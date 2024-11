Sua Oportunidade de Aproveitar um Resort com Tudo Incluído Chegou: Blue Diamond Resorts Anuncia Sua Venda da Black Friday

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em antecipação à próxima alta temporada, o Blue Diamond Resorts lança sua tão esperada promoção da Black Friday, oferecendo descontos exclusivos nos seus resorts com tudo incluído em todo o Caribe. Esta oferta por tempo limitado já está disponível, convidando os viajantes a se divertir nas instalações modernas a preços imbatíveis, com vantagens adicionais criadas para aprimorar sua estadia.

Os turistas podem economizar centenas de dólares durante a promoção da Black Friday, disponível de 6 de novembro a 1 de dezembro de 2024. Seja para presentear uma viagem inesquecível ou se presentear com uma escapada dos seus sonhos - em um bangalô sobre a água, uma mansão privativa ou uma experiência excepcional com tudo incluído - os hóspedes encontrarão um valor incrível nessas ofertas. Ao contrário dos resorts tradicionais com tudo incluído, o Blue Diamond Resorts oferece instalações de luxo premiadas com conceitos personalizados para cada tipo de hóspede. Isso inclui as marcas mais comentadas e exclusivas do ano para adultos: O Royalton CHIC Resorts, com sua vibrante atmosfera "Party Your Way", e o Hideaway at Royalton Resorts, com seu conceito "Togetherness". Ambas as marcas recentemente inauguraram novas propriedades, como o Royalton CHIC Antigua e o Hideaway no Royalton Blue Waters. As famílias são igualmente atendidas nos Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts e Mystique by Royalton, que oferecem experiências emocionantes para todas as idades.

Os hóspedes que ficarem um número qualificado de noites também se beneficiarão de vantagens adicionais, como traslados de ida e volta de cortesia para o aeroporto, tornando mais fácil do que nunca começar as férias assim que chegarem.

A promoção deste ano traz ainda mais emoção com uma oferta especial para casais que desejam se casar, oferecendo 10% de desconto em pacotes de casamento selecionados. Como líder em locais de casamentos, o Blue Diamond Resorts convida noivas e noivos a celebrar seu dia especial cercados por amigos e familiares, com eventos de vários dias que combinam perfeitamente alegria e relaxamento no paraíso.

Os viajantes que fizerem reservas durante a promoção da Black Friday terão muito tempo para fazer seus planos de viagem, pois as viagens podem ser agendadas até 23 de dezembro de 2025. Os preços e a disponibilidade variam de acordo com o local, o tipo de quarto e a temporada. Este é o momento perfeito para planejar suas férias em um dos destinos mais procurados do Caribe, incluindo México, República Dominicana, Costa Rica, Santa Lúcia, Jamaica, Antígua e Granada.

Para mais informações, visite os websites a seguir: www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com, e www.mystiqueresorts.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 80 hotéis e mais de 20.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2464fe29-463c-480c-bdb7-3456b20d2f34