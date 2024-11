Arco Vara kavandab võlakirjaemissiooni

Arco Vara AS plaanib 13.12.2024 emiteerida võlakirju maksimaalselt 4 miljoni euro ulatuses lunastamistähtajaga mitte hiljem kui 12.12.2026. Maksimaalne võlakirjade arv on 400, nimiväärtusega 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Võlakirjade märkimise eesõigus on taotluste järjekord ehk first come, first served. Juhatus on volitatud võlakirjade mahtu muutma.

Võlakirjade pakkumine teostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artiklis 1 sätestatuga ning ei ole avalik. Märkimissoovist informeeritakse emiteerijat e-posti teel.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Arcojärve arendusprojekti omafinantseeringuna.

Arco Vara juht Kristina Mustoneni kommentaar: “Arco Vara on aastaid välja andnud kaheaastaseid võlakirju, millel on hea intressimäär. Eelmised võlakirjad lõppevad 13.12.2024 ning soovime võlakirjade traditsiooniga jätkata. Arco Vara võlakirjad on professionaalsele investeerijale tõestanud end stabiilse, turvalise ning kasumliku investeerimisvahendina.”

Arco Vara korraldab 14.11.2024 kell 17.30 Tallinnas Telliskivi F-Hoone Mustas saalis sügisese investor eventi nimega Tark Raha 14/11: kinnisvaraturu trendid, võlakirjad väikeinvestori portfellis ja sissevaade Arco Vara tagatuppa. Räägitakse pikemalt ka kavandavate võlakirjade tingimustest. Pakutakse suupisteid, üritus on tasuta ja avatud kõigile soovijatele.