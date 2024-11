COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

COMPAGNIE DU CAMBODGE

Raison sociale de l’émetteur :

Compagnie du Cambodge

Société Anonyme

Capital : 25 497 733,80 Euros

Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton – 92800 Puteaux

552 073 785 R.C.S. Nanterre

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La Société informe ses actionnaires qu’à la suite de la réalisation de la division par 100 du nominal des actions de Compagnie du Cambodge, avec effet au 25 octobre 2024, le total des actions et droits de vote s’établissait comme suit à cette date :





Date



25 octobre 2024



Total actions émises



55 973 500



Total droits de vote



55 973 500



Total droits de vote exerçables en assemblée



55 973 500

La Société informe ses actionnaires qu’à la suite de la fusion-absorption de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard par Compagnie du Cambodge réalisée le 31 octobre 2024, le nouveau total des actions et droits de vote s’établit comme suit à cette date :





Date



31 octobre 2024



Total actions émises



60 708 890



Total droits de vote



60 708 890



Total droits de vote exerçables en assemblée



60 708 890

Le 4 novembre 2024





Tour Bolloré, 31-32, quai de Dion-Bouton - 92811 Puteaux Cedex - France

T +33 1 46 96 44 33 - F +33 1 46 96 44 22 - www.bollore.com

COMPAGNIE DU CAMBODGE - Siège social : Tour Bolloré, 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux - France - Société anonyme à Conseil de surveillance et Directoire au capital de 25 497 733,80 euros - 552 073 785 R.C.S. Nanterre - TVA FR 08 552 073 785 - www.compagnie-du-cambodge.com

