Le Groupe DÉKUPLE prend une participation majoritaire dans l’agence GUD.berlin et accélère son déploiement international

Paris, le 6 novembre 2024 (8h00) – Le Groupe DÉKUPLE, leader de la communication et du data marketing, développe sa présence en Europe en prenant une participation majoritaire dans GUD.berlin, agence de campagnes publicitaires allemande. Cette acquisition stratégique vise à soutenir le déploiement du Groupe à l’international et à élargir son portefeuille de compétences dans le marketing d'engagement, afin de mieux servir ses clients grands comptes et ETI.

Classée 22ème au palmarès des agences créatives en Allemagne en 2024, l'agence GUD.berlin, fondée en 2009, se distingue par son conseil stratégique et la qualité de ses créations publicitaires. L'agence a non seulement conquis de nombreux clients avec ses campagnes à 360°, mais elle a également remporté des distinctions prestigieuses telles que l'ADC et l'Effie. Parmi ses clients figurent des grandes marques allemandes comme Deutsche Bahn (DB), Kleinanzeigen ou Sky WOW mais également des grands comptes internationaux comme Deezer, Ebay ou Xbox.

Ce partenariat renforce l'ambition du Groupe DÉKUPLE de poursuivre sa croissance tant organique que par des acquisitions ciblées, dans le but de diversifier ses activités et d'enrichir son offre afin de mieux servir ses clients grands comptes à l'international. Le Groupe souhaite également à capitaliser sur les synergies et les compétences complémentaires, tout en privilégiant un modèle multi-entrepreneurial. GUD.berlin conservera une large autonomie stratégique et opérationnelle, lui permettant de poursuivre son développement tout en bénéficiant des opportunités commerciales offertes par l'écosystème du Groupe DÉKUPLE.

Grâce à ce rapprochement, le Groupe DÉKUPLE pourra renforcer son offre sur des leviers clés tels que le marketing d’engagement, tandis que GUD.berlin continuera à exceller dans ses domaines de prédilection, incluant la stratégie de marque, la communication publicitaire, les stratégies de contenus et le marketing d'engagement.

« Nous sommes déjà implantés aux États-Unis, en Chine, au Portugal et en Espagne, et notre objectif est de poursuivre le développement du Groupe en Europe, tout en renforçant notre expertise en data marketing et communication sur plusieurs marchés européens, afin de répondre aux besoins transnationaux de nos clients internationaux. Nous sommes donc ravis d'accueillir GUD.berlin et ses 65 collaborateurs au sein de notre écosystème d'agences créatives et marketing. Cette initiative permettra à DÉKUPLE de développer son offre en Europe et de proposer à ses clients de nouveaux leviers de performance basés sur la data. En parallèle, cela offrira à GUD.berlin l'opportunité d'élargir son offre de services auprès de ses grands comptes et de répondre à des appels d'offres à l’international. » explique Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE.

« Ce partenariat stratégique est parfaitement logique, tant sur le plan économique que créatif, notamment dans le cadre de notre vision européenne. Nous renforçons notre portefeuille en matière de data et d'intelligence artificielle, tout en développant notre activité à l'international, particulièrement en Europe, avec les clients grands comptes de DÉKUPLE. Grâce à la vision multi-entrepreneuriale du Groupe, nous préservons notre autonomie tout en bénéficiant de ses ressources. Cela nous permet de continuer à évoluer de manière indépendante en tant qu'agence créative, de créer de fortes synergies commerciales et d'offrir à nos clients des solutions digitales et data en tant que services additionnels. De même, DÉKUPLE peut établir des ponts pour nos clients souhaitant communiquer en Europe. » déclare Jens Grüner, l'un des directeurs généraux de GUD.berlin.

Cette alliance stratégique marque une étape clé pour les deux entreprises, qui aspirent à conquérir de nouveaux marchés et à élargir leur offre, tout en créant de la valeur pour leurs clients à travers l'Europe.

GUD.berlin, société rentable avec plus de 10 M€ de chiffre d’affaires annuel, sera consolidée dans les comptes de DÉKUPLE à compter du 1er octobre 2024.

À propos du Groupe DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen de la communication et du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

