksi näiden seuraavan sukupolven alusten kilpailukyky perustuu markkinoiden johtavaan energiatehokkuuteen, tehokkaaseen ja joustavaan lastitilan suunnitteluun sekä alhaisempiin käyttökustannuksiin.

Alusten lastauskapasiteetti on 17 000 tonnia (dwt), pituus 150 metriä, leveys 23,77 metriä ja maksimisyväys 8,6 metriä. Uusien alusten valmistaja on China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co. Ltd ja ne rakennetaan Nanjingissa, Kiinassa. Alukset aloittavat liikennöinnin vuoden 2027 kolmannella neljänneksennellä. Sarjan neljäs alus otetaan käyttöön vuoden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä.

Laivojen suunnittelu ja kattavat mallitestit on toteutettu yhdessä johtavan suomalaisen laivasuunnittelijan Deltamarin Oy:n ja ruotsalaisen SSPA-mallikoelaitoksen kanssa. ESL Shipping on ollut alusta asti tiiviisti mukana alusten suunnittelussa varmistaakseen, että alukset räätälöidään täysin vastaamaan paikallisten asiakkaiden tarpeita. Suurin osa tärkeimmistä laitteistoista, kuten voimalinja mukaan lukien akkujen hybridikäyttö, lastinkäsittelylaitteet ja monet muut johtavat teknologiat, ovat eurooppalaisten yritysten valmistamia.

”Tämä investointi on täysin Aspon portfoliovision ja taloudellisen ambition mukainen kuten kommunikoimme Aspon pääomamarkkinapäivillä 14.5.2024. ESL Shippingin tavoitteena on olla eturintamassa tukemassa teollisia kumppaneitaan täysin fossiilivapaiden tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa. Tämä investointi fossiilivapaisiin aluksiin on luonteva askel nyt, kun vielä meneillään oleva investointi vähäpäästöisiin hybridialuksiin ​​on osoittautunut erittäin onnistuneeksi”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

"Strategiamme perustuu kestävän kehityksen johtajuuteen sekä ainutlaatuiseen kykyymme kehittää ja tarjota luotettavaa, jääolosuhteisiin soveltuvaa infrastruktuuria pohjoismaisille vihreän siirtymän teollisuuden aloille. Olemme kehittäneet nämä huippuluokan, erittäin joustavat monipolttoainealukset tiiviissä yhteistyössä teollisten kumppaniemme kanssa”, ESL Shippingin toimitusjohtaja ja AtoB@C Shippingin hallituksen puheenjohtaja Mikki Koskinen sanoo.

ESL Shipping on vahvistanut tasettaan 45 miljoonan euron oman pääoma sijoituksella kuten aikaisemmin kommunikoimme 8.2.2024. Alustilauksen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia ​​laivanomistus- ja rahoitusratkaisuja liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseksi sekä palvelun laajentamiseksi. Tähän voi sisältyä muun muassa pooling rahoitusvälineenä, jota ESL Shipping on jo menestyksekkäästi käyttänyt pienempien hybridialustenrahoittamisessa. Toimenpiteet ja niiden ajoitus tehdään Aspon portfoliostrategia ja taloudelliset tavoitteet huomioiden.

Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 400 600 264

Mikki Koskinen, Toimitusjohtaja, ESL Shipping, puh. +358 50 351 7791

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

