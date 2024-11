SYENSQO - Résultats du troisième trimestre 2024

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024 DE SYENSQO

Bruxelles, Belgique – 05 Novembre, 2024 - 07:00 CET

RETOUR À LA CROISSANCE DES VOLUMES AVEC UNE AUGMENTATION DE 5% EN GLISSEMENT ANNUEL ET DES MARGES SOLIDES DANS UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ DIFFICILE

Sous-jacents (millions €) T3 2024 T3 2023 T2 2024 Var. annuelle Var. organique Var. séquentielle 9M 2024 9M 2023 Var. annuelle Var. organique Chiffre d'affaires net 1,633 1,629 1,708 0.2% 1.6% -4.4% 4,965 5,257 -5.6% -4.1% Marge brute (€) 572 592 582 -3.4% - -1.7% 1,737 1,890 -8.1% - Marge brute (%) 35.0% 36.4% 34.1% -130 bps - 100 bps 35.0% 35.9% -100 bps - EBITDA 374 418 378 -10.5% -7.9% -0.9% 1,114 1,324 -15.8% -13.3% Marge d'EBITDA 22.9% 25.7% 22.1% -280 bps - 80 bps 22.4% 25.2% -270 bps - Cash flow opérationnel 210 423 43 -50.4% - 388% 497 1,080 -54.0% - Op. cash flow hors paiement de €167m au NJDEP n.a. 423 210 n.a. - n.a. 664 1,080 -38.6% - Free Cash Flow 27 216 -120 -87.5% - -123% 65 483 -86.5% - FCF hors paiement de €167m au NJDEP n.a. 216 47 n.a. - n.a. 232 483 -52.0% - Conversion en cash (LTM) 69% n.a. 77% n.a. - -800 bps n.a. n.a. n.a. - Conv. en cash (LTM) hors paiement de €167m au NJDEP 81% n.a. 88% n.a. - -700 bps n.a. n.a. n.a. - ROCE (LTM) 8.1% n.a. 8.8% n.a. - -70 bps n.a. n.a. n.a. -

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net de €1,6 milliard a augmenté de 2% organiquement sur un an, porté par la hausse des volumes dans les Materials et Consumer & Resources. Performance soutenue dans Composite Materials et Novecare, avec une croissance respective du chiffre d'affaires net de 14% et 10% en glissement annuel ;

de €1,6 milliard a augmenté de 2% organiquement sur un an, porté par la hausse des volumes dans les Materials et Consumer & Resources. Performance soutenue dans Composite Materials et Novecare, avec une croissance respective du chiffre d'affaires net de 14% et 10% en glissement annuel ; L'EBITDA sous-jacent de €374 millions, globalement stable séquentiellement, inclut un impact net des prix de €-12 millions;

de €374 millions, globalement stable séquentiellement, inclut un impact net des prix de €-12 millions; La marge d'EBITDA de 22,9% a augmenté d'environ 80 points de base séquentiellement, portée par l’amélioration dans les deux segments, Materials et Consumer & Resources ;

de 22,9% a augmenté d'environ 80 points de base séquentiellement, portée par l’amélioration dans les deux segments, Materials et Consumer & Resources ; Le bénéfice net sous-jacent s'élève à €162 millions ;

s'élève à €162 millions ; Le cashflow opérationnel s'élève à €210 millions ; Free cash flow à €27 millions, avec un taux de conversion de 81% 1 ;

s'élève à €210 millions ; Free cash flow à €27 millions, avec un taux de conversion de 81% ; Bilan : dette nette de €1,9 milliard, globalement stable séquentiellement ; ratio de levier de 1,3x ;

de €1,9 milliard, globalement stable séquentiellement ; ratio de levier de 1,3x ; Programme structuré de rachat d'actions pour le plan d'intéressement à long terme de €75 millions à un prix moyen de €75,64 par action ;

pour le plan d'intéressement à long terme de €75 millions à un prix moyen de €75,64 par action ; Nouveau programme de rachat d'actions de €300 millions annoncé à la fin du T3.

Dr. Ilham Kadri, CEO

"Dans un contexte de d'incertitude macroéconomique impactant la demande, je suis heureuse que nous ayons renoué avec la croissance de notre chiffre d'affaires et nos volumes au troisième trimestre par rapport à l’an dernier, porté principalement par Composite Materials et Novecare. Nous avons également enregistré un nouveau trimestre avec des marges robustes dans la plupart de nos activités, ainsi qu’une amélioration séquentielle dans les deux segments, sous l'impulsion de Specialty Polymers, Technology Solutions et Novecare.

Le recentrage renforcé depuis la séparation nous a permis d'accélérer notre stratégie de création de valeur pour les actionnaires. Cela s'est traduit par une plus grande flexibilité dans l'allocation de notre capital, la priorisation de nos investissements vers les opportunités de croissance les plus attractives et l'examen continu de nos coûts. Maintenant que nous voyons plus clairement nos besoins et la manière dont nous pouvons mieux servir nos clients, nous prévoyons de mettre en place des mesures d’efficacité afin d'améliorer davantage notre levier opérationnel et soutenir ainsi notre plan à moyen terme.

Encouragé par une solide position financière, notre conseil d'administration a également approuvé, à la fin du trimestre, un nouveau programme de rachat d'actions de €300 millions, que nous prévoyons de lancer immédiatement."

Perspectives 2024

Bien que nous prévoyions une croissance continue des volumes en glissement annuel au T4 2024, plusieurs de nos marchés finaux continuent d'être affectés par les incertitudes macroéconomiques et sectorielles persistantes, notamment dans l'automobile et l'aéronautique.

En outre, nos perspectives tiennent compte de la saisonnalité du quatrième trimestre ainsi que de l'impact attendu sur l'EBITDA et le cash flow de la grève chez Boeing et de l'interruption de la chaîne d'approvisionnement qui en découle.

Par conséquent, nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2024 sont désormais les suivantes :

EBITDA sous-jacent : dans une fourchette de €1,4 à €1,44 milliards ;

Dépenses d'investissement : dans une fourchette de €600 à €650 millions ;

Free cash flow : environ €400 millions, en excluant le paiement de €167 millions fait au Département de la Protection de l'Environnement du New Jersey en avril 2024.





Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

