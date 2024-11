18ª Conferência Global de Cidadania será realizada em Singapura

LONDRES, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A expectativa é de que mais de 400 delegados de mais de 50 países participem da 18ª Conferência Anual de Cidadania Global, que acontecerá de 27 a 29 de novembro em Singapura.

Organizado pela Henley & Partners, empresa líder mundial em consultoria internacional de cidadania e residência, este evento anual tornou-se a maior e mais importante conferência do mundo sobre migração de investimentos, reunindo presidentes e primeiros-ministros, outros ministros e funcionários do governo e acadêmicos importantes, bem como consultores de clientes privados de primeira linha e profissionais de gestão de patrimônio e mídia financeira e de negócios.

O programa da conferência de 2024 apresenta conteúdo sofisticado sobre a dinâmica que molda as opções de mobilidade das famílias ricas hoje. A conferência explorará os desenvolvimentos legais e econômicos e suas implicações, os impactos sociais relevantes para os cidadãos globais e as tendências de investimento e migração de riqueza, com mudanças regulatórias e fiscais e o conceito dinâmico de cidadania. Os delegados terão a oportunidade de se envolver com algumas das melhores mentes do mundo e as ideias mais recentes sobre cidadania global e interconectividade e descobrir como aproveitar o poder da mobilidade global.

O Dr. Christian H. Kalin, presidente do grupo Henley & Partners, enfatiza a relevância oportuna de se conectar além das fronteiras como cidadãos globais. “A Grande Migração da Riqueza, como a chamamos, reflete uma tendência global alimentada pela instabilidade geopolítica, incerteza econômica, crise climática e disrupção tecnológica. Indivíduos ricos estão reconhecendo cada vez mais que, em um mundo interconectado, confiar apenas em qualquer nação como local de residência ou cidadania — mesmo sendo próspera e democrática — pode ser um risco que eles não estão mais dispostos a correr. Ao considerar suas opções, no entanto, há uma oportunidade crucial para refletir sobre as implicações mais amplas de suas decisões. Como a riqueza pode ser usada não apenas para vantagem pessoal, mas também para criar um impacto social positivo? A cidadania global, em sua essência, é a crença de que temos responsabilidades que se estendem além de nossas próprias fronteiras — para nossas comunidades e para o mundo como um todo. Esta conferência busca ampliar nossas perspectivas por meio do aprendizado global compartilhado, capacitando-nos a impulsionar mudanças significativas em escala local e global.”

Os principais palestrantes notáveis da conferência incluem o exmo. Dickon Mitchell, primeiro-ministro de Granada, e o exmo. Dr. Terrance Drew, primeiro-ministro de São Cristóvão e Nevis. O exmo. Mohamed Nasheed, ex-presidente das Maldivas e atual secretário-geral do Fórum Vulnerável ao Clima, também compartilhará suas percepções junto com altos funcionários do governo da Indonésia, Montenegro e Pacífico Sul.

O lendário investidor global e autor de best-sellers, Jim Rogers, oferecerá sua perspectiva sobre as tendências financeiras globais. Outros palestrantes ilustres incluem o Dr. Parag Khanna, fundador e CEO da Climate Alpha, o Prof. Mehari Taddele Maru do Instituto Universitário Europeu e da Universidade John Hopkins, Irene Mia, membro sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, e Balaji Srinivasan, empresário americano de tecnologia, investidor e autor de The Network State.

Um destaque da conferência será o Jantar do Prêmio Cidadão Global de 2024 em 28 de novembro, onde será homenageado um indivíduo notável que trabalha para promover um dos desafios globais que afetam a humanidade hoje. O laureado deste ano será anunciado no evento de gala organizado em colaboração com a organização humanitária suíça sem fins lucrativos Andan Foundation, que se concentra na promoção da autossuficiência dos refugiados por meio da educação, empreendedorismo e emprego, e para o qual os rendimentos líquidos da noite serão doados.

