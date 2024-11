COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 4 novembre 2024

Bureau Veritas renforce sa position de leader dans le secteur des bâtiments et infrastructures en Asie-Pacifique grâce à la signature d'un accord en vue de l'acquisition du groupe APP

Bureau Veritas , leader mondial de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition du groupe APP, l'un des principaux prestataires de services de vérification et de certification indépendantes (IV/IC), de supervision de construction, d'assistance à la gestion de projet et de services de conseil tout au long du cycle de vie des actifs dans le secteur des bâtiments et infrastructures en Australie. Cette transaction stratégique renforcera la présence de Bureau Veritas dans la région Asie-Pacifique et étendra ses capacités en matière de projets d’infrastructures. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie LEAP | 28 du Groupe, qui vise à renforcer son leadership dans le secteur B&I, à diversifier son portefeuille de services dans le segment des infrastructures et à investir dans des marchés régionaux attractifs.

Bureau Veritas contribue à rendre les bâtiments et infrastructures plus sûrs, durables et résilients, en proposant des solutions dédiées depuis les premières études de faisabilité jusqu'à l'exploitation des actifs en passant par la construction. L’envergure mondiale et le portefeuille de services complet du Groupe permettent à ses clients de prendre en charge tout le cycle de vie des actifs. L'acquisition du groupe APP élargira les capacités B&I de Bureau Veritas en Australie en apportant aux propriétaires d'actifs une expertise significative en matière d'assistance à la gestion de projet, de gestion de construction, de vérification ainsi que de certification indépendantes. Cette acquisition offre également d’importantes opportunités de développer et de mettre l’expertise B&I de Bureau Veritas à l’échelle de la région Asie-Pacifique.

Le groupe APP capitalise sur une solide expérience de 35 ans en tant que partenaire de confiance du gouvernement, des propriétaires d'infrastructures, des grandes entreprises et des clients privés en Australie, et est reconnu comme un leader en matière d'assurance, de conformité, de vérification indépendante et de certification (IV/IC) dans tous les grands projets australiens d’infrastructures de transport. Le groupe APP emploie plus de 500 experts et donne accès à un pool de plus de 200 sous-traitants spécialisés. Il est fortement présent dans les infrastructures de transport, les bâtiments ainsi que les infrastructures et équipements sociaux et gère un portefeuille de plus de 200 clients. La société a son siège social à Sydney en Australie et a généré un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros en 2023.

Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas, a déclaré : « Une fois finalisée, l'acquisition du groupe APP marquera une étape importante dans notre stratégie de croissance LEAP | 28 dans le secteur des bâtiments et des infrastructures en Asie-Pacifique. Cette transaction renforcera non seulement notre position sur le marché australien, mais nous donnera également une plate-forme solide pour étendre nos services B&I dans la région. L'expertise et la réputation reconnues du groupe APP complèteront parfaitement nos capacités existantes, ce qui nous permettra d’offrir des solutions plus complètes à nos clients. »

Adam Castro – Directeur Général du groupe APP, a ajouté : « Le groupe APP est un leader australien de l'immobilier et des infrastructures et unir nos forces à celles d'un leader mondial, Bureau Veritas, nous permettra de poursuivre notre trajectoire de croissance, tout en tirant parti d'un réseau mondial de services, de systèmes et de ressources pour soutenir nos clients et exploiter de nouvelles opportunités de marché. Cette union stratégique permettra non seulement d'améliorer notre offre de services et l’expérience que nous offrons à nos clients, mais également de consolider notre position de partenaire de choix. Nous sommes impatients de faire partie du Groupe Bureau Veritas et d'ouvrir de nouvelles opportunités à nos collaborateurs, clients, partenaires et aux communautés plus larges dans lesquelles nous opérons. »

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

À propos du groupe APP :

Le groupe APP est un leader dans le domaine de l'immobilier et des infrastructures en Australie, partenaire de confiance travaillant avec ses clients et principales parties prenantes pour créer des opportunités et façonner le progrès des organisations elles-mêmes et des communautés qu'elles servent. Exploiter un modèle de services intégrés tout au long du cycle de vie de l'investissement en capital dans les secteurs clés : Transports, Immobilier, Infrastructures sociales, Méthodes modernes de Construction, Energie & Services publics ainsi que Défense & Sécurité.

L’équipe du groupe APP fournit des solutions de services, une expertise et des conseils de pointe pour vous aider à relever les projets et les défis les plus complexes d’Australie, soutenue par une équipe nationale de plus de 500 personnes.

Pour plus d'informations, visitez www.app.com.au

