DFDS OPSIGER AKTIEKØBSAFTALE FOR TYRKISK VIRKSOMHEDSKØB

SELSKABSMEDDELELSE nr. 76 - 1. november 2024

I april 2024 indgik DFDS en aktiekøbsaftale om at købe Ekol Logistics internationale transportnetværk.

Som anført i selskabsmeddelelse nr. 24 af 9. april 2024 var gennemførelsen af ​​transaktionen betinget af myndighedsgodkendelser og visse kontraktmæssige betingelser. Da visse kontraktmæssige betingelser ikke var opfyldt ved den aftalte tidsfrist, har DFDS opsagt aktiekøbsaftalen og som konsekvens gennemføres transaktionen ikke.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Media +45 31 16 28 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





