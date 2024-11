Gyldendal opjusterer forventningerne til resultatet for 2024

SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2024

Gyldendal A/S

Gyldendal opjusterer forventningerne

Gyldendal A/S (”Gyldendal”) opjusterer sine forventninger til driftsresultatet (EBIT) for 2024, som nu forventes realiseret på 20-30 mio. kr. Den tidligere forventning lød på et driftsresultat mellem 15-25 mio. kr. Omsætningen for året forventes fortsat i niveauet 700-725 mio. kr.

Opjusteringen kan primært henføres til de annoncerede løbende forbedringer af omkostninger og anlægsinvesteringer, som er forud for den plan, der blev lagt ved indgangen til året.

Administrerende direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Det er tilfredsstillende, at eksekveringen af vores strategi giver resultater. Det skyldes en kombination af et stærkt udgivelsesprogram og en fokuseret indsats på at styre omkostningerne på tværs af Gyldendal. Opjusteringen bekræfter os i, at vores strategi er rigtig, og at vi kan leve op til vores langsigtede finansielle ambitioner.”





Gyldendals opdaterede forventninger til 2024

Gyldendal meddelte sine økonomiske forventninger til 2024 ved selskabsmeddelelse nr. 1 af 8. februar 2024 og gentog samme forventninger i forbindelse med halvårsmeddelelsen (selskabsmeddelelse nr. 6 af 23. august 2024).

Omsætningen for 2024 forventes fortsat at udgøre 700-725 mio. kr., mens EBIT for 2024 nu forventes at udgøre 20-30 mio. kr.:





6. nov. 8. februar Omsætning (i mio. kr.) 700–725 700-725 Driftsresultat (EBIT) (i mio. kr.) 20-30 15-25 Driftsresultat (EBIT) (i %) 2,9-4,1 2,1-3,4





Gyldendal har fortsat en finansiel ambition om:

En omsætningsudvikling, som er på niveau med det danske forlagsmarked.

En EBIT-margin over 5 procent.





København, den 6. november 2024

GYLDENDAL A/S

For yderligere information

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

