Tenneco stärkt Testkapazitäten für Wasserstoffverbrennungsmotoren (H2-ICE) in Reaktion auf steigende Nachfrage

NORTHVILLE, Mich., Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem strategischen Schritt zur Festigung seiner Führungsposition bei kritischen Komponenten für Wasserstoffverbrennungsmotoren (H 2 -ICE) gibt Tenneco stolz die Erweiterung seiner H 2 -ICE-Testkapazitäten bekannt. Im Zuge der Expansion wurden zwei hochmoderne Prüfstände in Burscheid, Deutschland, und ein neuer Prüfstand in Ann Arbor, Michigan, USA, zusätzlich zum bestehenden Wasserstoffverbrennungsmotoren-Prüfstand eingerichtet. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein innovatives Testlabor für Wasserstoffmaterialien in Nürnberg, Deutschland, eröffnet. Diese Erweiterungen stärken die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Tenneco und tragen der stark wachsenden Nachfrage nach Wasserstoffantriebslösungen in schwer zu dekarbonisierenden Industrien wie Landwirtschaft, Bauwesen und Nutzfahrzeugtransport Rechnung.

Angesichts des globalen Trends zu mehr Nachhaltigkeit und der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen erleben effiziente und zuverlässige wasserstoffbetriebene Lösungen für schwer zu dekarbonisierende Industrien einen beispiellosen Aufschwung. Vor diesem Hintergrund verstärkt Tenneco sein Engagement, Innovationen bei kritischen Komponenten für Wasserstoffverbrennungsmotoren voranzutreiben.

„Die Erweiterung unserer globalen Testkapazitäten für Wasserstoffverbrennungsmotoren unterstreicht unser Engagement, den dynamischen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“, sagte Davide Girelli, President, Powertrain Business Group von Tenneco. „Als führendes Unternehmen im Bereich kritischer Komponenten für H 2 -ICE wissen wir um die wichtige Rolle, die umfassende Tests zur Gewährleistung von Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit spielen. Mit der Erweiterung unserer Testzellen und der Einrichtung eines Materiallabors festigen wir unsere Position als Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen.“

Mit einer jahrzehntelangen Innovationsgeschichte treibt Tenneco den Fortschritt im Bereich Antriebslösungen durch strategische Investitionen, innovative Forschung und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit weiter voran.

„Die neuen Prüfstände und das Materialtestlabor erweitern unsere Kapazitäten für umfassende Tests erheblich und ermöglichen schnellere Innovationszyklen sowie eine optimierte Produktentwicklung“, ergänzte Christian Herbst-Dederichs, Vice President Product and Technology Powertrain bei Tenneco. „Durch Investitionen in modernste Infrastruktur und Forschung wollen wir die Akzeptanz von wasserstoffbetriebenen Lösungen beschleunigen und einen Beitrag zu den globalen Bemühungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen leisten.“

Über Tenneco

Tenneco zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran und bietet Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.

Tennecos Testeinrichtungen für Wasserstoffverbrennungsmotoren in Burscheid, Deutschland.



Tennecos neues, innovatives Testlabor für Wasserstoffmaterialien in Nürnberg, Deutschland.



Tennecos neue, modernste Testeinrichtungen für Wasserstoffverbrennungsmotoren in Ann Arbor, Michigan.



