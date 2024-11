Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

6.11.2024 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024: Vakaa neljännesvuositulos ja positiivinen trendi varainhoidossa

Vuosineljännes lyhyesti

Vertailukelpoinen liikevoitto: 31,5 miljoonaa euroa, hieman korkeampi kuin viime vuonna (31,0).

Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde: 0,56 (0,55).

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE): 15,0 (15,8) prosenttia, ero johtuu pääasiassa keskimääräisen oman pääoman kasvusta.

Nettopalkkiotuotot: Nousivat 3 prosenttia viime vuodesta rahastojen ja korttiliiketoiminnan korkeampien nettotuottojen ansiosta.

Hallinnoitavat asiakasvarat: Kasvoivat vuosineljänneksen aikana positiivisten nettomerkintöjen ja myönteisen markkinakehityksen ansiosta.

Korkokate: 7 prosenttia matalampi kuin viime vuonna tiettyjen yritystilien poikkeavien korkoehtojen ja korkojen laskun vuoksi.

Henkivakuutusnetto: Kehittyi vahvasti hyvän myynnin, matalan vahinkosuhteen ja sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut: Kulukuri jatkui hyvänä jatkuvista IT:hen tehdyistä panostuksista huolimatta.

Luottotappiot: Varaukset vähenivät viime vuoteen verrattuna.

Artiklan 8/9 mukaisesti kestävyysluokiteltujen hallinnoitujen asiakasvarojen osuus kasvoi 98,1 prosenttiin edellisvuoden 95,3 prosentista.

Näkymät 2024 (ennallaan)

Aktian vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan korkeampi kuin vuoden 2023 osalta raportoitu 104,8 miljoonaa euroa.

Näkymät on laadittu seuraavien odotusten perusteella:

Markkinoiden epävarmuudesta ja todennäköisesti laskevista koroista huolimatta korkokatteen odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2023.

Nettopalkkiotuottojen odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2023 edellyttäen, että markkinaolosuhteet ovat suotuisat.

Henkivakuutustoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti. Tulokseen saattavat kuitenkin vaikuttaa markkina-arvojen muutokset.

Liiketoiminnan kulujen odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2023, sillä vuonna 2024 vakausmaksua ei peritä, mikä kompensoi IT-kustannusten odotettua kasvua.

Arvonalentumisten ja luottotappiovarausten odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2023, mikäli markkinatilanne pysyy nykyisen kaltaisena.





Toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen:

Olen eri yhteyksissä sanonut, että aidosti tyytyväisiä asiakkaita voi olla vain yrityksellä, jossa työntekijät voivat hyvin. Olemme vuoden aikana saaneet nähdä oikeansuuntaisia tuloksia Aktian työntekijätutkimuksissa. Siksi ei ole yllättävää – mutta sitäkin ilahduttavampaa – että myös asiakastyytyväisyys on parantunut merkittävästi.

Kolmannella vuosineljänneksellä julkaistu erittäin laaja EPSI Rating -tutkimus kertoo, miten asiakastyytyväisyytemme kehittyy ja miten sijoitumme suhteessa toimialaan. Aktian tulokset ovat parantuneet merkittävästi kaikilla EPSI-tutkimuksen osa-alueilla, ja kokonaistuloksemme on nyt hyvin lähellä ”erittäin tyytyväinen” -tuloksen rajaa. Vertailun pankeista Aktia kasvatti kokonaistulostaan eniten tänä vuonna. Tutkimuksen mukaan asiakkaamme ovat myös laajasti valmiita suosittelemaan Aktiaa.

Olen iloinen ja kiitollinen tästä palautteesta ja erityisesti siitä, että asiakkaamme nimenomaan tuntevat olevansa arvostettuja ja saavansa hyvää palvelua. Tämä on linjassa asiakastapaamisissa saamani suoran palautteen kanssa: Aktian asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua ja luottamus on vahva. Viestini sekä työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyyden osalta on sama: suunta on oikea, mutta työtä on vielä edessä. Voimme olla vieläkin parempia, ja meidän tulee joka päivä osoittaa olevamme asiakkaiden luottamuksen arvoisia.

Varainhoitajana asiakkaiden luottamus on meille kaikkein tärkeintä pyrkimyksessämme olla paras kumppani heille, jotka haluavat ajan mittaan kasvattaa varallisuuttaan. Tavoitteemme on luoda vaurautta, ja tavoitteeseen pääsemme ajattelemalla pidemmälle asiakkaidemme kanssa ja varmistamalla aina, että asiakkaillamme on hyvä vaurastumissuunnitelma. Varallisuuden järkevä hallinta ja kasvattaminen on vastuullisuutta paitsi itseään, myös lähipiiriään kohtaan. On myös huomioitava, että suuri osa Suomessa olevasta varallisuudesta siirtyy seuraavalle sukupolvelle lähimmän vuosikymmenen aikana, ja se jos jokin vaatii suunnittelua.

Tulos jatkui vakaana

Kolmannen vuosineljänneksen taloudellinen tulos pysyi vakaana. Vertailukelpoinen 31,5 miljoonan euron liikevoitto oli hyvin linjassa vuoden 2024 kahden edellisen vuosineljänneksen kanssa ja oli 2 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2023 kolmannella – ja tuloksellisesti parhaalla – neljänneksellä. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 15 prosenttia ja vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde oli 0,56 – molemmat olivat jälleen parempia kuin pitkän aikavälin tavoitteemme, jonka mukaan oman pääoman tuoton tulee olla vähintään 12 prosenttia ja kulu/tuotto-suhteen alle 0,60.

Hyvä tulos perustui korkeampiin nettopalkkiotuottoihin, vahvaan henkivakuutusnettoon ja jatkuvaan kulukuriin. Vuosineljänneksen korkokatetta rasittivat kuitenkin osittain edelleen poikkeavat yritystilikorot, joista heinäkuussa tiedotimme. Olemme tehneet korjaukset tileihin kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja yritystilien tiliehdot ovat nyt päivitetty.

Nettomerkinnät positiivisia ja asuntomarkkinoilla valoa

Varainhoidon myönteinen kehitys jatkui. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallinnoitavat asiakasvarat jatkoivat kasvuaan ja etenkin siihen, että vuosineljänneksen nettomerkinnät olivat positiiviset. Aktian omiin rahastoihin on tänä vuonna virrannut runsaasti pääomia, ja syyskuussa Aktian rahastoyhtiö oli nettomerkinnöissä yksi Suomen parhaista. Se, että merkittävä osa sijoituksista tehdään vakuutuskuoressa osoittaa, että kapitalisaatiosopimuksilla ja sijoitussidonnaisilla vakuutuksilla on tärkeä rooli asiakkaidemme sijoitusratkaisuissa. Aktian sijoitusratkaisuihin luotetaan selvästi, ja paras arvosana, jonka voimme saada on se, että asiakkaat uskovat varallisuutensa meidän hoitoomme.

Myös asuntomarkkinoilla on nähtävissä lupaavia merkkejä ja lainahakemusten määrä on kasvanut kesästä lähtien. Kolmannella vuosineljänneksellä näimme jo kasvua Premium- ja Private Banking -asiakkaiden lainakannassa, vaikka koko lainakanta pieneni hieman lyhennysten seurauksena.

Arvonluontia päivitetyllä strategialla

Kuten olen aiemmin todennut, tarkastelemme parhaillaan konsernin strategiaa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Nykyinen strategiakautemme ulottuu vuoteen 2025, joten nyt on oikea hetki pohtia ja valita, mitä priorisointeja teemme tulevia vuosia silmällä pitäen. Työ etenee hyvin, ja odotamme pääsevämme kertomaan yksityiskohtaisemmin strategisista painopisteistämme. Toimintamme tarkoitus on kuitenkin edelleen sama: vaurauden luominen. Asiakkaillemme, työntekijöillemme, omistajillemme ja koko yhteiskunnalle.

Tunnusluvut

(milj. euroa) Q3/2024 Q3/2023 ∆ % 1–9/2024 1–9/2023 ∆ % Q2/2024 ∆ % 1–12/2023 Korkokate 36,1 38,6 -7 % 114,0 102,3 11 % 38,8 -7 % 140,4 Nettopalkkiotuotot 30,9 30,0 3 % 91,8 90,6 1 % 30,8 0 % 120,4 Henkivakuutusnetto 8,9 5,1 74 % 23,9 18,0 33 % 7,4 21 % 24,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 76,1 74,3 2 % 230,1 212,9 8 % 76,7 -1 % 287,4 Liiketoiminnan kulut -43,1 -40,8 6 % -129,3 -130,1 -1 % -44,8 -4 % -176,6 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,8 -2,3 -23 % -6,3 -4,5 39 % -1,8 -3 % -7,0 Liikevoitto 31,2 31,0 1 % 94,6 78,1 21 % 30,1 4 % 102,6 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 76,1 74,3 2 % 230,1 212,7 8 % 76,7 -1 % 287,2 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -42,8 -40,8 5 % -127,7 -128,7 -1 % -44,1 -3 % -174,2 Vertailukelpoinen liikevoitto1 31,5 31,0 2 % 96,2 79,2 21 % 30,8 2 % 104,8 Kulu/tuotto-suhde 0,57 0,55 3 % 0,56 0,61 -8 % 0,58 -3 % 0,61 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,56 0,55 3 % 0,55 0,61 -8 % 0,57 -2 % 0,61 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,34 0,33 3 % 1,05 0,85 23 % 0,33 3 % 1,12 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,34 0,33 4 % 1,06 0,86 23 % 0,34 1 % 1,15 Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 15,8 -0,9* 15,3 13,7 1,6* 14,5 0,3* 13,3 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 15,0 15,8 -0,8* 15,6 13,9 1,7* 14,9 0,1* 13,6 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 11,9 11,0 0,9* 11,9 11,0 0,9* 11,5 0,4* 11,3



1) Vaihtoehtoiset tunnusluvut

2) Kauden lopussa

*) Muutos on laskettu prosenttiyksiköissä

Tulostilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Aktia järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisen tulostilaisuuden keskiviikkona 6.11.2024 klo 10.30. Toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen ja vt. talous- ja rahoitusjohtaja Karri Varis esittelevät tuloksen.

Tulostilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai tallenteena tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://aktia.videosync.fi/aktia-pankki-oyj-q3-report-2024. Kysymyksiä voi esittää kirjallisesti suoran webcast-lähetyksen aikana.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2024 olivat 14,3 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite