La FDA octroie à Merus un report de la date PDUFA pour le zénocutuzumab

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), ci-après « Merus », « la Société », « nous » ou « notre/nos », une société du secteur de l’oncologie au stade clinique développant les anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants Biclonics® et Triclonics® annonce aujourd’hui que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la Food and Drug Administration (ou FDA) a reporté la date butoir PDUFA (pour « Prescription Drug User Fee Act ») pour la demande de licence de produit biologique visant le zénocutuzumab (Zeno) actuellement en cours d’analyse prioritaire.

La FDA l’a repoussée au 4 février 2025 afin de disposer de suffisamment de temps pour étudier les informations récemment soumises par la Société en réponse à une demande d’informations sur les exigences en matière de chimie, de fabrication et de contrôles (CMC). Aucune donnée clinique supplémentaire n’a été demandée.

Merus estime que la conclusion d’un accord de partenariat de commercialisation constituera une étape importante dans la mise à disposition de Zeno aux patients atteints d’un cancer à fusion du gène NRG1 (ou cancer NRG1+), s’il est autorisé.

