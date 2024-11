Les Canadiens désignent la création gagnante de la collection Cashmere 2024 après le premier vote en direct à l’échelle nationale

TORONTO, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La mode et la compassion canadiennes étaient en pleine effervescence lors du défilé de la collection Cashmere 2024, le 30 octobre, à Evergreen Brick Works, à Toronto. Le thème de la collection « Floraison » célèbre la force, le courage et l’espoir des survivantes du cancer du sein tout en reconnaissant leur résilience et la renaissance dont elles font l’expérience tout au long de leur parcours. La collection a permis de recueillir fièrement plus de 5 millions de dollars au profit des efforts de la Société canadienne du cancer et de la Fondation Cancer du sein du Québec visant à sauver des vies et à améliorer les résultats pour les personnes touchées par le cancer du sein.

On estime qu’une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie*, mais au cours des 15 dernières années, le pourcentage de survivantes au Canada a doublé**. Pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein, les Canadiens se sont rassemblés dans tout le pays pour soutenir une cause importante tout en découvrant le meilleur de la mode canadienne. Cette année, la collection Cashmere a organisé pour la première fois un vote en direct pour élire la création préférée du public, qui a couronné Chavah Lindsay. La création de Lindsay était un hommage personnel à sa mère et à son parcours à travers le cancer, pour honorer son courage inébranlable et la beauté qui a émergé de sa lutte.

Chaque vote a eu un impact, Produits Kruger faisant don de 1 $ à la cause du cancer du sein pour chaque vote (jusqu’à un maximum de 50 000 $). D’un océan à l’autre, les Canadiens étaient aux premières loges pour découvrir la collection tant convoitée, aux côtés de Lainey Lui et Traci Melchor, de etalk, qui ont animé la diffusion en direct de l’émission dans tout le pays. De plus, pour la première fois, la diffusion en direct de la collection Cashmere a occupé les panneaux d’affichage de Yonge-Dundas Square à Toronto, afin de présenter les incroyables créations de couture avec du papier hygiénique Cashmere dans l’un des quartiers les plus fréquentés de la ville.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers tous les Canadiens pour leur soutien sans faille à la collection Cashmere 2024, et nous avons été ravis de faire participer davantage le pays à l’expérience cette année avec notre tout premier vote en direct », a déclaré Susan Irving, directrice du marketing de Produits Kruger. « Au nom de Produits Kruger, je tiens à féliciter notre lauréate et toutes les créatrices et tous les créateurs pour le succès du défilé et pour cette nouvelle année de créations époustouflantes. Votre travail inspirant continue d’alimenter la passion de notre communauté pour la sensibilisation au cancer du sein en collectant des fonds pour la recherche visant à sauver des vies. Nous sommes impatients de réunir à nouveau tout le monde l’année prochaine. »

Des icônes de la mode, des légendes et des sympathisants se sont réunis au profit de la Société canadienne du cancer et de la Fondation Cancer du sein du Québec. Une section « Au premier rang pour la cause », marquée par un tapis rose spécial, a été réservée aux personnes touchées par le cancer du sein, à l’invitation de la Société canadienne du cancer. Hayley Wickenheiser, directrice générale adjointe des Maple Leafs de Toronto, et Darryl Sittler, légende des Maple Leafs de Toronto, ont également offert leur soutien au nom de « Le hockey pour vaincre le cancer ». L’icône de la mode et sensation d’Instagram Tika the Iggy est revenue sur le podium de Cashmere pour surprendre les téléspectateurs, cette fois-ci accompagnée de sa sœur, Kala, pour le plus grand plaisir des amoureux des chiens et de la mode. Les participants ont également eu l’occasion d’apporter leur contribution en participant à la toute première vente aux enchères silencieuse de l’événement.

Cette année, 16 des plus grands designers canadiens ont participé à la collection, notamment : Adam X, Alex S. Yu, Angela DeMontigny, Chavah Lindsay, Helmer Joseph, Hilary MacMillan, Himikalas Pamela Baker, Marie Saint Pierre (Maison Marie Saint Pierre), Mikael Derderian (MIKAEL D), Nadya Toto, Nikki Yassemi (NARCES), Ou Ma (OUMA), Paul Hardy (Paul Hardy Designs), Sam Wong (WONG KWOK SHING), Shelli Oh, Wiwa Blue (WIDI’Z).

En plus de voter pour leur création préférée, les Canadiens ont également été invités à soutenir la cause en achetant des paquets spécialement marqués de papier hygiénique Cashmere et Purex au cours du mois d’octobre. Pour chaque achat, Produits Kruger a fait don de 1 $ à la cause du cancer du sein (jusqu’à un maximum de 100 000 $).

* Société canadienne du cancer. « Statistiques sur le cancer du sein. » https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/breast/statistics. Mai 2024.

** Damjanovic, Jelena. « Selon une étude, le pourcentage de survivantes du cancer du sein au Canada a doublé au cours des 15 dernières années ». U of T News.

https://www.utoronto.ca/news/percentage-breast-cancer-survivors-canada-doubles-over-past-15-years-study-finds. Publié en octobre 2022. Consulté en juillet 2024.

À propos de la collection Cashmere

Fondée en 2004, la collection Cashmere, primée à l’international, est une ardente partisane de la communauté du design de mode du Canada et de la lutte contre le cancer du sein. De nombreux grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, NARCES, Stephan Caras, Lucian Matis, Rodney Philpott et bien d’autres. Au cours des 20 dernières années, la collection Cashmere a recueilli plus de 5 millions de $ pour soutenir les programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein pour ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Produits Kruger inc .

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l’engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la plus haute qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger a environ 2 800 employés et exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.krugerproducts.ca.

Contribuant depuis longtemps à la lutte contre le cancer du sein, Produits Kruger Inc. soutient la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC), depuis 2005, et est actuellement l’un des cinq principaux partenaires nationaux de la SCC luttant contre le cancer du sein. Produits Kruger Inc. est également l’un des principaux donateurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d’améliorer des vies. Nous collectons des fonds pour alimenter les esprits les plus brillants de la recherche sur le cancer. Nous fournissons un réseau d’aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d’un océan à l’autre et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

Aidez-nous à faire la différence. Appelez au 1-888-939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd’hui.

À propos de la Fondation Cancer du sein du Québec

Depuis près de 30 ans, la Fondation Cancer du sein du Québec place au cœur de sa mission l’amélioration du taux de survie et de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer du sein et de leurs proches, avant, pendant et après le cancer du sein. La FCSQ a recueilli plus de 68 millions de dollars au Québec pour la recherche et l’innovation, le soutien et la sensibilisation, et pour défendre les intérêts des personnes atteintes d’un cancer du sein.

