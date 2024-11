KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1. MARRASKUUTA 2024 KLO 9.30



Kalmar on asettanut tavoitteet CO2-päästöjen vähentämiseksi



Kalmar onasettanutn lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet, mikä tukee yhtiön pitkän aikavälin strategiaa ja visiota olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Lyhyen aikavälin tavoitteena on vähentää scope 1 ja 2 -päästöjä vähintään 90 % ja scope 3 -päästöjä vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2023 lähtötasoon verrattuna. Pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa nettonollataso vuoteen 2045 mennessä kaikissa päästöissä. Tavoitteiden avulla Kalmar pyrkii omalta osaltaan edistämään tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Science Based Targets initiative (SBTi) on tunnistanut Kalmarin sitoumuksen. Tavoitteet vaativat vielä (SBTi):n hyväksynnän. Tieteeseen perustuvat tavoitteet tarjoavat yrityksille selkeästi määritellyn polun päästöjen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Yli 6 000 yritystä ympäri maailmaa työskentelee jo SBTi-aloitteen kanssa.



Scope 1 -päästöt kattavat suorat päästöt yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä. Scope 2 -päästöt sisältävät yrityksen käyttöön hankitun sähkö-, höyry-, lämmitys- ja jäähdytysenergian epäsuorat päästöt. Scope 3 -päästöt puolestaan käsittävät kaikki muut yrityksen toimintaan liittyvät päästöt, jotka jaetaan arvoketjun alkupään hankituista tuotteista ja palveluista syntyviin päästöihin ja yrityksen tuotteen käyttövaiheessa syntyviin päästöihin.



Kalmar pyrkii saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa pääasiassa neljällä tavalla. Ensinnäkin Kalmar jatkaa investoimista vastuullisiin innovaatioihin yhtenä strategisista pilareistaan lisäämällä valikoimaan entistäkin enemmän vähäpäästöisiä ja päästöttömiä laitevaihtoehtoja. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska suurin osa Kalmarin arvoketjun päästöistä aiheutuu sen tuotteiden käytöstä. Toiseksi Kalmar jatkaa tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa löytääkseen aina parhaimmat mahdolliset ratkaisut heidän vastuullisuushaasteisiinsa. Kolmanneksi yhtiö tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa tunnistaakseen uusia innovatiivisia materiaaleja ja komponentteja, jotka voivat vähentää tuotteiden ilmastovaikutuksia. Lisäksi Kalmar tunnistaa ja toteuttaa toimenpiteitä saavuttaakseen 90 % päästövähennyksen omassa toiminnassaan.



Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen: ”Sitoutumisemme päästövähennystavoitteiden asettamiseen Science Based Targets -aloitteen mukaisesti on konkreettinen askel visiomme saavuttamiseksi. Uusimman ilmastotieteen mukaan toimiminen varmistaa, että ohjaamme muutosta kohti vastuullista materiaalien käsittelyä luoden samalla vahvaa perustaa liiketoimintamme kestävälle kasvulle.”



