DFDS SÆNKER RESULTATFORVENTNING EFTER FORTSAT MARKEDSAFMATNING OG OPSIGELSE AF AKTIEKØBSAFTALE

SELSKABSMEDDELELSE nr. 77 - 1. november 2024

Forventning til EBIT 2024 sænket til DKK 1,5-1,7 mia. fra DKK 1,7-2,1 mia.

Forventning til justeret frit cash flow 2024 ændret til omkring DKK 1,2 mia. fra omkring DKK 1,5 mia.





DFDS’ EBIT-forventning for 2024 er revideret efter lavere end forventede resultater drevet af primært en mere udbredt afmatning i Europa end tidligere forventet samt skærpet konkurrence på nordeuropæiske landtransportmarkeder og fragtfærge-markedet i Middelhavet.

De nuværende markedsforhold forventes endvidere at fortsætte resten af ​​året, hvorimod et opsving i aktivitetsniveauet tidligere var forventet for resten af året.

Opsigelsen af ​​aktiekøbsaftalen om at købe Ekol Logistics internationale transport-netværk, meddelt tidligere i dag, vil desuden kunne medføre en økonomisk påvirkning i 4. kvartal 2024.

Som følge af ovenstående sænkes forventningen til EBIT for 2024 til DKK 1,5-1,7 mia. fra tidligere DKK 1,7-2,1 mia., og forventningen til justeret frit cash flow ændres til omkring DKK 1,2 mia. fra tidligere omkring DKK 1,5 mia.

Den forventede omsætningsvækst for 2024 er ændret til 8-10% fra tidligere 8-11%, idet omsætning fra Ekol Logistics tidligere var inkluderet i omsætningsforventningen.

DFDS’ kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 offentliggøres den 7. november 2024 omkring 7.30 CET.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Media +45 31 16 28 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

