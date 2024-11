ARIA, l'ingénieur en bâtiment virtuel révolutionnaire de BrainBox AI, nommé l'une des meilleures inventions 2024 du TIME

ARIA est reconnu pour son impact positif sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone

MONTRÉAL, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, pionnier de la technologie de construction autonome et générative de l'IA, est ravi d'annoncer que sa dernière innovation, ARIA, a été reconnue par TIME comme l'une des 2024 Meilleures Inventions, dans la catégorie Durabilité. Cet honneur reconnaît la contribution révolutionnaire d'ARIA à la réduction des émissions de carbone et à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux du monde entier.

La liste annuelle de TIME met en lumière les 200 produits et services les plus innovants qui rendent le monde meilleur, plus intelligent et plus durable. ARIA a été sélectionnée pour son approche transformatrice première en son genre tirant parti de la technologie de l'IA générative pour améliorer l'efficacité des bâtiments. En utilisant les données d'un bâtiment et en offrant une vue à 360 degrés de l'installation, y compris ses systèmes et ses composantes, ARIA aide les opérateurs de bâtiments à prendre des décisions éclairées de manière holistique. La solution d'IA pour l'optimisation des bâtiments de BrainBox AI a également été reconnue par TIME comme l'une des meilleures inventions de 2020.

« La validation que notre technologie a reçue pour la première fois en 2020 dans le cadre de cette liste estimée, se tenait comme une approbation globale de notre mission de continuer à repousser les limites avec notre approche unique utilisant l'IA dans les bâtiments pour lutter contre le changement climatique », a déclaré Jean-Simon Venne, cofondateur et directeur de la technologie chez BrainBox AI. « À la lumière de cette incroyable réalisation, ARIA représente le prochain chapitre de notre cause dans l'avenir des solutions de construction intelligente. Nous sommes humbles et fiers d'avoir été honorés une fois de plus par TIME alors que nous nous efforçons d'atteindre la durabilité dans l'industrie du bâtiment. »



Pour établir la liste de cette année, TIME a sollicité des nominations auprès de ses rédacteurs et correspondants dans le monde entier, ainsi que par le biais d'un processus de candidature en ligne, en accordant une attention particulière à des domaines en pleine croissance tels que les soins de santé, l'intelligence artificielle et l'énergie verte. TIME a ensuite évalué chaque candidat sur la base d'un certain nombre de facteurs clés, notamment l'originalité, l'efficacité, l'ambition et l'impact.

Les rédacteurs de TIME écrivent à propos de la nouvelle liste : « Le résultat est une liste de 200 inventions révolutionnaires (et 50 inventions avec mention spéciale) - dont la plus grande puce informatique du monde, un robot humanoïde rejoignant la population active et une plante d'intérieur bioluminescente - qui changent notre façon de vivre, de travailler, de jouer et de penser à ce qui est possible. »

ARIA, le premier ingénieur en bâtiment virtuel au monde, est la prochaine évolution de la technologie d'IA de BrainBox AI pour l'immobilier commercial. Lancée en mars 2024, elle est alimentée par la dernière technologie d'IA générative avec Amazon Bedrock. Un peu à l'image du partenariat légendaire entre Iron Man et Jarvis, ARIA introduit une technologie et une innovation révolutionnaires, se positionnant comme un allié indispensable pour les facility managers. ARIA fonctionne de manière transparente avec les systèmes de bâtiment existants pour optimiser la consommation d'énergie en temps réel, en apprenant du comportement des occupants et des conditions environnementales externes.

Associé à la technologie principale d'IA pour CVC (Optimisation des Systèmes CVC) de BrainBox AI, ARIA a un impact capital sur la gestion de l'exploitation des bâtiments, réduisant les coûts d'énergie CVC jusqu'à 25 % et les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 40 %. Cette innovation répond non seulement à la demande croissante de l'industrie pour des solutions écoénergétiques, mais s'aligne également sur les objectifs mondiaux de durabilité pour l'industrie du bâtiment. Selon l'AIE, les bâtiments commerciaux sont responsables d'environ 38 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année. La suite de solutions de décarbonisation de BrainBox AI répond directement à ce défi tout en aidant les propriétaires de bâtiments dans leur démarche de développement durable.

Dans le cadre de la liste des meilleures inventions de TIME, ARIA sera présentée aux côtés d'autres innovations qui changent le monde. Cette reconnaissance met en évidence l'importance de la durabilité dans le paysage mondial actuel et souligne le rôle de BrainBox AI en tant que leader dans ce domaine.

BrainBox AI se consacre à la poursuite de l'avancement des solutions pilotées par l'IA qui ont un impact significatif sur l'efficacité énergétique et le changement climatique. BrainBox AI vous invite à découvrir et à expérimenter ARIA de première main à travers ces courtes vidéos captivantes.

La liste complète des meilleures inventions du magazine TIME pour 2024 est disponible ici.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel l'industrie du bâtiment est actuellement confrontée : sa consommation d'énergie et sa contribution significative au changement climatique. En tant qu'innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) de BrainBox AI, qui change la donne, s'appuie sur l'IA autonome pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports et plus encore.

Basé à Montréal, au Canada, un centre mondial de l'IA, notre effectif de plus de 190 employés apporte avec lui des talents de tous les secteurs avec le fil conducteur d'être dans les affaires pour guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment MILA - Institut québécois de l'IA, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement, notamment l'Université McGill et l'Université de Montréal. Pour plus d'informations, visitez : brainboxai.com.

