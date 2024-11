L’édition 2024 du World Cities Day Global Observance s’ouvre en Égypte

ALEXANDRIE, Égypte, 02 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La version anglaise du « Shanghai Manual · 2024 Annual Report » et le Global Award for Sustainable Development in Cities (Shanghai Award) ont été dévoilés ce jeudi, à Alexandrie, en Égypte, lors de l’ouverture de l’édition 2024 du World Cities Day Global Observance.

Les lauréats du Shanghai Award sont Agadir, au Maroc ; Thiruvananthapuram, en Inde ; Doha, au Qatar ; Iztapalapa, au Mexique, et Melbourne, en Australie.

Cette année, le Shanghai Award s’articule autour du thème « Building a Sustainable Urban Future for All » (Construire un avenir urbain durable pour tous). Selon le Shanghai Coordination Center of World Cities Day, le prix récompense le développement et la construction de villes axés sur des concepts tels que des logements de qualité et sûrs pour des besoins diversifiés, des jeunes à la tête de collectivités dynamiques, un développement innovant au service de la prospérité urbaine, et un développement urbain à faible émission de carbone et résilient face au changement climatique.

Le Shanghai Award 2024 a attiré des participants de quelque 28 pays et 55 villes. Suite à l’évaluation conjointe réalisée par le jury international, les cinq villes susmentionnées se sont imposées en tête du classement. Lors de la cérémonie de remise des prix, la ville de Fuzhou, lauréate du tout premier Shanghai Award, a présenté une proposition visant à établir une alliance mondiale pour le développement urbain durable.

Prix international lancé par ONU-Habitat et le Shanghai Municipal People’s Government, le Shanghai Award confère à la ville de Shanghai une plateforme majeure lui permettant de participer à la gouvernance mondiale et de promouvoir le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, et le Nouveau Programme pour les villes.

En récompensant les villes de plusieurs pays ayant fourni des solutions globales et réalisé de considérables progrès en matière de développement durable, le prix contribue à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.

Le 12e Forum urbain mondial se tiendra au Caire, en Égypte, du 4 au 8 novembre prochains. L’après-midi du 5 novembre, un événement parallèle sera organisé sous le thème des « Experiences and Practices of Global Urban Sustainable Development » (Expériences et pratiques du développement urbain durable mondial) afin de promouvoir le Shanghai Award ainsi que d’autres biens publics du World Cities Day.

Source : Shanghai Coordination Center of World Cities Day