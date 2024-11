Arena Garden Towers korteriarendusprojekti esimese etapi käivitamine (Riia, Läti)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks Mājas on käivitanud Riias Skanste linnaosas Arena Garden Towersi korteriarendusprojekti esimese etapi. 13-korruseline 84 korteriga maja aadressil Arēnas iela 1 valmib 2026. aasta suvel.

Arena Garden Towersi ( skanste.merksmajas.lv ) korterelamu on A-energiaklassiga. Tavakorterite suurus jääb vahemikku 53–105 ruutmeetrit ja ruutmeetri hind vahemikku 2659–3250 eurot. Arendusprojekt koosneb kokku neljast korterelamust ligi 400 korteri ja kahe äripinnaga.

Arena Garden Towers asub Skanste linnaosas, mis on tuntud kui Riia tänapäevane keskus. Tegemist on Merks Mājase esimese projektiga, kus kestlikku kütte- ja jahutusvajadust tagab energiavaiade tehnoloogia. Kaasaegses kompleksis on erinevad korteritüübid, sealhulgas erilahendusega kahekorruselised katusekorterid 6,3-meetriste lagede ja privaatse katuseterrassiga. Hoonetes on kaks lifti trepikoja kohta, elanike ühiskasutuses on ürituste ruum ja katuseterrassid ning privaatses sisehoovis paikneb puhke- ja mängimise ala. Parkimiskohad asuvad hoone esimesel korrusel ja selleks ettenähtud välialal.

SIA Merks Mājas ( www.merksmajas.lv ) on tunnustatud Läti elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi ning korteriostjatele mugavuse ja kindlustunde tagamiseks juhib Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.

