Chiffre d’affaires au 30 septembre 2024

Chiffre d’affaires de 742,8 M€ sur 9 mois, en recul de -3,5 %, traduisant les orientations stratégiques du Groupe Mise en œuvre d’une stratégie donnant la priorité aux marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires Poursuite de la diversification dans les activités liées à la transition énergétique, en forte croissance de +28% Accélération de la croissance en Allemagne, futur troisième pilier du Groupe, à +28%

3ème trimestre : chiffre d’affaires de 225,4 M€, en baisse de -10,1 % reflétant le prolongement des tendances du 2ème trimestre Impact des mesures de sélectivité mises en œuvre au T2 dans les télécoms en France et en Espagne Activité temporairement réduite dans la fibre en Belgique en raison de la poursuite des négociations entre opérateurs en vue de mutualiser leurs investissements Maintien d’une très forte croissance en Allemagne : +33 % Forte croissance dans l’Énergie malgré une saisonnalité défavorable au T3 : +26 %

Confirmation des objectifs pour l’ensemble de l’année 2024

9 mois 3ème trimestre En millions d’euros (données non auditées) 2024 2023 Var. (%) 2024 2023 Var. (%) Groupe 742,8 769,7 -3,5 % 225,4 250,7 -10,1 % Dont Benelux 278,9 269,6 3,5 % 82,1 89,6 -8,3 % Dont France 270,2 297,8 -9,3 % 81,7 98,4 -16,9 % Dont Autres Pays 193,8 202,4 -4,3 % 61,6 62,7 -1,8 %

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : “L’évolution du chiffre d’affaires de Solutions30 depuis le début de l’année reflète les orientations stratégiques que nous avons partagées lors de notre Capital Markets Day en septembre dernier. Nous privilégions les marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, avec une sélectivité renforcée sur nos marchés matures. Parallèlement, nous poursuivons notre expansion en Allemagne, destinée à devenir un pilier de croissance rentable pour Solutions30, ainsi que notre diversification dans les services liés à la transition énergétique, portés par des tendances structurellement favorables. La baisse de chiffre d’affaires enregistrée au troisième trimestre s’inscrit dans le prolongement des tendances du deuxième trimestre, avec notamment l’impact croissant des mesures engagées pour réduire notre exposition à certains contrats devenus insuffisamment rentables en France et en Espagne, ainsi qu’une activité toujours ralentie dans la fibre en Belgique. Dans le contexte de marché contrasté que nous connaissons actuellement, nous sommes confiants dans la pertinence de nos choix stratégiques.”

Chiffre d’affaires consolidé

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’établit à 742,8 millions d’euros, contre 769,7 millions d’euros sur la même période en 2023, soit une baisse de -3,5%. Cette évolution inclut une contraction organique de -4,2%, l’impact des récentes acquisitions pour +0,3% ainsi qu’un effet de change favorable de +0,4%.

Cette baisse reflète les orientations stratégiques du Groupe, présentées en détail lors du Capital Markets Day tenu le 26 septembre 2024. En premier lieu, la priorité donnée aux marges plutôt qu’à la croissance du chiffre d’affaires, avec des mesures prises au 2ème trimestre pour réduire l’exposition à certains contrats dans les télécommunications, en France et en Espagne notamment, qui ne répondent plus aux exigences de rentabilité du Groupe. Ensuite, le maintien d’une dynamique forte dans les relais de croissance de Solutions30: l’Allemagne, qui s'impose comme son marché le plus performant en termes de croissance, et les services liés à l’énergie, dont le développement se poursuit avec succès et confirme la pertinence de la diversification stratégique engagée.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 225,4 millions d’euros, comparé à 250,7 millions d’euros au 3ème trimestre 2023, soit un recul de -10,1% (-10,5% en organique). Ce repli plus marqué qu’au 2ème trimestre (-4,5%) traduit principalement (i) l’accroissement de l’impact des mesures de sélectivité mises en œuvre au cours du 2ème trimestre dans les télécommunications en France et en Espagne et (ii) la poursuite des négociations entre opérateurs belges, entamées au cours du 2ème trimestre, en vue de mutualiser leurs investissements dans le déploiement de la fibre.

Benelux

Le chiffre d’affaires réalisé au Benelux sur les neuf premiers mois de l’exercice s’élève à 278,9 millions d’euros, représentant 38% du total et enregistrant une progression de +3,5% (+3,4% en organique). A la suite d’une année d’hypercroissance (+77,2% sur les neufs premiers mois de 2023) constituant une base de comparaison particulièrement élevée, l’activité au Benelux est toujours ralentie par des négociations en cours entre les fournisseurs de services de télécommunications belges, visant à rationaliser le déploiement de la fibre à l’échelle nationale. Bien que le potentiel du marché belge reste intact, ces négociations entraînent des retards d’activité pour Solutions30, qui devraient être amplifiés au 4ème trimestre par l’impact du rapprochement entre deux de ses clients, Proximus et Fiberklaar, sur la cadence du marché du raccordement.

Au 3ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires au Benelux atteint 82,1 millions d’euros, en repli de -8,3% (-8,6% en organique). L’activité Connectivity réalise un chiffre d’affaires de 61,3 millions d’euros, en baisse de -15,3%. Cette baisse traduit le plein impact des retards enregistrés à partir du 2ème trimestre dans le déploiement de la fibre optique en Belgique, dus aux négociations susmentionnées ainsi que, dans une moindre mesure, l’impact des élections communales et provinciales belges, qui a pu être limité par un travail de planification efficace.

Le développement de l’activité Energy se poursuit, avec une croissance en accélération à +23% au 3ème trimestre 2024, pour atteindre un chiffre d’affaires de 15,8 millions d’euros. En septembre 2024, Solutions30 a annoncé l’acquisition de la société Xperal, spécialiste des projets photovoltaïques basée aux Pays-Bas (voir communiqué du 23 septembre 2024). Cette acquisition enrichit significativement l’offre du Groupe dans ce secteur et lui permet de proposer une gamme intégrée de services énergétiques au Benelux, couvrant les compteurs intelligents, les bornes de recharges pour véhicules électriques, le réseau électrique basse tension, les installations photovoltaïques et les solutions de stockage d'énergie. L’acquisition de Xperal s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de devenir un acteur de premier plan des services énergétiques dans toutes les régions où il opère.

L’activité Technology réalise un chiffre d’affaires de 5,0 millions d’euros au 3ème trimestre 2024, en forte progression de +16,1%.

France

En France, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice s’établit à 270,2 millions d’euros, soit 36% du total, en baisse de -9,3%. Cette variation inclut une contraction organique de -9,9% et l’impact positif de l’acquisition d’Elec-ENR, consolidée depuis juillet 2023, à hauteur de +0,6 %.

Au 3ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires s’établit à 81,7 millions d’euros, en baisse purement organique de -16,9%, traduisant le fort recul de -35,3% de l’activité Connectivity qui ressort à 45,8 millions d’euros. Cette évolution traduit l’accroissement de l’impact des mesures de sélectivité mises en œuvre au cours du 2ème trimestre, qui ont conduit le Groupe à réduire sensiblement son exposition à certains contrats ne répondant plus à ses standards de rentabilité. Elle reflète également un ralentissement du marché du déploiement de la fibre, qui devrait se poursuivre dans les trimestres à venir.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energy poursuit sa forte progression avec une hausse de +42,5% au 3ème trimestre, atteignant 18,6 millions d’euros. Solutions30 continue avec succès sa diversification dans ce secteur porté par des tendances structurelles particulièrement favorables, et s’y impose progressivement comme un acteur de référence. La croissance a toutefois été moins forte qu’au 2ème trimestre (+56%), en raison de la saisonnalité de ces services, qui connaissent traditionnellement une activité moins élevée pendant la période estivale, avant de bénéficier d’un regain au 4ème trimestre.

Dans l’activité Technology, le chiffre d’affaires ressort à 17,3 millions d’euros, en forte hausse de +19,8 % reflétant un surcroît d’activité ponctuel lié aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Fort de son savoir-faire dans ces domaines, Solutions30 est intervenu sur l’ensemble des sites olympiques pour fournir des services d’assistance technique des systèmes informatiques et de paiement.

Autres pays

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 193,8 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice, soit 26% du total, en baisse de -4,3%. Cette évolution inclut une décroissance organique de -5,8% et un effet change positif de +1,5% reflétant l’appréciation du zloty et de la livre sterling par rapport à l’euro sur la période. Au 3ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires s’établit à 61,6 millions d’euros, en baisse de -1,8% (-3,0% en organique) mais reflète des situations très contrastées d’un pays à l’autre.

En Allemagne, Solutions30 bénéficie d’une dynamique de marché exceptionnelle, avec un chiffre d’affaires en croissance de +33,2% au 3ème trimestre 2024, atteignant 21,8 millions d’euros. L’activité sur le réseau coaxial demeure élevée tandis que la montée en puissance des activités fibre se poursuit, dans un marché où Solutions30 est désormais solidement implanté comme partenaire de référence des six opérateurs télécoms nationaux.

En Pologne, la croissance du Groupe demeure solide, à +24,2%, pour un chiffre d’affaires atteignant 14,5 millions d’euros au 3ème trimestre.

En Italie, le chiffre d’affaires s’établit à 12,8 millions d’euros au 3ème trimestre. l’activité normale a repris avec des conditions économiques plus favorables, après que le Groupe a volontairement limité ses interventions auprès de son principal client dans la fibre à partir du second semestre 2023. Solutions30 renoue ainsi avec une légère croissance de +0,8% au 3ème trimestre, et bénéficiera d’un effet de base favorable au 4ème trimestre.

En Espagne, le chiffre d’affaires ressort à 7,3 millions d’euros, soit un recul de -43,5 % traduisant l’accroissement de l’impact des mesures prises au 2ème trimestre pour réduire l’exposition du Groupe au marché de la fibre, arrivé à maturité. Une restructuration de l’activité Connectivity est en cours, tandis que le Groupe réoriente son développement vers les activités Energy et Technology. A ce titre, au 3ème trimestre, un contrat stratégique a été remporté auprès d’Atlante pour l’installation, dans un premier temps, de 50 points de recharge pour véhicules électriques (voir communiqué du 30 septembre 2024).

Enfin, au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires ressort à 5,2 millions d'euros, en baisse de -42,5 %, reflet de la poursuite du recentrage des activités Connectivity sur le marché de la fibre. Solutions30 oriente également son développement vers l’activité Energy, comme en témoigne le contrat pluriannuel remporté auprès de Connected Kerb pour le développement de son réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (voir communiqué du 24 septembre 2024).

Perspectives 2024 confirmées

Pour l’ensemble de l’année 2024, Solutions30 s’attend à un chiffre d’affaires en légère décroissance par rapport à 2023 et à une amélioration de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe, se traduisant par une progression de l’EBITDA ajusté en valeur.

Feuille de route pour 2026

A l’occasion du Capital Markets Day organisé le 26 septembre 2024, Solutions30 a partagé sa feuille de route pour 2026, avec des plans d’actions et objectifs concrets adaptés à chacun de ses marchés.

Au Benelux, le Groupe est confiant dans sa capacité à capitaliser sur sa position de marché de premier plan et à renouer avec sa trajectoire de croissance rentable dès 2025 quelle que soit l'issue des négociations actuelles entre opérateurs. Il vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 10 % d'ici 2026.

En France, Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de l'énergie devrait tripler par rapport à 2023 pour atteindre 150 millions d'euros en 2026. Dans la Connectivité, le Groupe œuvre à la stabilisation de son activité tout en appliquant une sélectivité stricte des contrats. Il se positionne également pour saisir de futures opportunités telles que le démantèlement à venir du réseau cuivre. La marge d'EBITDA ajusté, bénéficiant du plan de transformation global lancé en 2022, devrait être supérieure à 10 % d'ici 2026.

En Allemagne, Solutions30 vise un premier jalon en 2026, avec un chiffre d'affaires compris entre 150 et 200 millions d'euros, et une marge d'EBITDA ajustée sensiblement supérieure à 10 %. Le pays devrait ensuite continuer à croître plus rapidement que le reste du Groupe, pour devenir l’un de ses piliers les plus contributeurs.

Dans le reste de l'Europe, Solutions30 a adopté une approche différenciée, avec pour objectifs de maintenir la croissance rentable en Pologne, de continuer à améliorer la performance au Royaume-Uni et de rétablir les marges en Italie et en Espagne d'ici 2026 ou, dans le cas contraire, d’envisager des actions stratégiques pour ses activités dans ces deux pays.









Webcast pour les investisseurs et analystes

Date: Lundi 04 novembre 2024

18h30 (CET) – 17h30 (GMT)

Intervenants

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

Jonathan Crauwels, Directeur Financier

Amaury Boilot, Secrétaire Général

Informations de connection

Webcast en anglais : https://channel.royalcast.com/solutions30-en/#!/solutions30-en/20241104_1

Prochain rendez-vous

Forum Valeurs Familiales Gilbert Dupont (Paris) 5 novembre 2024

CIC Forum (Virtual Day) 21 novembre 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 29 janvier 2025





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1600 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30).

Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com.





