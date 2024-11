KALMAR OYJ, TAMMI–SYYSKUUN 2024 OSAVUOSIKATSAUS, 1.11.2024 KLO 9.00

Kalmarin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024: Ennätyskorkea kannattavuus kolmannella neljänneksellä

Kaupankäynti Kalmarin B-sarjan osakkeilla alkoi 1.7.2024 ja jakaantumisen viimeiset merkkipaalut sisältäen järjestelmien eriyttämiset saatiin päätökseen syyskuun alussa

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 13,5 (13,2) prosenttia kolmannella neljänneksellä, osoittaen ennätyskorkeaa kannattavuutta matalammilla liikevaihtovolyymeillä

Palvelut-segmentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 18,3 (16,1) prosenttia kolmannella neljänneksellä

Saadut tilaukset olivat 416 (392) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä, kysyntä pysynyt vakaalla tasolla

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto oli 40 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta

tuoteryhmän liikevaihto oli 40 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta Laitteet-segmentin saadut tilaukset kolmannella neljänneksellä oli 284 (266) miljoonaa euroa ja Palvelut-segmentin 132 (126) miljoonaa euroa

Vuoden 2024 näkymät täsmennetty.





Heinä–syyskuu 2024 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia ja olivat 416 (392) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 905 (31.12.2023: 1 024) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 16 prosenttia ja oli 425 (503) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 40 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 172 (175) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 54 (59) miljoonaa euroa eli 12,7 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -4 (-7) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 14 prosenttia ja oli 57 (67) miljoonaa euroa eli 13,5 (13,2) prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 72 (131) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 36 (50) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,77) euroa2.



Tammi–syyskuu 2024 lyhyesti:

Saadut tilaukset laskivat 8 prosenttia ja olivat 1 193 (1 300) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 905 (31.12.2023: 1 024) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 17 prosenttia ja oli 1 280 (1 540) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 40 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 0,2 prosenttia ja oli 516 (517) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 136 (187) miljoonaa euroa eli 10,6 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -28 (-7) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 16 prosenttia ja oli 164 (194) miljoonaa euroa eli 12,8 (12,6) prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 185 (128) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 101 (150) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,57 (2,34) euroa.2



Vuoden 2024 näkymät täsmennetty

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2024.

Edelliset näkymät (julkistettu 1.7.2024): Kalmarin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin itsenäisenä yhtiönä arvioitiin olevan yli 11 prosenttia vuonna 2024.



Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili. Kalmarin toimiala ja asiakkaat kohtaavat erilaisista megatrendeistä lähtöisin olevia paineita, jotka kiihdyttävät koko alan uudistumista. Kalmar tekee töitä ratkaistakseen asiakkaiden kohtaamia haasteita, joista merkittävimpiä ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoimapula

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin haasteisiin Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa sekä kuljettaja-avusteisissa ja autonomisissa laitteissa luoden lisäarvoa asiakkaille

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen kasvun ja tuottavuuden edistämisellä Kalmarin laitekannasta saatavalla suuremmalla varaosien tilausten markkinaosuudella, kasvattamalla toistuvan liiketoiminnan osuutta palvelusopimuksilla sekä elinkaaren lisäarvon luomisella asiakkaille älykkään palvelutarjooman avulla

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen tuottavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille.





Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;





Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella; 3

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde.





Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän osavuosikatsauksen taloudelliset tiedot on esitetty toteutuneiden Kalmar-konsernin lukujen mukaisesti taseiden 30.9.2024 ja 30.6.2024 osalta. Aiempien kausien taseet on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Konsernin tuloslaskelma on esitetty toteutuneilla luvuilla vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen osalta ja carve-out perusteisesti kaikilta aiemmilta kausilta. Toteutuneiden lukujen ja carve-out periaatteiden eroavuudet vaikuttavat tiettyjen avainlukujen esittämiseen. Oman pääoman, korollisten velkojen ja korollisten nettovelkojen perusteella laskettavat tunnusluvut on esitetty ainoastaan 30.6.2024 ja 30.9.2024 tilanteesta, koska aikaisempien carve-out perusteisesti esitettyjen kausien tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta. Osakelukumäärien perusteella esitettävien tunnuslukujen laskennassa on käytetty 1.7.2024 listautumishetkellä olevaa osakelukumäärää kaikille listautumista edeltäville kausille. Avainlukuja, jotka perustuvat markkina-arvoon tai kaupankäyntimääriin ei ole esitetty 1.7.2024 edeltävältä ajalta.

Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen esitetyiltä tilikausilta eivätkä Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä.. Carve-out laadintaperiaateet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.



Kalmarin avainluvut

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Saadut tilaukset 416 392 6 % 1 193 1 300 -8 % 1 705 Tilauskanta kauden lopussa 905 1 172 -23 % 905 1 172 -23 % 1 024 Liikevaihto 425 503 -16 % 1 280 1 540 -17 % 2 050 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 172 175 -2 % 516 517 -0,2 % 718 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 40 % 35 % 40 % 34 % 35 % Liikevoitto 53,9 59,4 -9 % 135,6 187,0 -27 % 240,2 Liikevoitto, % 12,7 % 11,8 % 10,6 % 12,1 % 11,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 57,5 66,5 -14 % 163,7 194,5 -16 % 254,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,5 % 13,2 % 12,8 % 12,6 % 12,4 % Tulos ennen veroja 49,0 61,1 -20 % 136,5 188,1 -27 % 241,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 71,8 131,3 -45 % 184,8 127,9 45 % 256,8 Kauden tulos 36,2 49,7 -27 % 100,9 150,4 -33 % 193,8 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,56 0,77 -27 % 1,57 2,34 -33 % 3,01 Korollinen nettovelka kauden lopussa 98 -200 > 100 % 98 -200 > 100 % -123 Nettovelkaantumisaste, % 16,0 % n/a 16,0 % n/a n/a Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,4 n/a 0,4 n/a n/a Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 19,3 % 23,2 % 19,3 % 23,2 % 24,4 % Henkilöstö kauden lopussa 5 151 5 186 -1 % 5 151 5 186 -1 % 4 991 * Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella. ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tuloslaskelma on esitetty toteutuneilla luvuilla vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen osalta ja carve-out perusteisesti kaikilta aiemmilta kausilta. Tase on esitetty toteutuneilla luvuilla 30.9.2024 ja 30.6.2024 tilanteista ja carve-out perusteisesti aiempien kausien osalta. Nettovelkaantumisaste, % ja korollinen nettovelka / EBITDA on esitetty vain 30.9.2024 tiedoilla, sillä aiempien kausien carve-out perusteiset taloudelliset tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta.



Toimitusjohtaja Sami Niiranen: Vahva kannattavuus menestyksekkään liiketoiminnan ansiosta

Olen iloinen voidessani jakaa kanssanne Kalmarin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen tulokset, jotka osoittavat jatkuvaa edistystä matkallamme itsenäisenä, pörssilistattuna yhtiönä. Tämä neljännes oli vankka, saavutimme vahvan kannattavuuden ja edistimme strategisia aloitteitamme, mikä vahvisti entisestään asemaamme raskaiden materiaalinkäsittelyratkaisujen globaalina johtajana. Syyskuussa saavutimme viimeisen merkittävän virstanpylvään jakautumis- ja listautumisprosessissa, kun IT-järjestelmien erottaminen saatiin onnistuneesti päätökseen. Olen erittäin innoissani itsenäisenä yhtiönä avautuvista mahdollisuuksista.

Jatkuva keskittymisemme kaupalliseen ja operatiiviseen erinomaisuuteen mahdollisti ennätyksellisen vahvan kannattavuuden kolmannella neljänneksellä. Yleinen kysyntä on pysynyt vakaana Pohjois-Amerikan markkinoiden pitkittyneestä pehmenemisestä huolimatta, erityisesti jakeluasiakassegmentissä, jossa volyymit ovat laskeneet tänä vuonna. Saadut tilaukset olivat 416 miljoonaa euroa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, osoittaen jatkuvaa vakaata kysyntää. Liikevaihto laski 16 prosenttia edellisvuodesta ja oli 425 miljoonaa euroa, mihin vaikuttivat markkinoiden hitaampi aktiviteetti ja viime vuotta pienempi tilauskanta. Myyntiputkemme on edelleen terve, ja vaikka neljännesvuosittainen tilauskertymä voi vaihdella asiakkaiden päätöksenteon ajoituksen mukaan, olemme luottavaisia kykyymme saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteemme, sillä taustalla olevat kysyntätekijät ovat edelleen hyvät. Palvelut-segmentin liikevaihto pysyi tasaisempana kuin laitteet-segmentin, mikä tarjosi vakautta ja kannattavuuden parannusta.

Jatkoimme hyvää tuloksentekoa alhaisemmilla liikevaihtovolyymeillä. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 13,5 prosenttia, osoittaen ennätyskorkeaa tasoa johtuen menestyksekkäästä kaupallisesta suoriutumiskyvystä, vuosien 2023 ja 2024 aikana toteutetuista kustannussäästöistä sekä aktiivisesta tuotekustannusten hallinnasta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 57,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-syyskuussa oli 185 miljoonaa euroa. Terveellä tasolla oleva velkaantumisasteemme, 0,4x, antaa meille hyvät edellytykset jatkaa menestystä.

Heinäkuussa osittaisen jakautumisen jälkeen päivitimme kannattavuusohjeistustamme tälle vuodelle itsenäisenä yhtiönä. Kolmannen neljänneksen jatkuvan vakaan kaupallisen suoriutumiskyvyn ansiosta täsmennämme nyt ohjeistustamme ja arvioimme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia vuonna 2024. Emme kuitenkaan odota kannattavuuden paranevan neljännellä kvartaalilla verrattuna kolmanteen kvartaaliin.

Strategiset prioriteettimme keskittyvät edelleen kestävään kasvuun johtamalla toimialaa sähköistämiseen, kiihdyttämällä palveluliiketoiminnan kasvua ja edistämällä liiketoiminnan erinomaisuutta. Kolmannella neljänneksellä 40 prosenttia kokonaisliikevaihdostamme tuli ekoratkaisujen tuoteryhmästä, mikä korostaa sitoutumistamme kestäviin ratkaisuihin. Osana T&K-panostustamme olemme päättäneet laajentaa Ljungbyn innovaatiokeskustamme rakentamalla maailmanluokan testikeskuksen, joka mahdollistaa laitteidemme ja teknologioidemme entistä kattavamman testauksen ja kehittämisen. Lisäksi käynnistimme raskaiden trukkien tuotannon Shanghaissa voidaksemme palvella asiakkaitamme paremmin maailmanlaajuisesti. Tällä neljänneksellä julkistimme myös uuden kumppanuuden CES Srl:n kanssa, joka on italialainen erittäin suurten raskaiden materiaalinkäsittelylaitteiden valmistaja. Tämä mahdollistaa entistä kattavamman ratkaisuvalikoiman tarjoamisen asiakkaillemme. Laaja, 65 000 laitteen asennuskantamme maailmanlaajuisesti tarjoaa edelleen vahvan perustan palveluliiketoiminnan kasvulle, jota kiihdytämme entisestään innovatiivisten tarjoamien ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Jatkoimme merkittävää edistystä liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisessä, joka on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin suorituskykytavoitteidemme saavuttamiseksi. Osana tätä sekä operatiivisen toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi tarkastelemme toimintamalliamme ja yhdistämme tiettyjä toimintoja päätöksenteon tehostamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Kuten elokuussa tiedotimme, suunnittelemme saavuttavamme noin 50 miljoonan euron bruttotehokkuuden parannukset vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä tukee tavoitettamme saavuttaa 15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti vuoteen 2028 mennessä.

Keskitymme edelleen strategisten prioriteettiemme toteuttamiseen, innovaatioiden edistämiseen ja asemamme vahvistamiseen sitoutumalla kannattavaan kasvuun. Olen kiitollinen omistautuneille työntekijöillemme ympäri maailmaa heidän kovasta työstään sekä asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme heidän luottamuksestaan yhtiöömme.



Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 284 266 7 % 769 897 -14 % 1 167 Palvelut 132 126 5 % 424 403 5 % 538 Muut 0 0 0 0 0 Yhteensä 416 392 6 % 1 193 1 300 -8 % 1 705

Tilauskanta

MEUR 30.9.2024 31.12.2023 Muutos Carve-out Laitteet 797 928 -14 % Palvelut 103 90 14 % Muut 5 7 -24 % Yhteensä 905 1 024 -12 %

Liikevaihto

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 285 354 -19 % 867 1 083 -20 % 1 442 Palvelut 139 135 3 % 414 422 -2 % 567 Muut 1 14 -96 % 0 35 -99 % 41 Sisäisen liikevaihdon eliminointi 0 0 -1 0 0 Yhteensä 425 503 -16 % 1 280 1 540 -17 % 2 050



Liikevoitto

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 38,9 51,4 -24 % 114,6 152,1 -25 % 201,8 Palvelut 25,4 21,8 17 % 72,2 74,4 -3 % 95,6 Muut -10,3 -13,7 25 % -51,2 -39,5 -29 % -57,2 Yhteensä 53,9 59,4 -9 % 135,6 187,0 -27 % 240,2

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 38,9 51,4 -24 % 114,6 152,1 -25 % 201,8 Palvelut 25,4 21,8 17 % 72,2 74,4 -3 % 95,6 Muut -6,8 -6,7 -3 % -23,0 -32,1 28 % -42,7 Yhteensä 57,5 66,5 -14 % 163,7 194,5 -16 % 254,7

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

MEUR Q3/24 Q3/23 Muutos Q1–Q3/24 Q1–Q3/23 Muutos 2023 Carve-out %-yksikkö Carve-out %-yksikkö Carve-out Laitteet 13,6 % 14,5 % -0,9 13,2 % 14,0 % -0,8 14,0 % Palvelut 18,3 % 16,1 % 2,1 17,4 % 17,6 % -0,2 16,9 % Muut n/a n/a n/a n/a n/a Yhteensä 13,5 % 13,2 % 0,3 12,8 % 12,6 % 0,2 12,4 %



Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.kalmar.fi viimeistään klo 10.00 Suomen aikaa.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50050373 . Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://kalmar.videosync.fi/q3-2024/ . Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.



Lisätietoja:

Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi

1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai niiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella.

3 Science Based Targets initiative mukaisesti.

Liite