Esso S.A.F. finalise la vente de ses activités de raffinage et de logistique du sud de la France à la société Rhône Energies

Cette cession comprend la vente de la raffinerie Esso de Fos–sur-Mer et des inventaires associés ainsi que celle des dépôts Esso de Toulouse et Villette-de-Vienne et des parts détenues dans la société en participation Dépôt Pétrolier de la Côte d’Azur.

Le personnel du groupe Esso travaillant sur les sites cédés a été transféré à la société Rhône Energies Fos-sur-Mer.

Le groupe Esso continuera à approvisionner ses clients dans le sud de la France et à maintenir sa présence sur le marché français.

La raffinerie de Fos, d’une capacité de production d’environ 7 millions de tonnes par an (≈ 140 000 barils par jour), opère à compter du 1er novembre 2024 sous l’autorité de la société Rhône Energies.

La transaction a été conclue pour un montant de 130 millions de dollars, auquel s’ajoute la valeur des inventaires cédés au closing.

Le paiement reçu au closing (avant ajustements) est de 526 millions de dollars. L’ajustement définitif de la valeur des inventaires interviendra après mesure des volumes au closing, et sera basé sur la moyenne mensuelle de novembre 2024 des prix de marché des pétroles bruts et des produits pétroliers.

Le groupe Esso continuera à approvisionner le marché français en produits énergétiques et en produits de spécialités.





À propos de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer

La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer a été mise en service en 1965 et a connu plusieurs reconfigurations au cours de son histoire. Avec une capacité de traitement du pétrole brut de 7 millions de tonnes par an, elle se caractérise par la simplicité de ses procédés de raffinage, son efficacité énergétique et la flexibilité des alimentations qu’elle est capable de traiter.

À propos du groupe Esso S.A.F.

Présent en France depuis plus de 120 ans, Esso S.A.F. est un acteur majeur du secteur pétrolier. Il contribue à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la France en mettant sur le marché les produits nécessaires au bon fonctionnement de notre société moderne tout en étant pleinement engagé dans les efforts de décarbonation de ses activités.

Esso S.A.F poursuit son adaptation aux mutations des marchés sur lesquels il opère et maintient ses efforts pour optimiser ses actifs industriels et préserver sa compétitivité. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

Pièce jointe