HVIDBJERG BANK A/S GIVER SAMTYKKE TIL SPAREKASSEN THYS KØB AF AKTIER

Hvidbjerg Bank A/S har i dag i henhold til § 3 i bankens vedtægter givet samtykke til, at Sparekassen Thy fra Sparekassen Danmark kan erhverve 243.262 stk. aktier svarende til nominelt DKK 4.865.240 aktier i banken svarende til 14,48% af bankens udstedte og udestående aktiekapital.

I forbindelse med bankens samtykke er der mellem banken og Sparekassen Thy indgået en aftale, der indeholder visse betingelser og vilkår for bankens samtykke.

I henhold til den indgåede aftale har Sparekassen Thy under visse betingelser, herunder at bemyndigelsen beløbsmæssigt ikke overstiger 30% af bankens udstedte og udestående aktiekapital og at bemyndigelsen ikke gives for en længere periode end 5 år, forpligtet sig til på den ordinære generalforsamling i 2025 at stemme for en bemyndigelse til bankens bestyrelse til at forhøje bankens aktiekapital med forkøbsret for bankens eksisterende aktionærer. Tilsvarende gør sig gældende såfremt forslaget ikke vedtages i 2025, og genfremsættes til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i 2026.

Ligeledes har Sparekassen Thy i aftalen forpligtet sig til at arbejde for løbende og senest den 31. december 2029 at have nedbragt sin samlede ejerandel i banken til maksimalt 20% af bankens til enhver tid værende udstedte og udestående aktiekapital, idet Sparekassen Thy dog ikke er forpligtet til at sælge aktier til en kurs, der er lavere end kurs 161,29. Såfremt banken senere udbetaler udbytte, reduceres den førnævnte kurs med udbyttet pr. aktie.

Efter Sparekassen Thys erhvervelse af aktier fra Sparekassen Danmark udgør Sparekassen Thys samlede ejerandel i banken nominelt DKK 9.653.640 aktier svarende til 28,73% af Bankens udstedte og udestående aktiekapital.

Aftalen mellem banken og Sparekassen Thy er betinget af, at Sparekassen Thy opnår Finanstilsynets godkendelse til erhvervelse af aktierne fra Sparekassen Danmark.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220 eller jo@hvidbjergbank.dk

