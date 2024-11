Kodulahe järgmise etapi detailplaneering on kehtestatud

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu Arco Vara tütarfirmale Kodulahe Kvartal OÜ’le kuuluva, aadressil Soodi 6 asuva 1,42 ha suuruse kinnistu detailplaneeringu.

Kehtestatud detailplaneeringuga kooskõlas on arendajal soov ehitada hoonetekompleks, mis on maa alt ühendatud, kuid visuaalselt kolmest majast koosnev Kodulahe järgmine etapp, kus on kokku 62 korterit ning 4 äripinda. Kinnistu Paldiski maantee poolne hoone tuleb 5-korruseline, merepoolsed osad jäävad neljakordseteks.

Arco Vara juht Kristina Mustoneni kommentaar: “Detailplaneeringu protsessi alustamisest kehtestamiseni kulus 3 aastat, mis on detailplaneeringute maastikul kiire tempo. Täname kõiki protsessi kaasatuid inimesi nende panuse eest. Nüüd, kus detailplaneering on kehtestatud, töötame selle nimel, et hankida võimalikult kiiresti ehitusluba. Loodame, et meie eeltöö on piisav ning saame juba lähikuudel ehitustöödega alustada. Kuna Soodi 6 asub laiendatava Merimetsa looduskaitseala vahetus läheduses, panustatakse projekti raames loodusliku elukeskkonna parendamisesse. Ühtlasi rajatakse Paldiski mnt poole, Soodi tänava äärde rohelust täis linnaruumi rikastav linnaväljak, kus naabritega meeldivalt aega veeta.”

Ehitusõiguse hulka kuulub ka olemasoleva sõidutee pikendamine ning uue kergliiklustee välja ehitamine. Soodi 6 ehitusõiguse kaudu annab Arco Vara oma rahalise panuse, et kvartalisse ehitatakse paari aasta jooksul lasteaed.





